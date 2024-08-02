Время благоприятных перспектив для Xbox закончилось. Консольное направление Microsoft оказалось в катастрофическом положении. Финансовые показатели указывают на падение продаж и глубокий кризис. Непредсказуемые удары и манипуляции данными лишь усугубляют ситуацию. Рынок больше не прощает ошибок, и каждая неудача становится роковой. Xbox погружается все глубже, и надежда на восстановление становится все призрачнее. Реальность сурова, и перспективы на будущее выглядят мрачно.

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Предисловие

Долгое время плохо думал о финансовом положении Xbox. Перспективы развития дальнейшая судьба выглядели удручающи. Погружаться дальше некуда. Достигнуто самое дно и хуже быть не может. Но со дна снова постучали. Подобного развития событий даже мне было трудно представить. Мне не хватит громких и ярких эпитетов, чтобы описать ту темную и глубокую дыру, куда опускается корабль Xbox. Это не медленное продвижение - это катастрофическое пике.

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Немножко о финансовом отчете

Когда изучают какие-то показатели - исследуют не цифры, а динамику. Тренды помогают предсказать дальнейший ход событий. Вот вам цитата для отображения того коллапса, что происходит с консольным направлением:

Падение выручки от продажи игрового оборудования на 13%. Некоторым может показаться, что это не много и не отображает всей катастрофы. Ну тот стоит упомянуть некоторый обман, что вливают обывателям в уши. Проплаченное мнение с экранов YouTube нам регулярно рассказывает о том, что самая популярная консоль Microsoft - это Xbox series S. Единственным источником данной информации является утечка с антимонопольных разбирательств за 2021 год. За тот год, когда старшей Xbox series X не было на прилавках магазинов. ВООБЩЕ не было. Как только она появилась, на младшее устройство положили большой и толстый болт.

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Теперь о финансовых показателях. Если продать 500 устройств по 300 условных единиц, это составит 150 000. Продажа 300 устройств по 500 условных единиц также даст 150 000. В денежном выражении падения нет, но в количественном - это провал на 40%. Это явная манипуляция цифрами. Теперь рассмотрим более актуальный и честный квартальный отчет.

Так как структура продаж за последнее время мало поменялась (консоли xbox series S никому теперь не нужны) то и динамика по выручке выпрямилась и приближена к действительности.

Многие не осознают масштаба проблемы, поскольку проценты не всегда дают полное представление. Для наглядности: если в прошлом году PlayStation продала 21 миллион консолей, а в этом - только 12,4 миллиона, это показывает значительное падение.

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Постоянный обман

В конце 2021 и в начале 2022 года сеть заполонили различные новостные заголовки об успешной Xbox и ее великолепному шествию по планете. Причем, подобные заголовки шли с регулярной периодичностью.





Обыватель вряд ли бы обратил на такое внимание, но у меня был свой интерес. Долгое время все проблемы консолей Xbox связывали с Доном Мэттриком. Мол, он загубил консоли и великолепный Фил Спенсер на белом коне спасает индустрию. А это отличный момент для сравнения провального старта и великолепной эпопеи.

К данной новости прикладывается скриншот от аналитического агентства VGChartz, где можно было увидеть график с доминированием нового поколения над старым. Вы же верите уважаемому агентству? Согласно данному графику, продажи Xbox one в 11 месяце на уровне 5-6 млн проданных устройств. А это официальная цифра из официального источника.

Как вам расхождение цифр в два раза? Учитывая, что Microsoft официально обманывать не может (инвесторы могут засудить ее за подобное), то есть интересный прецедент.

Новость от 31 мая 2024 года. И снова цитата, дабы не искажать оригинал:

Успешная Xbox series продается хуже провальной Xbox one. Вы чувствуете этот запах тухлятинки? Но самое интересное в том, что за последние четыре года Sony оставалась пассивной и не предпринимала резких действий. Microsoft, напротив, активно скупала студии, тратя огромные средства без видимых результатов. Логически, такие данные противоречат реальности. Это возможно только в случае, если нас долгое время вводили в заблуждение и представляли желаемое за действительное.

База или фундамент

Почему я столько внимания уделяю консольному подразделению и его положению на рынке? Многие не понимают, что консоли - это фундамент, к которому привязаны геймеры. Без этого фундамента бренд "Xbox" потеряет смысл. Консоль - это якорь, удерживающий аудиторию. В отличие от игр вроде Fortnite, где аудитория зависит от качества контента, консоль обеспечивает стабильную базу пользователей. Без консоли - нет аудитории, и это ведет к дальнейшему падению.

Сила бренда

Вы знаете, почему PlayStation продается лучше Xbox? Потому что о ней слышали все и каждый, а вот с Xbox знакомы лишь некоторые. Microsoft не проводит масштабных акций и не продвигает свое устройство в массы. Люди не знают о таком устройстве. Тем временем Сати Наделл комментирует годовой финансовый отчет и заявляет о 500 млн активных пользователей в экосистеме Xbox. Интересно, сколько нужно активных пользователей, чтобы их число превзошло показатели Sony.

Microsoft снова платит блогерам

Реклама двигатель торговли. В конце 2020 начале 2021 года сеть заполонили сотни одинаковых обзоров на консоли Xbox. Сделанные под копирку с одинаковыми тезисами. "Списывай, только не точь-в-точь". Никакого креатива или личного мнения. Слушаешь настоящего фаната устройства и понимаешь все его достоинства и недостатки. Слушаешь блогера с миллионами подписчиков и видишь шаблонный текст. О данном феномене писал в этом материале:

ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT

Следующие 2 года прошли в тишине. Никакого шаблонного мышления. Если кто-то и делал обзоры, то они были "сугубо фанатскими". Но месяц назад началась новая волна. Крупные обозреватели снова взялись за старое. Техно блогеры рассказывают, какая xbox маленькая, какая чудесная подписка и как много увлекательного контента на устройстве. Она не греется и не шумит.

Как отличить проплаченный обзор от мнения поклонника? Очень просто. Если в обзоре нет ни слова про Fortnite, Fifa или Elden Ring - то это рекламный ролик. Почему? Потому что заказчиком ролика выступает Microsoft и она хочет, чтобы вы рекламировали ее продукты, а не говорили о самых популярных играх. Если вам кто-то втирает, что вам стоит ознакомиться с Halo Infinite, а не с Apex Legends - то это не мнение фаната, а заказной обзор.

Хроники пикирующего бройлера

В конце августа стартует бета-тест Call of Duty. Это пиковая точка всей истории Microsoft. Именно этот момент покажет всю эпичность и несостоятельность игрового подразделения. В сети можно услышать мнение "я буду играть в стрелялку по xbox game pass", "Я жду тот самый день, когда смогу прикоснуться к прекрасному". Забавно такое слышать. Подобное должны говорить примерно 35 млн/ человек. Только при таком раскладе у направления будет шанс исправить сложившуюся ситуацию.

Годовая выручка Активижен-Близард до приобретения была примерно 8 млрд. тугриков.

Сейчас нет данных за год. По нарастающему тренду идет около 5,5 млрд. Но тут стоит отметить, что сейчас работает старая схема "Купи и играй", где половина выручки идет с продажи шкурок и дополнительного контента. Захотят ли люди делать "пожертвования" при подписке - не известно.

Послесловие

Видно, что Xbox погрузился в кризис. Падение продаж, снижение выручки и манипуляции данными лишь усугубляют ситуацию. Консольное направление Microsoft стоит на краю пропасти, требуя немедленных и решительных мер. Без кардинальных изменений бренд рискует утратить доверие геймеров и свои позиции на рынке. Восстановление будет непростым и долгим, а перспективы на успешное возвращение остаются туманными и неопределенными.