ChatGPT собирает информацию из максимального количества источников. Он может рассказать много интересных вещей. Нужно правильно формулировать вопросы и интерпретировать ответы. Почему людям нравится Хbox series s - великая тайна мироздания.

Предисловие

У современных языковых моделей есть некоторые особенности: после сбора данных, они сортируют их в определенной последовательности и с определенным весом. Чем чаще упоминался тот или иной факт, тем выше его значимость в различных доказательствах. По мнению разработчиков: "Миллионы мух не могут ошибаться". Технически - это социологический опрос общественного мнения. Не важно, что думает каждый конкретный человек - важна массовость. Не предвзятый источник информации, что вещает за подавляющее большинство.

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Для чистоты эксперимента, мною был зарегистрирован чистый аккаунт с нулевой историей. Это был второй вопрос в переписке с искусственным интеллектом (первый был про ТОП 5). Некоторое время назад Microsoft вошла в состав руководства OpenAI и могла внести некоторые изменения в алгоритмы, связанные с ее продуктами. Версия ChatGPT 4.

Цена: Xbox Series S является более доступной альтернативой современной консоли, что делает ее более доступной для широкой аудитории. Компактный размер: Консоль компактная и легкая, что делает ее удобной для размещения в любой комнате. Улучшенное качество графики: Xbox Series S поддерживает технологии рендеринга в реальном времени, HDR и высокую частоту кадров, обеспечивая великолепное качество графики. Быстрая загрузка игр: Благодаря использованию SSD, игры загружаются быстрее, сокращая время ожидания и улучшая общий опыт игры. Обратная совместимость: Xbox Series S совместима с играми предыдущих поколений Xbox, позволяя игрокам насладиться обширной библиотекой игр. Xbox Game Pass: Подписка на Xbox Game Pass дает доступ к большому количеству игр на Xbox Series S без дополнительной покупки, что делает игровой опыт еще более приятным. Эксклюзивы Xbox: Множество эксклюзивных игр доступно на Xbox Series S, что стимулирует покупку консоли для тех, кто ценит определенные игровые релизы. Кроссплатформенные возможности: Xbox Series S обеспечивает кроссплатформенное взаимодействие с другими устройствами Microsoft, что позволяет игрокам наслаждаться играми на разных устройствах. Поддержка4K-стриминга: Xbox Series S поддерживает стриминг контента в качестве4K, что значительно улучшает опыт просмотра видео и стриминговых сервисов. Интеграция с сервисами Microsoft: Xbox Series S интегрирована с экосистемой Microsoft, позволяя пользователям пользоваться различными сервисами, такими как Xbox Live, OneDrive и другие..

Окинув быстрым взглядом данный список, чуть не упал с дивана :-) Многие читатели мало знакомы с консольным вопросом и не изучали его так же пристально, как и я. Сейчас вам покажу, откуда Microsoft пыталась напасть на PlayStation. Ниже, одни из самых первых обзоров на игровое устройство от Фила Спенсера. Можно найти сотни роликов, но остановимся на двух, самых дорогих блогеров из 2020 года.

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Все 10 пунктов от искусственного интеллекта - это точная методичка Microsoft от ноября 2020 года. Именно по ней снимались все рекламные ролики всех игровых блогеров. Самые честные обзоры. Они даже пункты и порядок (за редким исключением) не меняли. А может вы то же так же думаете? И все выше сказанное именно так и есть? Нейросети выдают "Базу"?

Методички Фила Спенсера

В 2019 году происходят заметные изменения в маркетинговом отделе Xbox. Фил Спенсер гонит всех любителей на мороз и создает свежую команду. Для новой консоли нужны лучшие специалисты в сфере рекламы. Многие уже забыли, а может и не знали, но долгое время все поклонники коробки повторяли мантру "Хало-Гири-Форза". И это было то само влияние маркетологов. Серии скопытились еще на Xbox 360, но слоган тянули дополнительные 7 лет. Пиарщики, судя по всему, вообще никогда не имели дела с игровыми устройствами. Основная задача в продвижении товара - это заинтересовать клиента мало знакомого с продукцией. Прочитайте первые 4 пункта и скажите, о каком устройстве идет речь? Steam Deck? Xbox series S? Nintendo Switch? Чувствуете этот маленький прокол? В самых главных тезисах нет ни какой уникальности продукта. Нет ни единой причины выбрать именно это устройство.

Читаем следующие 5 пунктов. Снова общие слова и фразы. Они могут относиться к абсолютно любому игровому устройству на рынке. Чуть дальше дам аналогичный ТОП для конкурирующей платформы. У всех десяти основных пунктов нет ни единой конкретики. Все обтекаемо. Замени название брендов на другие и можно говорить хоть о NVIDIA SHIELD, хоть о GPD WIN Max 2. Ни единого расхождения (может только 10-й пункт в SHIELD не полностью поддерживается).

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Полный ноль и никакой индивидуальности.

Конкурент не дремлет

Аналогичный ТОП по конкурирующей платформе. ИИ снова собирает мнение из толпы и сортирует его. Никакой отсебятины. Это мысли и упоминания распространены повсеместно:

Игровая библиотека: PlayStation5 имеет широкий выбор эксклюзивных игр, таких как Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls, и Ratchet & Clank: Rift Apart, что привлекает многих игроков. реклама



Качество графики и производительность: PS5 обладает высокой мощностью и выдающимися графическими возможностями, позволяющими играм выглядеть потрясающе и работать плавно. Быстрая загрузка: Благодаря использованию SSD, PlayStation5 обеспечивает быструю загрузку игр и мгновенный доступ к игровому контенту. Долгосрочные инвестиции в эксклюзивы: Sony имеет долгую историю инвестирования в эксклюзивы, что делает PS5 привлекательным для тех, кто хочет наслаждаться уникальными играми. Обратная совместимость: PS5 совместима с многими играми предыдущего поколения PlayStation, что позволяет игрокам наслаждаться множеством игр из богатого архива PlayStation. Инновации контроллера: DualSense контроллер PS5 предлагает уникальные функции тактильной обратной связи и адаптивных триггеров, улучшающие вовлеченность игроков. VR-возможности: PlayStation5 предлагает поддержку виртуальной реальности (VR), что открывает новые возможности для игрового опыта. Подписка PlayStation Plus Collection: Подписка на PlayStation Plus предоставляет доступ к коллекции популярных игр для PS4, что стимулирует привлечение пользователей к экосистеме PlayStation. Интеграция с сервисами Sony: PlayStation5 интегрирована с другими сервисами Sony, такими как PlayStation Now и PlayStation Store, что расширяет возможности игрового опыта. Поддержка4K и Blu-ray: PS5 поддерживает игры и видео в формате4K, а также Blu-ray-диски, что делает ее универсальной развлекательной платформой..

Первой же строчкой идет разговор об играх. Люди берут устройство, чтобы играть на нем, а не потому что оно дешевле. Играть в первоклассные игры. Именно этот момент подчеркивается во всех обзорах и рекламных акциях. Конкретика. Никакой абстракции. Читаем первые 5 пунктов и мы точно знаем, о каком игровом устройстве идет речь. Убери упоминания брендов и все равно будешь знать и понимать, о чем идет речь.

Так о чем все выше сказанное? Все очень просто - пиар Хbox и методички от неизвестного маркетолога приговорили игровые устройства к забвению. Консольщик со стажем может назвать десяток реальных причин, почему стоит купить даже такое убогое устройство. Он назовет множество преимуществ, что выделят Хbox series s из толпы. Более того, это будут не эфемерные общие слова, а конкретика. Но специалисты, за много-много денег не смогли...

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