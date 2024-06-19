Трудные времена требуют тяжелых решений. Xbox меняет свою политику и ужесточает наказания к нарушителям правил. Блокировка аккаунтов отлично справляется с мошенниками и прочими "хитрыми" личностями. Не хочешь жить по правилам? Отдохни на обочине жизни.

Предисловие

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Год назад вышел мой материал под названием: "За 2022 год Microsoft забанила более 17 млн аккаунтов Xbox", где обратил внимание на одну особенность в поведении большой корпорации. Большинство блокировок приходится на такие категории, как: фишинг, продажа аккаунтов, пиратство, незаконные покупки. Странно, что на подобную особенность обратил внимание только я.

За 2022 год Microsoft забанила более 17 млн аккаунтов Xbox

Но это была не единственная особенность того отчета. Была другая примечательная черта. Проактивная защита. Microsoft, на базе нейросети, предотвращает нарушения еще ДО их совершения. Она мочит плохищей в сортире еще ДО того, как они зашли в комнату раздумий. Прямо как в фильме "Особое мнение".

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Буквально вчера некоторые несознательные граждане пытались узнать, где же могут применяться нейронки. На осознание факта понадобилось всего пара часов и геймеры забегали с горящей пятой точкой.





Что произошло

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Зарегистрирован на торговой площадке, где одни неустановленные лица передают цифровой товар, неустановленного происхождения, другим неустановленным лицам. Естественно, прямых подтверждений не будет. (В странах СНГ за несообщение о некоторой дейтельности куда следует, можно пойти паровозиком, как соучастник этой действий, а я тут пишу под своим именем). Приведу лишь доказательства в осведомленности данным фактов и подобными деяниями. Это один из документов отдела "К" города Минска, где местная милиция помогает интерполу бороться с неустановленными лицами. Фигурантом данного взаимодействия я и являлся.

За последнюю неделю неизвестные лица из категории "Покупатели" составили 5 жалоб на неизвестных лиц из категории "Продавцов" на общую сумму 2,51 биткоин. Все жалобы касаются некачественного товара связанного с разделом "Xbox или Microsoft".

Выражаясь простым языком - пошли отзывы и баны. Цифровые ключи, аккаунты, пулы и прочее - массово блокируются или отзываются. Это крупнейшая волна за последние пару лет. Стоит отметить одну особенность площадки. На ней нет "репутаций" и подобного. Анонимность на первом месте. Но это решено другим способом. Любой участник сделки имеет "залоговый баланс", который гарантирует возврат средств по "плохим сделкам". Вариант мошенничества сведен к минимуму. Иногда встревает третья сторона. В сделку двух честных неустановленных лиц может вмешаться Microsoft.

Денежная политика в СНГ

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В апреле 2024 года прошла волна дискуссий и обсуждений непонятной политики Microsoft в отношении некоторых аккаунтов Xbox. Поводом для обсуждения стал простой деревенский паренек, что предупредил свое сообщество об имеющейся проблеме. Без задней мысли. Один честный человек перед своей аудиторией. Именно так должен поступать любой продавец. Быть честен со своими клиентами и не скрывай ничего.





И в этот момент началась та самая "Денежная политика в СНГ". Если я промолчал, значит у меня все хорошо. Если я обвинил соседа, значить я лучше. В некоторых странах такое поведение называют "гнильцой". Сейчас, по моим личным ощущениям, идет еще одна БОЛЬШАЯ волна блокировок. Microsoft проверили работоспособность своей системе на избранных, исправила косяки и начинают бахать "по площадям". Надеюсь, никому не надо напоминать, что Россия и Беларусь находится под ограничениями и большинство покупок в Microsoft Store идут в обход правил. В ближайшее время политика Microsoft затронет ВСЕХ и КАЖДОГО нарушителя. Мне, как стороннему наблюдателю, очень любопытно - будут ли магазины предупреждать своих клиентов о возможных проблемах с покупками в обозримом будущем или утаят истину?

Прошло всего два месяца с прошлого события. Интересно, как изменилось отношение сообщества к различным магазинам за последнее время и что они будут думать в ближайшие пару недель о них? Кто станет кристально чистым и светлым пятном, а кто превратится в кучку с неприятным запахом?

Что делать

Для начала стоит сделать небольшое уточнение. Существуют два вида аккаунтов. Старые и новые. Вероятность блокировки аккаунта, которому менее 30 дней, в сотни раз выше, чем те, что давно находятся в пользовании и на них УЖЕ были сделаны покупки. Это касается не только Microsoft - обычная практика. Из-за такой особенности, если вы планируете делать покупки в интернете, советую создать новый аккаунт (или недавно созданный) и активировать на нем несколько Free-to-play игр. Активировать для этих игр различные бесплатные бонусы. Данное действие называется "Прогрев". Система должна думать, что аккаунтом пользуется живой человек и для этого ей нужны подтверждения.

Банальности как дважды-два:

Регистрация аккаунта на gmail.com или другом почтовом сервисе зоны "com". Никаких Mail.ru и подобного в зоне санкционной политики;

Заполненный профиль нового аккаунта Xbox / microsoft (никнейм, двухфакторка, адрес восстановления, дата рождения и имя);

Заходить в свой аккаунт с одного устройства и с одного IP в первые пару недель;

Минимизировать доступ к своему аккаунту из других регионов. Microsoft собирает огромные объёмы данных о вашей системе и отлично видит кто на самом деле зашел в систему (у каждого браузера есть свой рекламный ID, есть MAC-адрес, есть цифровой отпечаток системы);

Воздержаться от покупок в ближайшие дни. Если приобретаете ключ, то дать ему 48 часов "отлежаться" и посмотреть, что творится у продавца;

Не делать покупок из неизвестных источников, стараться держаться крупных ретейлеров (ближайшие пару недель);

Использовать запасной аккаунт или покупать игру с аккаунтом продавца;

Использовать дисковые версии игр;

Категорически избегать вариантов с "офлайн активацией" или активацией на несколько консолей (ближайшие пару недель) - можно остаться без консоли;

Вариантов предосторожности не так и много. Приучите себя мыть руки перед едой и будет вам счастье.

Деньги или совесть

Точно знаю, что ближайшие несколько дней будут сложными для любителей игровых консолей Xbox. Но меня интересуют не геймеры, а люди, что на них зарабатывают. Появятся ли плашки "Будте осторожны" или "Соблюдайте следующие правила" у местных барыг. Готовы ли они быть честны перед своими клиентами или деньги стоят на первом месте. Вот пример ответственного продавца в теме, которая мне интересна. Возникли проблемы, они предупредили своих клиентов и дали рекомендации:

Доверие - это незримый ресурс, который копится долгое время. Его вырабатывают годами. Например, я доверяю корпорации Sony и игровому подразделению PlayStation. Мне фиолетово, что хайпожеры говорят о японцах. Самураи всегда были честными со своими поклонниками. Лимит доверия огромный. Обратная ситуация с Xbox. Любая неосторожная фраза в ее сторону и вижу только негатив. Слишком много лжи и обмана со стороны Фила Спенсера и Ко.

Ситуация с "деревенским простачком" показала, что молчать финансово выгоднее, чем говорить. Массовые баны без освещения никто не заметит. Голос обычного работяги затеряется в толпе. А ведь нужны еще и пруфы, и переписки, и куча всего прочего. Слишком много суеты для обычного геймера. А вот мне, говорить о подобном, позволительно. От освещения вопроса на меня не покатятся бочки и финансово не пострадаю. Сегодня обычным гражданам даю простую рекомендацию: "Если вы не видите инструкции или предупреждения у своего любимого продавца, то избегайте его". В ближайшие пару недель достанется всем и каждому. Если продавец вас о таком не уведомил, ему с высокой колокольни плевать на вас и ваше мнение. Либо отложите покупку на 14 дней, либо смените своего поставщика цифровых товаров.







