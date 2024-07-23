Буря в мире Xbox: FTC жалуется на сделку с Activision Blizzard, а маркетинговый отдел Xbox сетует на нехватку денег. Похоже, в офисе Microsoft кто-то перепутал чемодан с деньгами и коробку для завтраков. "Незначительные" новости взволновали геймеров. Xbox Game Pass становится роскошью, а игроки всё больше ощущают себя на шикарном ужине без еды.

Предисловие

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Ни дня без высказываний об игровом подразделении Microsoft. Такого обилия новостей нет ни по одной другой игровой корпорации в мире. Самую ожидаемую игру десятилетия в лице GTA VI обсуждают меньше. За прошедшие дни произошло несколько очаровательных ситуаций, что всколыхнуло общественность.

Американские антимонопольщики (FTC) опубликовали официальную претензию в адрес Microsoft по сделке с Activision Blizzard;

Маркетинговый отдел Xbox заявил, что у них мало денег на продвижение платформы Xbox в массы.

Небольшие новости с яркими последствиями и различным восприятием в среде поклонников коробок. Сегодня выскажу лишь некоторые мысли по данному поводу, что пытался донести последние пару лет до сознания граждан.

Баба Ванга

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Предыдущие 5 лет повторяю одну и туже аксиому: "xbox game pass - это слишком дорого для рядового пользователя". В комментариях к моим постам регулярно появляется "розовый пони" со сказочной историей о покупке ультимативной подписки на три года за пачку чипсов. Из раза в раз цирк с конями пляшет в той или иной интерпретации.

Игровые консоли - это бюджетные устройства для широких масс. Экономят на всем, что только можно. Лучшее сочетание потраченных копеек на получаемый профит. Окупаемость идет на длинной дистанции в несколько лет.

Подобная интерпретация не понятна многим (самым шумным) жителям России. В представлении "интернета" у каждого под столом стоит системник с RTX 4080 и все новинки берутся на старте. Выражение "ПК-бояре" взялось не на пустом месте. А потом берешь статистику Steam и видишь, что 95% активных пользователей в самом популярном магазине играют во Free-to-play.

В конце прошлого года в доказательство своих слов начал приводить средний чек "обычного геймера" за год. Показал, как его рассчитал. Откуда берутся уши и как растет морковка. Слова обычного человека и его планка в 110-130 тугриков высмеивались и никто не придавал значения чистым фактам, видным любому грамотному аналитику.

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За месяц, внезапно, появились два "авторитетных" источника, что подтверждают мои слова. Громкие пафосные звания от целого профессора школы бизнеса:

Странно, что разбежка составляет 50%. Хотя, мог взять квартальный отчет Sony PlayStation и сделать более точный расчет и докинуть "погрешность". Был бы удивлен точностью своих расчетов.

Следующим стало крупное аналитическое агентство:

Сделаю особый акцент и обращу внимание. НИКОГДА до этого месяца не встречал публикаций о доходе с человека по платформе Xbox. Это один из самых главных показателей доходности и окупаемости. База всего сущего.

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Чувствуете цифры? Я ориентировался на 110-130. Профессор на 140-210. Аналитическое агентство на 130. А Фил Спенсер планирует собирать с гордых орлов по 240 тугриков + покупка игр от сторонних студий + шкурки в Call of Duty. Сказать, что у кого-то плохо с планированием - это похвалить человека.

FTC обвинила Microsoft в злоупотреблениях

Сам инцидент нам не интересен. Одни заявили, что предупреждали о проблемах с увольнениями, поднятием цен, ограничении доступа к играм, ухудшении сервиса. Вторые ответили - мы ничего не ухудшали, мы ввели новые услуги и поставили соответствующий ценник. Бла-бла-бла.

Интересно тут другое. Мелкие Xbox-каналы в один голос начали вопить про "наших бьют, спасай Колду"! То, что сказали толстосумы из Microsoft - это их работа. Приукрасить, сгладить, приврать и прочее. Миллиарды не появляются из воздуха, но вот голос комьюнити удивил. Крупные молчат, а вот мелкие действительно считают, что:

Раньше за 10 тугриков ты получал доступ ко всем новинкам на релизе и 20 тугриков сейчас за то же самое - это одно и тоже. Сегодня нет ни одного тарифа, где можно получить новинки на релизе дешевле 20.

Раньше за 15 тугриков ты получал абсолютно все привилегии, сегодня тебя лишают облака, части библиотеки на ПК, всех новинок в день релиза.

Это не ухудшение игрового опыта. С новости прошло 4 дня и не все (на кого подписан) решились высказываться в едином порыве. Раньше подобные события заваливались однотипными единодушными высказываниями. Идет явный раскол среди американских поклонников Xbox.

У игрового подразделения Xbox нет денег

Сделаем небольшое отступление и вернемся в далекий 2013 год. Мир в предвкушении нового поколения игровых консолей. Новых игр и новых чудес. В этот момент у Sony глубочайший финансовый кризис. В 2011 году происходит авария на Фукусиме и домашний японский рынок находится в глубочайшем кризисе. Китай поднял голову и выдавливает японцев с соседних рынков. Microsoft жестко демпингует на игровом рынке. Корпорация Sony на грани краха. А впереди самая дорогая рекламная компания по продвижению новейшей Sony PlayStation 4

Вся корпорация стоила около 14 млрд. тугриков. И это не только игровое направление. Sony Music Entertainment и Sony Pictures входят в пятерку крупнейших дистрибьюторов. Телефоны, телевизоры, камеры, компьютеры - более 900 торговых марок.

Кризис вселенского масштаба. Начинается крупнейшая в истории самураев распродажа активов. Например, всеми любимый Человек-паук заглядывает в гости к Диснею. Или более наглядный пример.



Делается все, что только возможно, дабы спасти остатки былого величия. А тем временем, в лагере зеленых мы видим вот такие высказывания:

Буквально через неделю идет новое высказывание, но уже по вопросу продвижения игр:

Это говорят люди, капитализация корпорации которой перевалила за 3 триллиона тугриков.

Уже 10 лет утверждаю, что руководство Xbox пускает пыль в глаза. По сути они с голой попой и ничего не могут сделать. Пару лет назад меня уверяли в баснословных богатствах Фила Спенсера, указывая на скупки различных студий. Аргументы про "банкротство конторок" никого не впечатляли. Шумиха вокруг сделки века уничтожала всякие доводы. Уже год твержу, что коробокс в глубооокой кроличьей норе, но....

Вот вам официальные слова от официального представителя Microsoft. Какие вам еще аргументы нужны про светлое будущее?

Call of Duty

Где мое счастливое детство? Буквально пару дней назад рассказывал о грядущем фиаско легендарной серии. Многие действительно считают, что игра популярная, потому что она классная... Правда жизни такова, что серия популярна из-за огромных финансовых вливаний в ее продвижение.

Call of Duty Black Ops 2024 - путь к "триумфу" Xbox

Без рекламы у Call of Duty один единственный вариант развития. Крутое пике в самые дебри мироздания.

Уроборос

Microsoft поднимает стоимость подписки xbox game pass, аргументируя это добавлением легендарной игры на релизе. Без рекламной поддержки у проекта нулевые шансы выстрелить. Подавляющее число поклонников сидит на платформе конкурента. Своих сил на раскрутку недостаточно. Подорожавший xbox game pass оттолкнет рядовых пользователей от покупки. Замкнутый круг с грустным финалом.

Послесловие

В последние дни вокруг игрового подразделения Microsoft развернулась настоящая драма. FTC подает одну жалобу за другой на сделку с Activision Blizzard. Маркетинговый отдел Xbox сетует на нехватку средств на продвижение. События возбуждают в поклонниках нехорошие мысли, заставляя многих усомниться в будущем Xbox Game Pass. Сервис, который раньше был доступным, теперь становится роскошью. Геймеры чувствуют себя обманутыми, а Xbox оказывается под пристальным вниманием. Как Microsoft собирается выбираться из этой ситуации, пока остаётся загадкой.

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