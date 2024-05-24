Впереди большие перемены. Корпорация Sony может посадить Xbox в лужу и припомнить ей все гадости, что янки творили долгие годы. С минимальными усилиями японцы могут оставить Фила Спенсера без денег и штанов. Сегодня у PlayStation есть возможность избавится от конкурента раз и навсегда.

Предисловие

реклама





Бытует мнение, будто Call of Duty покупают "подпивасники" и они возьмут игру несмотря ни на что. Проект априори обречен на успех и с ним ничего не может произойти. Деньги берутся из воздуха и результат известен заблаговременно. Я бы согласился с подобным мнением, если бы у руля стоял Бобби "люблю сметанку" Котик. Только есть несколько небольших НО, что забывают упомянуть при рассказах о самой дорогой франшизе в истории.

Недавно рассказывал о дилемме размещения CoD в подписке Xbox game Pass:

О влиянии Call of Duty на повышение стоимости Xbox Game Pass

Ричард Гэрриот

реклама





Хочется окунуться немного в историю. Некоторое время назад существовала серия игр, что находилась в чартах продаж на первых строчках. Незыблемая глыба. Да что уж тут говорить, Ричард Гэрриот стал 11 человеком, что внесен в "Зал Славы Академии интерактивных искусств и наук". Тот самый список, где числятся:

Джон Кармак (4)

Тим Суини (15)

Гейб Ньюэлл (16)

Хидэо Кодзима (18)

Тодд Ховард (19)

А теперь назовите ту самую игру. Где она и что стряслось? По щелчку пальца бренд испарился и о нем все забыли. Когда-то мастодонт растворился в небытие... Такое бывает...

Нет ничего в этом мире, что будет жить вечно и радовать своих создателей неиссякаемым потоком денег. И не имеет значения "подпивасник" играет или кто-то другой.

Бюджет игр серии Call of Duty

У меня нет точных данных за последние годы. Я бы мог что-то пофантазировать для красоты, но не буду. Только общедоступные данные.

реклама





Call of Duty: Modern Warfare 2 из 2009 года обошлась в 80 млн на разработку и около 200 млн на маркетинговые услуги. С тех пор цифры немного подросли. Совсем капельку. Раза в два-три, но это спекуляции. Продакшн начинался в феврале. Первые тизеры в апреле. Основной поток в июне, а в конце августа ни дня без упоминаний об игре. С 2009 года вариантов занести денежку стало заметно больше. Журналы, ТВ и билборды больше не котируются.

Мохнатую ручку надо умаслить большому числу оголодавших контент-криэйторов. Слишком много народу хочет заработать на самой громкой франшизе. И далеко не все хотят заработать освещая положительные стороны. Негатив отлично продается. Ролик с названием "Call of Duty 2024 разочаровал поклонников серии" соберет ОЧЕНЬ много просмотров и не важно о чем ролик. Чтобы негатива не было в сети - нужна денежка. Много денежки. А если денежки не будет, то получится Ubisoft, где поливают грязью отличные игры на пустом месте…

Маркетинг от Xbox

Думаю, многие заметили, как Фил Спенсер продвигает свои игры на игровом рынке. За последние пять лет хоть какое-то внимание было уделено только Halo Infinite и Starfield. Все остальное пролетело как фанера над Парижем.





реклама





Не многие знают, но глава Xbox разогнал старый отдел маркетинга в 2019 году и что-то с тех пор пошло не так. Презентации перешли в онлайн-режим. Исчезли креативные ролики и любая реклама на телевидении. Со своего поста выгнали старожилу коробокса “Major Nelson”.

Сэкономленная денежка, все равно что заработанная - главный постулат игрового подразделения Microsoft. Хорошо это или плоха мне не известно. Фил прячет отчетность и не делится информацией.

Бобби "люблю сметанку" Котик

В 28 лет купил долю в игровой студии на грани банкротства. В 50 лет под его руководством выходит самая быстро распродаваемая игра в истории. Через год он бьет свой же рекорд. Из маленькой компании в 36 человек в 1991 Activision превращается в гиганта со штатом в 17 000 человек в 2023 году. И тут стоит уточнить, что контора никогда не была монополистом и достигла имеющихся результатов в жесточайшей борьбе с сотнями конкурентов. Яркий пример высоко квалифицированного управленца, что мог создать эффективную машину по зарабатыванию денег. Бобби отлично понимал свои возможности и не делал глупостей. Стоит вспомнить историю с Винсом Зэмпелла. Бобби отнял серию Modern Warfare у ее создателя. Заплатил немного отступных, но получил все права на все серии и ответвления. Прагматичный, пробивной локомотив. Умел настоять на своем.

Соглашение с PlayStation - в этом месте начинается магия. Из документов всплывших на судебных слушаниях стало известно, что Activision забирает себе 90% выручки и оставляет только 10% комиссии японскому платформодержателю. Стоит напомнить, что подавляющее число студий забирают себе только 70%. Взамен самураи получали некоторые бонусы в виде эксклюзивных карт, режимов и прочего. Обоюдовыгодное соглашение. Для игры в стрелялку нужна платная подписка и финансисты довольны. Дополнительно в рекламе фигурирует синяя корпорация. Мы не знаем всех подробностей соглашения между Sony и Бобби, но уши слишком длинные и их видно невооруженным взглядом. Корпорации нашли множество обоюдовыгодных точек соприкосновения.

Соглашение с Xbox. А вот в этом месте все куда сложнее. Microsoft брала комиссию в 30% вплоть до 2020 года. Еще 5 лет после появления первых эксклюзивных плюшек на плойке.

Но и тут комиссию снизили только до 20%. Очень странное поведение от крупной корпорации. Крайне недальновидный поступок.

А это рекламный трейлер с официального канала Call of Duty, где в самом конце видно, кто девочку танцевал в начале нулевых. Умели договариваться.





Из двух описанных ситуаций можно сделать один конкретный вывод. Самураи готовы пожертвовать частью выручки сегодня, чтобы получить конкурентное преимущество завтра. Но история на этом не заканчивается.

Из тех же судебных документов стало известно, что 70% всей выручки от мобильного, консольного и ПК рынка в 2022 году пришлось на PlayStation. Эта информация нам потребуется в дальнейшем.

Покупка Activision Blizzard

Некоторые блогеры продолжают нести пургу и рассказывают о сделке в 68.9 млрд баксов (некоторые округляют до 70). Но это неправда. Сделка закрыта на отметке в 75,4 млрд баксов. Плюс 2,8 млрд было списано за сопровождение сделки. 8 млрд туда, 8 млрд сюда... мелочь одним словом...





Сумасшедшие деньги, что надо возвращать. И снова нас интересует не сама сумма и факт сделки, а ее окупаемость. Как быстро Фил Спенсер сможет вернуть потраченные деньги. Если вспомнить Minecraft за 2 млрд баксов, то окупаемость наступила через 3 года.

Это последний финансовый отчет конторы Бобби Котика. В этом году за второй квартал получено 587 млн баксов (вышла Дьябло 4, в прошлом году было 280). С такими показателями мы можем говорить о 35 годах по самому оптимистичному сценарию.

Чтобы быть более дефективными Microsoft сокращает игровое направление и увольняет огромный штат сотрудников. Мы не знаем какие должности подверглись сокращениям, но своих постов лишились многие высокопоставленные менеджеры высшего звена. Корпорация сносит под фундамент все, что построил Бобби Котик. Некому будет проводить эффективную маркетинговую компанию. Скажу больше - процедура УЖЕ опаздывает на 3 месяца.

Фил Спенсер в позе Краба

Из всего вышеперечисленного мы знаем:

Sony готова жертвовать частью выручки, для занятия доминирующего положения;

Sony получала только 10% комиссии с каждой транзакции;

Sony генерирует 70% всей выручки от Call of Duty;

Microsoft делает ставку на купленные активы;

Microsoft жизненно необходимо увеличить доходность;

У microsoft нет рычагов давления на конкурента;

Японцы с чистой совестью могут отказать конкуренту в рекламе их продукта на своей платформе. Многие думают, что аудитория Call of Duty состоит из чистых фанатов, что спят и видят, как заносят деньги в любимую игру. Но это не так. Ядро или костяк - это 15-20% от всех поигравших. Остальные - это случайные люди, для которых "бренд" не имеет значения. Вот вам график онлайна в игре. Четко виден перепад с пиком на старте и практически стабильным "плато". Именно на "плато", где ежедневный онлайн стабилизировался и сидят поклонники игры.



То есть, почти 80% аудитории (а с ней и выручки) надо зазывать маркетинговыми приемами. Продвигать товар в широкие массы.

Ни у кого ведь не возникает вопросов, почему на главной странице ПСН не рекламируются игры от разработчиков второго эшелона? Только блокбастеры с хорошим бюджетом. Подобных "баннеров" великое множество. Магазины любят показывать товар незадачливым пользователям и играть на их чувстве "прекрасного".

Или другой пример от дядюшки Габена. Товар с главной странице покупают чаще чем другие. Спонтанные покупки составляют до 70% выручки.

Магазины могут манипулировать выдачами и продавать "нужный" товар тогда, когда это надо. Это существенная статья доходов.

Мы сейчас в той точке, когда Sony может уменьшить продажи Call of Duty в 3 раза и не потеряет от такого поступка ни единого цента. Microsoft большую часть выручки получает с одной единственной платформы. Сокращение выручки с нее в 3 раза означает, что общая выручка сократиться в 2 раза, а чистая прибыль сократиться до нуля. Окупаемость сделки станет невозможной от слова "ВООБЩЕ".

Самураи кровно заинтересованы устранить конкурента. Сегодня PlayStation без лишних телодвижений может уничтожить конкурента в пару кликов. Им ВООБШЕ не надо ничего делать. Сидеть на попе ровно и наблюдать закат Call of Duty. Прямого конкурента у игры не существует. Helldivers 2 близок по духу. Destiny 2 живее всех живых. Скоро выходит новый Battlefield от Винса Зэмпелла. Ubisoft решили выпустить "никому не нужный" XDefiant. Шевеление в этом году знатное началось. Акулы почувствовали кровь и нет на них Бобби Котика.

Послесловие

Жадность и Microsoft давно стали синонимами. Фил Спенсер не умеет продвигать товар и у него нет хороших маркетологов. Специалисты в области продаж ушли в закат, следом за Бобби Котиком. На рынке появилось несколько прямых конкурентов. PlayStation кровно заинтересована в провале новой части и падении выручки у конкурента.

Другие темы автора: https://overclockers.ru/blog/Dante