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В феврале 2023 года президент Microsoft Брэд Смит попросил американскую FTC (Федеральная торговая комиссия) обязать Sony предоставить договоры, заключенные со всеми своими партнерами за последние 10 лет. Причиной такого запроса послужили "эксклюзивные" договоренности, что мешают конкуренции. Просьба была частично удовлетворена. Sony обязали предоставить документы за последние 3 года.

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Предисловие

Капитализация Sony примерно 140 млрд $. Основной капитал - это заводы, технические лаборатории и права на собственность. Живых денег крайне мало. Капитализация Microsoft примерно 2000 млрд $. Основной капитал - это акции, которые легко можно продать или заложить. Очень странно получается. Sony, которая в 14 раз меньше (а живых денег еще меньше), может диктовать условия, занося чемоданы. В то время как более богатая компания не способна перебить прайс.

Взлом PSN

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Откатимся на пару-тройку лет в прошлое. Цитата, чтобы не был искажен смысл:

23 апреля 2011 года многие авторитетные издания охарактеризовали взлом PSN как один из крупнейших взломов за всё время существования интернета, а некоторые, в частности, Develop и SkyNews, назвали этот инцидент самой крупной утечкой конфиденциальных данных за всю историю цифровой эпохи. Многие ресурсы, включая The Daily Telegraph и Canadian Broadcasting Corporation, включили данное событие в список пяти крупнейших информационных атак за всю историю.

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И тут стоит сделать небольшое пояснение. О масштабах утечки никто и нигде не сообщал. Sony сухо сообщила о взломе. Были приглашены эксперты и правоохранительные органы. Никаких подробностей не было. Но уже через сутки после объявления об инциденте началась скоординированная шумиха с громкими заголовками.

Представителей Sony вызвали в сенат США для дачи показаний по данному делу. Неимоверно редкое событие.

И снова цитата от ноября 2011 года, через 6 месяцев после инцидента:

На сайте Edge опубликовали статью, в которой сослались на представителей различных британских игровых магазинов, согласно которым возник огромный рост сбыта подержанных консолей PlayStation 3. Менеджер крупной английской розничной сети говорит: «В первую неделю недоступности PSN мы не видели каких-либо изменений в цифрах, начиная со второй недели мы видим прирост в 200 % среди возвращаемых консолей PlayStation 3. Половина из возвращающих хотят получить за них деньги, а половина — обменять на Xbox 360»

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Через полтора года следствие закончилось и ни один таблоид не опубликовал небольшую заметочку о ее результатах. Взлом произошел, никакой утечки информации обнаружено не было. У данного происшествия есть некоторые особенности:

Взлом произошел в самый разгар "Консольных войн". Именно конец 2010 - начало 2011 были пиком противостояния Xbox и PlayStation.

Крупные взломы происходили ДО и ПОСЛЕ данного события. Например, взлом серверов Yahoo в 2013 году с подтвержденной утечкой 4 млрд аккаунтов. Но именно этот является САМЫМ освещаемым в прессе.

Таблоиды с информацией от "анонимных источников, знакомых с ходом дела" появились на следующий день, после заявления Sony.

Единственным выгодополучателем от данной шумихи была компания Microsoft.

Microsoft - одна из немногих IT компаний, которая не только имела мотив, но и специалистов, для осуществления взлома.

Пресса.... Странное и неоднозначное поведение тогда и сейчас. Очень похожее поведение.

Исходный код Windows XP

В сентябре 2020 в общий доступ были выложены исходные файлы:

Windows Embedded CE

Windows NT 3.5

Windows NT 4

Windows XP

Windows CE 3

Windows CE 4

Windows CE 5

Windows Embedded 7

MS DOS 3.30

MS DOS 6.0

Windows 2000



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Когда был взлом серверов MIcrosoft и сколько времени эти файлы находились в руках злоумышленников - никому неизвестно. Некоторые могут сказать, мол это старье и им пользуется менее 1% пользователей. Никакой угрозы утечка не представляет. Это пока не узнаешь, что Windows XP и ее ответвления стоят на 80 млн банкоматов по всему миру. Подавляющее число платежных терминалов, кассовых аппаратов, программируемых станков и других устройств используют ту самую, никому не нужную устаревшую систему. А что вокруг? ПРАВИЛЬНО!!! Тишина и никакого шума.

Взлом серверов Azure

В декабре 2022 года, когда сделка на 69 млрд $ была в самом разгаре, в сеть выкладывают персональные данные 20 тысяч сотрудников Activision Blizzard. А знаете, в чем состоит странность? О каждом чихе по этой сделке новостные СМИ выкладывают подробнейшие сводки. О взломе серверов Microsoft и краже данных Activision Blizzard стало известно только после того, как они были выложены в сеть. Что выглядит ОЧЕНЬ странно. Сенсационная новость не попадает в ротацию.

Управление общественным мнением

Сериал по покупке Activision Blizzard - самая освещаемая покупка в мировой истории. Сериал с неожиданными поворотами и "Чеховским ружьем". Информации о данном событии столько, что диву даешься. А вспомните о покупке ARM компанией Nvidia. Посетители сайта overclockers.ru должны в мельчайших подробностях знать об этом. Или нет?

Microsoft, как никакая другая компания в мире, влияет на общественное мнение. Это позволяет ей давить на контролирующие органы в угоду своих желаний. Вот лишь некоторые из недавних новостей:

Сатья Наделла не исключает возможность ухода Xbox с рынка Великобритании из-за решения CMA.

Microsoft: Федеральная торговая комиссия США нарушает конституцию

Если сделка Microsoft с Activision Blizzard состоится, Call of Duty будут выпускать и на платформах Nintendo

Американский сенатор Кевин Крамер написал CEO Sony открытое письмо

Бобби Котик считает, что Федеральная торговая комиссия США использовала CMA для блокировки сделки Microsoft и Activision

11 членов конгресса США заявили, что Sony применяет антиконкурентные практики и мешает развитию Xbox в Японии

Глава профсоюза CWA попросил Еврокомиссию одобрить сделку Microsoft с Activision Blizzard

Microsoft разместила рекламу своей сделки с Activision Blizzard в лондонском метро

Представитель от Теннесси спросила Лину Хан о том, зачем FTC защищает интересы Sony в деле про сделку Microsoft с AB

Это лишь малая часть всего того, что творится ЗА пределами кабинетов чиновников. Это не сделка, где в суде встретились две компании и решают вопросы. Microsoft подключила ВСЕ свое политическое влияние и давит не только законными методами. И все это подробно освещается в средствах массовой информации. На 100 сообщений от лица Microsoft приходится 1-2 ответа от Sony.

Немного воды в повествование

Xbox официально предложила PlayStation контракт на 10 лет. Но нехорошая Sony отказалась. Когда вышла новость, она меня заинтересовала. Почему? И только недавно понял суть проблемы.

Вот вам ситуация. Фил Спенсер лично приезжает к вам домой и предлагает вам работать в игровом подразделении Xbox. Вы согласитесь на такое предложение? А если его уточнить. Вы будете работать по 16 часов 7 дней в неделю без выходных и праздников за бесплатно? Но вторую часть предложения мы опустим.

Никто и нигде не уточняет, что конкретно Microsoft предложила. Идет только красивый заголовок. Подробностей нет. Пару дней назад просочились подробности сделки между Xbox и GeForce NOW. Microsoft забирает себе ВСЕ 100 (СТО)% денег от покупки игр и всех микротранзакций. Как вам такие подробности? В 10 летнем контракте для Sony могло быть такое же предложение.

Sony платит

Данную фразу регулярно повторяли и вбивали в сознание пользователей на протяжении прошлого года. Заходя на очередной профильный ресурс, поклонники Фила "балабола" Спенсера регулярно вспоминают об этом. Основная причина большинства проблем Xbox. Консоль могла расцвести всеми красками, если бы конкурент действовал честно. И вот, настал момент истины. 2 марта 2023 года Sony обязали предоставить документы...

Ядерная бомба

Документальное подтверждение, что Sony платит издателям за эксклюзивный контент и запрещает выходить играм на Xbox - это железобетонный аргумент в любом споре. ЛЮБОЕ подтверждение данного факта - это последняя точка в ЛЮБОМ споре о монополизации рынка.

26 апреля 2023 британский регулятор заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard. Очень странное решение. У Microsoft на руках есть официальный документ, где конкурент использует свою монополию и мешает развитию игрового бизнеса. Как такое могло произойти? Адреса, пароли, явки! Все на руках. "Все намази".

И снова одна особенность. Ни один представитель Microsoft и заинтересованное лицо после 2 марта 2023 года не говорит об "Эксклюзивных" сделках. Это понятие пропало из новостной повестки. Ни Бобби Котик. Ни Сатья Наделла. Ни Филл Спенсер. Ни Брэд Смитт. Ни сенаторы и конгрессмены. Никто больше не использует этот аргумент. Очень странно. Вы знаете, почему такое могло произойти? Почему Microsoft не использовала свой самый веский довод и позволила заблокировать сделку?

Ответ достаточно прост. Они не нашли ни единого упоминания о запретах выхода игр на конкурирующей платформе. Точнее, не нашли НИЧЕГО, что могли бы интерпретировать как монополизация рынка.

В официальных документах Sony Microsoft не нашла ни одного упоминания о выкупе эксклюзивности. Ни одного чемодана. Джим Райан действует в рамках закона.

Официально. Sony не заносит чемоданы за эксклюзивность игр. Все проблемы консоли Xbox - это проблемы самой компании. Издатели бегут сломя голову и не хотят работать с Microsoft по собственной воле.



