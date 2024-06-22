Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT

Искусственный интеллект точно знает о чем говорит народ. Его мысли и мнения. Вот и хочется поговорить с самым беспрестанным собеседником. Пусть ответит за сообщество поклонников Xbox.
[ ] для раздела Блоги
+
+

ChatGPT собирает информацию из максимального количества источников. Он может рассказать много интересных вещей. Нужно правильно формулировать вопросы и интерпретировать ответы. Почему людям нравится Хbox series s - великая тайна мироздания.

Предисловие

У современных языковых моделей есть некоторые особенности: после сбора данных, они сортируют их в определенной последовательности и с определенным весом. Чем чаще упоминался тот или иной факт, тем выше его значимость в различных доказательствах. По мнению разработчиков: "Миллионы мух не могут ошибаться". Технически - это социологический опрос общественного мнения. Не важно, что думает каждый конкретный человек - важна массовость. Не предвзятый источник информации, что вещает за подавляющее большинство.

реклама



Для чистоты эксперимента, мною был зарегистрирован чистый аккаунт с нулевой историей. Это был второй вопрос в переписке с искусственным интеллектом (первый был про ТОП 5). Некоторое время назад Microsoft вошла в состав руководства OpenAI и могла внести некоторые изменения в алгоритмы, связанные с ее продуктами. Версия ChatGPT 4. 

  1. Цена: Xbox Series S является более доступной альтернативой современной консоли, что делает ее более доступной для широкой аудитории.
  2. Компактный размер: Консоль компактная и легкая, что делает ее удобной для размещения в любой комнате.
  3. Улучшенное качество графики: Xbox Series S поддерживает технологии рендеринга в реальном времени, HDR и высокую частоту кадров, обеспечивая великолепное качество графики.
  4. Быстрая загрузка игр: Благодаря использованию SSD, игры загружаются быстрее, сокращая время ожидания и улучшая общий опыт игры.
  5. Обратная совместимость: Xbox Series S совместима с играми предыдущих поколений Xbox, позволяя игрокам насладиться обширной библиотекой игр.
  6. Xbox Game Pass: Подписка на Xbox Game Pass дает доступ к большому количеству игр на Xbox Series S без дополнительной покупки, что делает игровой опыт еще более приятным.
  7. Эксклюзивы Xbox: Множество эксклюзивных игр доступно на Xbox Series S, что стимулирует покупку консоли для тех, кто ценит определенные игровые релизы.
  8. Кроссплатформенные возможности: Xbox Series S обеспечивает кроссплатформенное взаимодействие с другими устройствами Microsoft, что позволяет игрокам наслаждаться играми на разных устройствах.
  9. Поддержка4K-стриминга: Xbox Series S поддерживает стриминг контента в качестве4K, что значительно улучшает опыт просмотра видео и стриминговых сервисов.
  10. Интеграция с сервисами Microsoft: Xbox Series S интегрирована с экосистемой Microsoft, позволяя пользователям пользоваться различными сервисами, такими как Xbox Live, OneDrive и другие..

Окинув быстрым взглядом данный список, чуть не упал с дивана :-) Многие читатели мало знакомы с консольным вопросом и не изучали его так же пристально, как и я. Сейчас вам покажу, откуда Microsoft пыталась напасть на PlayStation. Ниже, одни из самых первых обзоров на игровое устройство от Фила Спенсера. Можно найти сотни роликов, но остановимся на двух, самых дорогих блогеров из 2020 года.

реклама




Все 10 пунктов от искусственного интеллекта - это точная методичка Microsoft от ноября 2020 года. Именно по ней снимались все рекламные ролики всех игровых блогеров. Самые честные обзоры. Они даже пункты и порядок (за редким исключением) не меняли. А может вы то же так же думаете? И все выше сказанное именно так и есть? Нейросети выдают "Базу"?

Методички Фила Спенсера

В 2019 году происходят заметные изменения в маркетинговом отделе Xbox. Фил Спенсер гонит всех любителей на мороз и создает свежую команду. Для новой консоли нужны лучшие специалисты в сфере рекламы. Многие уже забыли, а может и не знали, но долгое время все поклонники коробки повторяли мантру "Хало-Гири-Форза". И это было то само влияние маркетологов. Серии скопытились еще на Xbox 360, но слоган тянули дополнительные 7 лет. Пиарщики, судя по всему, вообще никогда не имели дела с игровыми устройствами. Основная задача в продвижении товара - это заинтересовать клиента мало знакомого с продукцией. Прочитайте первые 4 пункта и скажите, о каком устройстве идет речь? Steam Deck?  Xbox series S? Nintendo Switch? Чувствуете этот маленький прокол? В самых главных тезисах нет ни какой уникальности продукта. Нет ни единой причины выбрать именно это устройство.

Читаем следующие 5 пунктов. Снова общие слова и фразы. Они могут относиться к абсолютно любому игровому устройству на рынке. Чуть дальше дам аналогичный ТОП для конкурирующей платформы. У всех десяти основных пунктов нет ни единой конкретики. Все обтекаемо. Замени название брендов на другие и можно говорить хоть о NVIDIA SHIELD, хоть о GPD WIN Max 2. Ни единого расхождения (может только 10-й пункт в SHIELD не полностью поддерживается).

реклама



Полный ноль и никакой индивидуальности.

Конкурент не дремлет

Аналогичный ТОП по конкурирующей платформе. ИИ снова собирает мнение из толпы и сортирует его. Никакой отсебятины. Это мысли и упоминания распространены повсеместно:

  1. Игровая библиотека: PlayStation5 имеет широкий выбор эксклюзивных игр, таких как Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls, и Ratchet & Clank: Rift Apart, что привлекает многих игроков.

  2. реклама



    Качество графики и производительность: PS5 обладает высокой мощностью и выдающимися графическими возможностями, позволяющими играм выглядеть потрясающе и работать плавно.

  3. Быстрая загрузка: Благодаря использованию SSD, PlayStation5 обеспечивает быструю загрузку игр и мгновенный доступ к игровому контенту.

  4. Долгосрочные инвестиции в эксклюзивы: Sony имеет долгую историю инвестирования в эксклюзивы, что делает PS5 привлекательным для тех, кто хочет наслаждаться уникальными играми.

  5. Обратная совместимость: PS5 совместима с многими играми предыдущего поколения PlayStation, что позволяет игрокам наслаждаться множеством игр из богатого архива PlayStation.

  6. Инновации контроллера: DualSense контроллер PS5 предлагает уникальные функции тактильной обратной связи и адаптивных триггеров, улучшающие вовлеченность игроков.

  7. VR-возможности: PlayStation5 предлагает поддержку виртуальной реальности (VR), что открывает новые возможности для игрового опыта.

  8. Подписка PlayStation Plus Collection: Подписка на PlayStation Plus предоставляет доступ к коллекции популярных игр для PS4, что стимулирует привлечение пользователей к экосистеме PlayStation.

  9. Интеграция с сервисами Sony: PlayStation5 интегрирована с другими сервисами Sony, такими как PlayStation Now и PlayStation Store, что расширяет возможности игрового опыта.

  10. Поддержка4K и Blu-ray: PS5 поддерживает игры и видео в формате4K, а также Blu-ray-диски, что делает ее универсальной развлекательной платформой..

Первой же строчкой идет разговор об играх. Люди берут устройство, чтобы играть на нем, а не потому что оно дешевле. Играть в первоклассные игры. Именно этот момент подчеркивается во всех обзорах и рекламных акциях. Конкретика. Никакой абстракции. Читаем первые 5 пунктов и мы точно знаем, о каком игровом устройстве идет речь. Убери упоминания брендов и все равно будешь знать и понимать, о чем идет речь.

Так о чем все выше сказанное? Все очень просто - пиар Хbox и методички от неизвестного маркетолога приговорили игровые устройства к забвению. Консольщик со стажем может назвать десяток реальных причин, почему стоит купить даже такое убогое устройство. Он назовет множество преимуществ,  что выделят Хbox series s из толпы. Более того, это будут не эфемерные общие слова, а конкретика. Но специалисты, за много-много денег не смогли...

Другие темы автора: https://overclockers.ru/blog/Dante

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft chatgpt steam deck xbox series s xbox game pass васютин фил спенсер sony playstation 5 игровые консоли xbox провал xbox
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
11
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
7
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
20
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
22
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
9
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
+
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
3
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
2
Самый мощный в мире космический телескоп зафиксировал столкновение огромных астероидов
+
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Складной телефон Honor Magic V3 с поддержкой спутниковой связи готовится к выходу
+
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
9
TSMC запустила производство 3-нм чипов для компании Intel
1
После нелегального вывоза Zeekr за пределы КНР, системы автомобиля будут выключаться
3
Украина показала свою версию российского дрона-камикадзе "Ланцет"
2
Nissan Qashqai вернулся в Россию по цене от 2,56 миллиона рублей
+
Новое открытие о Сатурне меняет научные представления о планетарных системах
1
"РВ" показала одновременный прилёт ОДАБ и УФАБ по позициям ВСУ под Харьковом
1
Intel опубликовала список рекомендаций для процессоров 13-го и 14-го поколений
9
У GPT-5 обещают интеллект на уровне доктора наук
2
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
16
Россия готовится к созданию атомных подводных лодок нового поколения
+

Популярные статьи

Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
12
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
106
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
4
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
8
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
14
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
10
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
430
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
2
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
4
Германия закажет 105 танков Leopard 2A8 для оснащения своей боевой группы в Литве
2

Сейчас обсуждают

Jhon Ded
10:05
57-й будет проходящей версией. Уже понятно, что на его базе отрабатывается 6 поколение. Поэтому ждать их много не стоит
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Alex TOPMAN
10:00
Теперь он ещё и разгонит всё за нас? (за деньги)... Последнюю радость у обычных домашних оверов отнимают. ))
GamerNexus: KINGPIN сотрудничает с PNY для создания экстремальных видеокарт
kitava
09:58
В США уже есть люди согласные выполнить условия Путина. После обвала рынков мирный договор на условиях Путина будет подписан. Если за это время положение ВСУ ухудшится то условия будут ещё более жестк...
Германия закупит 105 танков Leopard 2A8 и отправит их в Литву
Виктор Лобков
09:54
Нормальная загрузка. У нас в Иркутске максимум 3.7 самолёто комплектов в месяц раньше можно было выпускать но это был самостоятельно с отработанной логистикой а это новое изделие.
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
VAKT
09:53
А он не хочет вспомнить, как Финляндия дважды нападала сама ? Сразу, как получила независимость, устроила геноцид русских, напала на советы в 1918, а после заключения мира в 1920-м уже в 1921 снова вт...
Президент Финляндии пожаловался, что Россия 85 лет назад «вторглась» на территорию его страны
Григорий Лифшиц
09:38
Нелепое утверждение! И, безусловно Китай не станет лидером в производстве передовых чипов) Но, вы не обижайтесь так уж вышло.
В следующем году китайские производители будут отвечать за треть объёмов выпуска чипов в мире
VAKT
09:38
при чём тут ДВС ? Что за йопаный бред вы несёте ?
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
VAKT
09:36
Очередные сказки бублика
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
Соня Бергер
09:34
24 единицы в год написано же
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Trydognite
09:28
А то есть существование инопланетян уже подтверждено и мы уже обсуждаем более их двигатели?)
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем