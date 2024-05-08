Северный зверек подкрался незаметно к игровому подразделению Microsoft. Фил Спенсер выгоняет на мороз все больше сотрудников Xbox. Одно сокращение следует за другим. Повальный исход уже не объяснишь пандемией и реструктуризацией. Слишком много заячьих ушей торчит из разных мест. У конторы явные проблемы с финансами.

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Предисловие

Еще год назад выдвинул теорию, что Sony playstation 5 получит больше плюшек от слияния Activision Blizzard и Xbox, чем Microsoft. Основная тактика Sony была в затягивании сделки на максимально долгий срок, но без ее срыва. За два года перипетий по поглощению конторки Бобби Котика выработался иммунитет к ошеломляющей сумме в 69 млрд баксов. Для многих эта цифра стала обычной строчкой в новостях. Но это баснословная сумма с неопределенно большим сроком окупаемости. По первоначальным подсчетам, если эффективность нового актива не упадет, вложения отбились бы за 35-40 лет. Но менеджеры из страны восходящего солнца затянули сделку почти на 2 года.

Немного математики. Озвученная сумма в 69 млрд - это предварительное соглашение. Если бы все пошло по плану, то сделка бы обошлась в 62-65 млрд баксов и буквально в тот же момент начала приносить деньги. Но, пока шли выяснения отношений, вышла Diablo IV и скандал с домогательствами забылся. Курс акций Activision Blizzard вырос на 30% а с ним и стоимость сделки. Финальная озвученная цифра увеличилась до 75 млрд баксов и 2 млрд баксов на расходы по обслуживанию. Sony своими действиями заставила Microsoft переплатить от 10 до 15 млрд баксов на пустом месте. А манипуляции с законодательством добавили проблем у антимонопольных органов. Некоторым может показаться, что Microsoft стоит 3 трлн баксов и озвученные цифры - это капля в море. Но все куда сложнее. Капитализация - это виртуальная сумма. Корпорации сами выкупают акции за любые деньги и тем самым поднимают свой авторитет. Собственный капитал у Microsoft варьирует в районе 250-270 млрд баксов. Это реально располагаемые средства, которыми можно воспользоваться в любой момент. При таком взгляде на происходящее сумма в 75 млрд уже не кажется такой маленькой, а лишние 10-15 млрд ощущаются везде и всюду.

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Фил Спенсер не смог проглотить огромный кусок и просто подавился.

Сокращения сотрудников

В декабре 2022 года из Xbox бегут многие ведущие специалисты. Явные проблемы с поддержкой новенькой Halo Infinite. В январе Microsoft официально объявляет о сокращении 10 000 сотрудников. Вопрос подробно рассматривал в этом материале:

Увольнения в Microsoft повлекут серьезные задержки выпуска игр на Xbox

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В этот же момент выпускают Hi-Fi Rush без рекламной поддержки, а студию Tango Gameworks покидает ее основатель Синдзи Миками. Официальная версия - ушел на пенсию. Не официально - создает новую студию и начинает с нуля.

В мае 2023 года стартуют продажи Redfall. В большинстве случаев такие игры отправляют в утиль, но тайтл продается в премиальном издании за 100 баксов и бонусами за предзаказ. Сказать, что игра находилась в сыром состоянии - это похвалить игру. За год с момента релиза игру не смогли починить. Явная нехватка специалистов.

В октябре 2023 года происходит крупнейшее поглощение в истории видеоигр. Буквально через два дня журналисты отметили одну особенность: ни на одном мероприятии больше не упоминалось название "Activision Blizzard". Все подразделения стали обособленными:

Фил Спенсер приступил к разделу Activision Blizzard

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Для тех кто в танке стоит пояснить, что во главе стоял Бобби Котик и он координировал взаимодействие всех студий. Помимо основных фигурантов дела были вспомогательные студии "на подхвате", отделы поддержки, маркетинга, продажники и прочие. Когда знаковые студии начали отделяться, все остальные посыпались.

В январе 2024 года объявили о сокращении 1900 сотрудников из игрового подразделения. Одновременно с этим уходят Майк Ибарра и Аллен Адхам. Blizzard обезглавлена. Релиз пятого сезона Diablo IV переносят на неопределенный срок.

После 6 лет разработки отменяется игра Odyssey, а сотрудников отправляют на мороз.

Закрывается розничный отдел продажи дисков. Из продажи изымаются все нераспроданные диски для Xbox.

О своей независимости объявляет только что купленная студия Toys for Bob. Около 200 человек. Последние 2 года работала на подхвате по играм серии Call of Duty.

Массовые увольнения явно намекают на сокращение расходов. Но чтобы так массово - нужна веская причина.

Спорное решение проблем

В первых числах февраля инсайдеры начало распускать ужасающие слухи об Xbox. Говорить страшные вещи и сжигать консоли на костре. Фил Спенсер и Ко провели мероприятие и рассказали о своем видении будущего. Для увеличения доходов начнут выпускать проекты от внутренних студий на других платформах. Незачем зажимать хорошие игры в одном месте. Нужно дать доступ всем и каждому. Больше пользователей - больше денег. Великолепный план. Надежный, как швейцарские часы.

Вот только у этого плана есть небольшой изъян. Выход игр на других платформах означает, что родная система становится менее привлекательной и ее меньше покупают. Меньше пользователей - меньше доход от собственного магазина Microsoft Store. Но ни это самое главное. Sony и Nintendo с удовольствием разместят товары на своей платформе, но они будут категорически против запуска Xbox Game Pass на своей площадке. И если с играми вопрос не до конца понятен, на сколько сильно помогут продажи, то с подпиской все однозначно. Мертворожденный продукт, закрытие которого не за горами. Фил Спенсер уничтожает свое главное творение. Без роста собственной экосистемы у него нет ни единого шанса. Напоминает старое советское "Нам бы день простоять, да ночь продержаться!"

Три интервью в марте 2024 года

Фил Спенсер считает слишком рискованным выпускать игры с бюджетом в 300 млн баксов. Очень странное заявление, учитывая, что в 2011 году Call of Duty: Modern Warfare 3 преодолела планку в 270 млн и сегодня серия обходится еще дороже.

Steam на консолях Xbox. Ох, уж эти журналисты и любители хайпа. Переврать и подстроить под себя - это их любимое развлечение. Правда жизни такова, что Фил Спенсер НИКОГДА не говорил, что хочет, чтобы Steam появился на Xbox. Удивительная новость, которую переврали все кому не лень. Это скриншот того самого оригинального интервью. И в нем нет ни единого упоминания ларечка Гейб Ньюэлл. Ни разу. Вообще. И под фразой "другие" упоминаются еще торговые площадки и снова БЕЗ Steam.

И уж поверьте, Фил Спенсер точно знает, что он говорит и упоминает в своих речах. Если бы он хотел появления Steam на консолях - он бы не стеснялся и говорил об этом. Подобные материалы печатаются после проверки десятками специалистов и каждое слово в них выверено с лупой по десять раз.

Портативная консоль от Microsoft. Очередной вброс и перевирание фактов. У Xbox нет денег, чтобы запустить новое устройство, идет экономия на спичках. Единственное, что Широкий Фил сказал, так это то, что ему нравятся портативки на Windows, но приложение Xbox плохо оптимизировано для таких устройств.

Субсидирование оборудования. Закон мура больше не работает. За долгий жизненный цикл консолей железо практически не дешевеет. Это прямые убытки на долгие годы, что могут не окупиться. Глава Xbox начал тонко намекать, что у него нет денег. Microsoft больше не может продавать коробки в минус. И это вдогонку к портативным консолям.

Тихий апрель

Скромные показатели игрового направления. Выручка от продажи оборудования упала на 30% в сравнении год к году. Xbox series s/x разочаровывают. Серьезная просадка. Негативная шумиха в феврале 2024 года плохо сказалась на показателях:

Xbox показывает падение выручки за последний квартал

Грустная картина и с сервисом по аренде игр. Xbox Game Pass практически ни чем не отличается от PS Plus EXTRA

Стыд Microsoft: сравниваем в лоб Xbox Game Pass и PlayStation Plus

Корпорация явно начала экономить и не уделяет сервису должного внимания. И это при том, что у конкурента аренда обходится на 60 баксов дешевле.

Буря в стакане

7 мая 2024 года официально объявили о закрытии 4 внутренних студий Bethesda Softworks:

Ожидаемое событие. Слишком много народу, что не приносит денег. За последние 5 лет только две игры от внутренних студий завоевали популярность у публики: Sea of Thieves и Hi-Fi Rush. Обе игры перешли в широкое плавание по морям и океанам различных платформ.

Но вернемся к началу сегодняшнего повествования и Синдзи Миками. Обязательства перед Microsoft не дают взболтнуть лишнего, но поступки более красноречивы. Человек точно знал, куда он попал и что его ждет в ближайшее время.

Случайности не случайны

7 мая произошло еще одно событие о котором никто не упоминает. Кроме закрытия внутренних студий стартовала новая акция. Это первая распродажа на моей памяти, когда в ней участвует игра от внутренней студии Microsoft. Технически, раньше уже были игры от внутренних студий, но все они были выпущены ДО приобретения Microsoft. Теперь же у нас в распоряжении игра выпущенная самой Microsoft.

Но и это не все. Hi-Fi RUSH предлагается для магазина Steam без возможности выбора. Microsoft поделилась денежкой со сторонним магазином, когда могла все забрать единолично себе. Для непонятливых поясню - humble bundle часто дает выбор, для какого магазина вы хотите взять ключ. Варианты предлагаются между EGS, GOG или Steam. Тут же все без альтернативы. Игру отдают в магазин конкурента. Видимо они что-то подозревают.

Вопросов больше чем ответов. Только стартовали продажи в PSN. Зачем проект отдавать на распродажу в бандле? Вокруг много шумихи и нет явной необходимости в подобном шаге. Либо дела совсем плохи и пытаются хоть где-то оторвать кусочек.

Впереди нас ждет множество открытий чудных. Через 2 недели состоятся слушания с антимонопольными органами США. Microsoft где-то снова уступит и потеряет еще немного денег. В арсенале есть еще 8 небольших студий, что можно пустить на вольные хлеба. Для Microsoft сэкономленная денежка, все равно что заработанная.