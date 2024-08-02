Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Корабль XBOX идет ко дну - опубликован годовой финансовый отчет 2024

Корабль Xbox, казалось бы, достиг дна, но снова кто-то постучал снизу. Это не просто штиль, а катастрофическое погружение в пучину неудач
[ ] для раздела Блоги
+
+

Время благоприятных перспектив для Xbox закончилось. Консольное направление Microsoft оказалось в катастрофическом положении. Финансовые показатели указывают на падение продаж и глубокий кризис. Непредсказуемые удары и манипуляции данными лишь усугубляют ситуацию. Рынок больше не прощает ошибок, и каждая неудача становится роковой. Xbox погружается все глубже, и надежда на восстановление становится все призрачнее. Реальность сурова, и перспективы на будущее выглядят мрачно.

реклама



Предисловие

Долгое время плохо думал о финансовом положении Xbox. Перспективы развития дальнейшая судьба выглядели удручающи. Погружаться дальше некуда. Достигнуто самое дно и хуже быть не может. Но со дна снова постучали. Подобного развития событий даже мне было трудно представить. Мне не хватит громких и ярких эпитетов, чтобы описать ту темную и глубокую дыру, куда опускается корабль Xbox. Это не медленное продвижение - это катастрофическое пике.

реклама



Немножко о финансовом отчете

Когда изучают какие-то показатели - исследуют не цифры, а динамику. Тренды помогают предсказать дальнейший ход событий. Вот вам цитата для отображения того коллапса, что происходит с консольным направлением:

Падение выручки от продажи игрового оборудования на 13%. Некоторым может показаться, что это не много и не отображает всей катастрофы. Ну тот стоит упомянуть некоторый обман, что вливают обывателям в уши. Проплаченное мнение с экранов YouTube нам регулярно рассказывает о том, что самая популярная консоль Microsoft - это Xbox series S. Единственным источником данной информации является утечка с антимонопольных разбирательств за 2021 год. За тот год, когда старшей Xbox series X не было на прилавках магазинов. ВООБЩЕ не было. Как только она появилась, на младшее устройство положили большой и толстый болт.

реклама



Теперь о финансовых показателях. Если продать 500 устройств по 300 условных единиц, это составит 150 000. Продажа 300 устройств по 500 условных единиц также даст 150 000. В денежном выражении падения нет, но в количественном - это провал на 40%. Это явная манипуляция цифрами. Теперь рассмотрим более актуальный и честный квартальный отчет.

Так как структура продаж за последнее время мало поменялась (консоли xbox series S никому теперь не нужны) то и динамика по выручке выпрямилась и приближена к действительности.

Многие не осознают масштаба проблемы, поскольку проценты не всегда дают полное представление. Для наглядности: если в прошлом году PlayStation продала 21 миллион консолей, а в этом - только 12,4 миллиона, это показывает значительное падение.

реклама



Постоянный обман

В конце 2021 и в начале 2022 года сеть заполонили различные новостные заголовки об успешной Xbox и ее великолепному шествию по планетеПричем, подобные заголовки шли с регулярной периодичностью.

Обыватель вряд ли бы обратил на такое внимание, но у меня был свой интерес. Долгое время все проблемы консолей Xbox связывали с Доном Мэттриком. Мол, он загубил консоли и великолепный Фил Спенсер на белом коне спасает индустрию. А это отличный момент для сравнения провального старта и великолепной эпопеи.

К данной новости прикладывается скриншот от аналитического агентства VGChartz, где можно было увидеть график с доминированием нового поколения над старым. Вы же верите уважаемому агентству? Согласно данному графику, продажи Xbox one в 11 месяце на уровне 5-6 млн проданных устройств. А это официальная цифра из официального источника.

Как вам расхождение цифр в два раза? Учитывая, что Microsoft официально обманывать не может (инвесторы могут засудить ее за подобное), то есть интересный прецедент.

Новость от 31 мая 2024 года. И снова цитата, дабы не искажать оригинал:

Успешная Xbox series продается хуже провальной Xbox one. Вы чувствуете этот запах тухлятинки? Но самое интересное в том, что за последние четыре года Sony оставалась пассивной и не предпринимала резких действий. Microsoft, напротив, активно скупала студии, тратя огромные средства без видимых результатов. Логически, такие данные противоречат реальности. Это возможно только в случае, если нас долгое время вводили в заблуждение и представляли желаемое за действительное.

База или фундамент

Почему я столько внимания уделяю консольному подразделению и его положению на рынке? Многие не понимают, что консоли - это фундамент, к которому привязаны геймеры. Без этого фундамента бренд "Xbox" потеряет смысл. Консоль - это якорь, удерживающий аудиторию. В отличие от игр вроде Fortnite, где аудитория зависит от качества контента, консоль обеспечивает стабильную базу пользователей. Без консоли - нет аудитории, и это ведет к дальнейшему падению.

Сила бренда

Вы знаете, почему PlayStation продается лучше Xbox? Потому что о ней слышали все и каждый, а вот с Xbox знакомы лишь некоторые. Microsoft не проводит масштабных акций и не продвигает свое устройство в массы. Люди не знают о таком устройстве. Тем временем Сати Наделл комментирует годовой финансовый отчет и заявляет о 500 млн активных пользователей в экосистеме Xbox. Интересно, сколько нужно активных пользователей, чтобы их число превзошло показатели Sony.

 

Microsoft снова платит блогерам

Реклама двигатель торговли. В конце 2020 начале 2021 года сеть заполонили сотни одинаковых обзоров на консоли Xbox. Сделанные под копирку с одинаковыми тезисами. "Списывай, только не точь-в-точь". Никакого креатива или личного мнения. Слушаешь настоящего фаната устройства и понимаешь все его достоинства и недостатки. Слушаешь блогера с миллионами подписчиков и видишь шаблонный текст. О данном феномене писал в этом материале:

ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT

Следующие 2 года прошли в тишине. Никакого шаблонного мышления. Если кто-то и делал обзоры, то они были "сугубо фанатскими". Но месяц назад началась новая волна. Крупные обозреватели снова взялись за старое. Техно блогеры рассказывают, какая xbox маленькая, какая чудесная подписка и как много увлекательного контента на устройстве. Она не греется и не шумит. 

Как отличить проплаченный обзор от мнения поклонника? Очень просто. Если в обзоре нет ни слова про Fortnite, Fifa или Elden Ring - то это рекламный ролик. Почему? Потому что заказчиком ролика выступает Microsoft и она хочет, чтобы вы рекламировали ее продукты, а не говорили о самых популярных играх. Если вам кто-то втирает, что вам стоит ознакомиться с Halo Infinite, а не с Apex Legends - то это не мнение фаната, а заказной обзор. 

Хроники пикирующего бройлера

В конце августа стартует бета-тест Call of Duty. Это пиковая точка всей истории Microsoft. Именно этот момент покажет всю эпичность и несостоятельность игрового подразделения. В сети можно услышать мнение "я буду играть в стрелялку по xbox game pass", "Я жду тот самый день, когда смогу прикоснуться к прекрасному". Забавно такое слышать. Подобное должны говорить примерно 35 млн/ человек. Только при таком раскладе у направления будет шанс исправить сложившуюся ситуацию. 

Годовая выручка Активижен-Близард до приобретения была примерно 8 млрд. тугриков.

Сейчас нет данных за год. По нарастающему тренду идет около 5,5 млрд. Но тут стоит отметить, что сейчас работает старая схема "Купи и играй", где половина выручки идет с продажи шкурок и дополнительного контента. Захотят ли люди делать "пожертвования" при подписке - не известно.

Послесловие

Видно, что Xbox погрузился в кризис. Падение продаж, снижение выручки и манипуляции данными лишь усугубляют ситуацию. Консольное направление Microsoft стоит на краю пропасти, требуя немедленных и решительных мер. Без кардинальных изменений бренд рискует утратить доверие геймеров и свои позиции на рынке. Восстановление будет непростым и долгим, а перспективы на успешное возвращение остаются туманными и неопределенными.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

playstation 5 call of duty xbox series s васютин xbox game pass фил спенсер провал xbox донн метрик провал xbox game pass годовой отчет xbox
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
16
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
1
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
5
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
32
Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
+
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
TWZ: Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине
+
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
10
Tensor G4 будет использовать меньше ядер, чем Tensor G3
+
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
21
В Китае готовится к выходу собственный процессор для искусственного интеллекта Cixin P1
1
ASUS готовит игровой планшет ROG Z13 Flow с процессором Strix Halo мощностью 110 Вт
+
Заводские версии танков Т-80БВМ и Т-72Б3М получили новую защиту от дронов
+
Госдума готовит ряд законопроектов, нацеленных на урегулирование вопросов миграции
+
Samsung выпускает быстрые карты памяти microSD серии PRO Plus и EVO Plus с увеличенной ёмкостью
+
RedMagic 9S Pro+ с топовой версией Snapdragon 8 Gen 3 занимает первое место в рейтинге AnTuTu
+
Уфимские инженеры разработали VR-шлем
16
Зеленский провел совещание на тему усиления украино-белорусской границы
+
На родине «КАМАЗа» запустили участок литейного производства полного цикла по выпуску компонентов для грузовиков
+
Новые iPhone 16 Pro и Pro Max будут производиться в Индии
1
Робот-собака нового поколения - Unitree меняет правила игры в робототехнике
1

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
32
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
11
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
6
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
9
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
2
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
9
Что делать, если Windows не запускается
15
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
9
Новый закон США заставит американские компании "начать подготовку" к битве за Тайвань
5
Почему люди покупают смартфоны Apple, и так ли хорош iPhone на фоне конкурентов
2

Сейчас обсуждают

ЧВК Вагнер 1
18:21
Эти черти борются не с 5 колонной и предателями , а с теми , кто может дать информацию . Даже невинные дети страдают(мультики не посмотреть) . Зато конченый Оленевод и его пьяная шавка до сих пор не ...
В YouTube дали комментарий относительно замедления сервиса в России
Сергей Анатолич
18:19
Интересно. Во первых, с кем со стороны украины нам вести переговоры? Во вторых, как запад выполнит последний пункт условий России о мире, а конкретно о снятии всех санкций этим самым западом наложенны...
57 % украинцев выступают за мирные переговоры с Россией
Spike Rus
18:18
Ну вранье же. В той же например десктопной версии Ютуб он работает как и работал, только как будто дважды загружает. Т.е. нажал на видео, видео открывается, затем происходит обновление страницы с виде...
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
Можем повторить
18:13
Аргументов у них нету, кроме накрутки дизов
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
Можем повторить
18:09
Очевидно, что роскомПараша виновата
В YouTube дали комментарий относительно замедления сервиса в России
Можем повторить
18:08
В РФ тоже большинство за мирные переговоры
57 % украинцев выступают за мирные переговоры с Россией
dukenukemnever
18:07
Хера тут дофига кремлеботов минусующих комменты сидят о_О
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
Игорь Мастеров
18:05
А вы попробуйте купить хотя бы российский резистор, хер там, срок поставки нереальный, производственных мощностей нет, что бы обеспечить всех желающих. У нас в производстве пытаются использовать росси...
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
Vito Vago
18:04
Никто там за такое, судя по их бравурным видеороликам на Youtube + официальные каналы, не голосует. Чаще публикует на "неведомом" направление, что убили 1220-1350 орков + 100 танков + 40 самолётов...
57 % украинцев выступают за мирные переговоры с Россией
El Grechko
17:55
Амдшники не могут в технологии, зато хорошо стучат
Против NVIDIA начато антимонопольное расследование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем