В 2024 году Xbox столкнулся с неожиданными проблемами, которые удивили даже преданных фанатов. Под руководством Фила Спенсера, компания Microsoft сделала ряд спорных шагов, которые поставили под угрозу будущее их игровой платформы. Узнайте, что пошло не так и какие последствия это может иметь для геймеров по всему миру.

Предисловие

реклама





Мы думали, что консоли Xbox уже погрузились на самое дно. Но наступил 2024 год. Фил Спенсер с двух ног решил выбить всех поклонников коробокса из равновесия и подсунуть им несколько неприятных сюрпризов. Такие гадости было трудно нафантазировать всего пол года назад. Несколько крышесносных новостей дезинтегрировали большую часть поклонников и выбили из колеи оставшихся. О чем думают в руководстве Microsoft принципиально не понятно. Меньше слов и больше дела. Начнем с банальности.

28 июня 2023 года

Летом прошлого года Фил Спенсер и компания нашли лазейку в законодательстве и обманули Федеральную торговую комиссию. Суть обмана состояла в том, что до судебных разбирательств между корпорацией и государством дела идут согласно графика. Антимонопольщики имеют строго регламентированный штат юристов и не могут вести параллельно несколько крупных дел. Пока идет подготовка, государство оформляет судебный запрет на сделку. Данный запрет выдает сторонний орган - местный судья. Microsoft приходит к этому судье и говорит - это неконституционно. Мы против выдачи такого запрета. Так как государство не было готово к такому повороту событий - не было свободных юристов, местный суд встал на сторону корпорации и не выдал запрет на сделку. Чтобы понимать, само разбирательство "Корпорация против государства" длится 8 месяцев. Тут рассмотрение прошло за 4 дня. Государственные юристы на окладе, физически не могли противостоять огромной корпорации с безграничными бюджетами и армией специалистов. Из данного события было 2 последствия:

Microsoft не может полноценно распоряжаться приобретенным имуществом; У антимонопольного органа появились веские аргументы ограничить сделку;

реклама





С 18 октября 2023 года пресса, перестала освещать данный вопрос. Никаких утечек и инсайдов. Внезапно! Исчезли все свидетели, комментаторы и прочее. Что очень странно. С 20 по 27 мая 2024 года вопрос должен был закрыться, но этого не случилось. Уже упоминал, что новости о появлении следующей части Call of Duty 2024 появились на следующий день после основных слушаний. Эта игра выпускается под лейблом Xbox Game Studio и не относится к делу, а вот все остальное находится в подвешенном состоянии. И вопрос все еще в подвешенном состоянии. Судя по тому, что дело продлили (на 2 месяца) для Фила Спенсера все идет не очень хорошо, иначе мы бы увидели результаты или информацию о планах.

1. Слив игр от внутренних студий на платформу конкурента

Это первая причина. Все еще настаиваю, что это был жест доброй воли в рамках судебных слушаний. Нам вливают в уши, мол Microsoft прощупывает почву и смотрит на возможность заработка в стане конкурентов. Это полный бред. Ни одна игра не способна компенсировать отток лояльной аудитории. Этот шаг уничтожил доверие поклонников к сервису и остановил рост аудитории. Эффект сродни "колец Татуина".

реклама





Просто цифры: средний пользователь приносит платформе 120 баксов в год. Только за первый квартал 2024 года (год к году) Microsoft продала на 1,2 млн консолей меньше чем в прошлом году. То есть, за 5 лет прямые потери этого квартала составят 1,2 млн *120 тугриков *5 лет = 720 млн баксов. Если переводить в количество игр (Sea of Thieves 40 тугриков без скидок), то получим (720 млн +30% комиссия Sony)/40 = 23 млн копий игры. Вы верите, что на плойке могли продать такое число? Или оно максимум 1,5-2 млн штук будет за пару тройку лет? Ни о каком "дополнительном" доходе и речи быть не может. Репутационные потери значительно превышают финансовые выгоды.

2. Издатели научились считать деньги

В конце 2021 года появилось множество слухов, что японские самураи заносят чемоданы разработчикам и те отказываются выпускать свои игры на устройствах Microsoft. Чуть ли не каждая вторая игра куплена хитрыми самураями. Вопрос активно и регулярно муссировали в любой новости, где издатель не выпускал игру на коробоксе.

Сколько денег платит Sony, чтобы игры не попадали в Xbox Game Pass

реклама





Прорыв в сознании геймеров произошел летом 2023 года, когда Larian Studios официально объявила, что у нее нет возможности сделать одновременный релиз на всех трех платформах. Коробочка Фила Спенсера оказалась на обочине истории. Но это крупный релиз от большой студии. С маленькими игроками рынка дела обстоят куда скромнее.

Stray - веселые приключения пушистого котика посещают Xbox спустя год от основного релиза.

Heavenly Bodies - небольшая головоломка посещает Xbox через 2 года после основного релиза

Inscryption - небольшая карточная игра посещает зеленый лагерь только через год после синего

Maquette - веселый платформер отдался Филу Спенсеру через 2 года после основного релиза

Salt and Sacrifice - небольшая ролевая игра полтора года отказывалась выходить на коробоксе

Tribes of Midgard - больше года занял путь к новой платформе

Более ста игр от студий второго эшелона вышли на консолях Xbox с задержкой от 6 до 24 месяцев. И это речь про небольшие игры с бюджетом в пару бубликов, что пойдут на любом калькуляторе. Вопрос оптимизации стоит на третьем плане. Тут стоит понимать, что в 2020-2023 году речь шла об аудитории в 60 млн консолей Xbox. Старое и новое поколение было внушительным. Большой пирог с возможной выгодой. Но в 2024 году многие разрабатывают игры только для современных консолей и 50 млн уменьшается до 20. Более того, если раньше разрабатывали игры для Xbox one S и натягивали улучшайзеры для всего и вся, то сейчас такой трюк не пройдет. Основной массой консолей были Xbox one S и Playstation 4. Они имели минимальные различия в производительности и одинаковый пул в 8 гигабайт памяти. Для старших консолей очень редко создавали более качественные и тяжелые текстуры. Сейчас же основная масса устройств имеет пул в 16 гигабайт. Обрезать текстурки куда сложнее, чем натягивать эффекты. Делать второй комплект текстурок для устройства, что занимает менее 20% рынка - не самое выгодное дело.

Неделю назад еще один крупнобюджетный проект убрал Xbox из целевых платформ. Несколько слухов и интерпретаций данного вопроса посетили просторы интернета. Мы не будем обсуждать: чемоданы, жадность, круворукость или еще что-то посетили китайских разработчиков. Факт один - релиз дорогого проекта на Xbox не является перспективным решением, ради которого издатель пойдет на все.

Долгие годы утверждал, что Xbox series S - это худшее решение Microsoft. Некоторые ораторы с пеной у рта кричали, мол Xbox series S отличная консоль, когда "занедорого" можно поиграть во все что угодно. Вот, в Black Myth: Wukong поиграть в обозримом будущем не получится. А утверждение про 75% проданных консолей приходящихся на младшее устройство - это вброс для непросвещенных. Цифра относилась к периоду "Пандемии" и "майнинга", когда не были доступны никакие другие устройства. XsS была единственной в магазине, что никак не говорит о ее популярности. Если XsX не продавать, то можно получить и 100%.

Xbox Game Pass разрушает консоли Xbox

Это третий пункт. Он частично перекликается со вторым, но имеет уникальные черты. Я уже говорил, что средний пользователь игровых консолей тратит около 120 тугриков в год. В предыдущих материалах уже показывал, откуда берется эта цифра, но вкратце - это производная из годового отчета аналитических агентств по рынку видеоигр поделенная на число активных пользователей. Цифра грубая, но приближенная к реальности. Выходит так, что ультимативная версия Xbox Game Pass стоит 204 тугрика в год. Это означает, что те, кто не покупает подписку в среднем тратят на игры 120*2-204= 36 тугриков.

По официальным данным в подписке участвуют около 32 млн из 50 млн активных пользователей. Цифры примерные, но отображают примерный порядок вещей. То есть, львиную долю всей выручки приходится на подписку, что убивает обычные продажи игр за полный ценник. У геймеров банально нет денег на дополнительные траты. Активным пользователям кажется, что все вокруг готовы покупать по 2 игры ежемесячно и проходить самые крутые тайтлы в день релиза, но это не так. Игровые консоли - это бюджетные устройства для экономных геймеров. Подавляющее число играет в бесплатные игры, либо берет одну и весь год катает только в нее.

И в этом месте встречаются сразу три момента:

Коробоксы явно уступают по установочной базе конкуренту;

Выпуск игр на консолях Xbox series S/X требует дополнительных трат на оптимизацию;

Огромную часть денег геймеры расходуют на подписку и у них не остается средств на отдельные игры;

Окупаемость дорогого проекта на консолях Xbox находится под большим вопросом. И если для Ubisoft, Electronic Arts, Rockstar Games затраты на портирование составляют 3-5% от имеющегося бюджета игры, то для студий рангом поменьше - это уже 15-20% от бюджета на разработку.

И подобные суммы уже могут не окупиться. Слишком маленькая аудитория со свободными деньгами.

Послесловие

Подводя итог можно сказать, что пришло время сменить игровую платформу. Для данного действия Microsoft сделала 3 ярко выраженных повода:

Подорвала доверие аудитории и началась миграция. Меньше народу, меньше выручка, меньше энтузиазма на развитие платформы;

Новые консоли не набрали "критической массы" и установочная база слишком маленькая, чтобы выйти на порог окупаемости студиям второго эшелона;

Microsoft продвигает Xbox game pass и уменьшает привлекательность отдельных игр для рядового пользователя. Крупные проекты с большими бюджетами также начинают страдать от недоедания;

Нет игр, нет поддержки от платформодержателя. Сброд и шатания без перспектив роста.



