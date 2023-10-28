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Dante1980
Фил Спенсер приступил к разделу Activision Blizzard
После закрытия сделки по приобретению Activision Blizzard команда Xbox навестила приобретенные студии с официальным визитом. Журналисты обратили внимание на ОЧЕНЬ странные факты и выложили фотографии в сеть

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С 20 октября 2023 года Фил Спенсер и компания посетила штаб-квартиры приобретенных студий и пообщалась с новыми сотрудниками. Радушный прием и море фотографий. Довольные лица и совместные фотографии. Много фотографий. Отметились все главы игровых подразделений. Официальная символика, маскоты, флаги и стенды. И ни на одной из фотографий нет названия Activision Blizzard.

Широкий Фил

Без макияжа и фильтров. Непринужденная обстановка и море позитива. Фил посетил главный кампус Blizzard. Мероприятие продлилось около 8 часов. В официальных новостях на сайте Microsoft встреча не освещалась, что вызвало множество сплетен и толкований. 

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Внимание журналистов и экспертов привлекла трибуна, с которой выступал глава игрового подразделения, а точнее ее оформление. На нем нет официального названия компании Бобби "люблю сметанку" Котика. Activision Blizzard превратилась в Blizzard Entertainment. С момента оформления сделки прошла одна неделя. А уже происходят глобальные перемены.

Поменялся логотип и написание игровой студии. Был возвращен логотип версии 2013 года. Что очень странно в свете последних событий. 

Microsoft завершила сделку по приобретению Activision Blizzard King пару недель назад, предоставив Xbox полный контроль над такими франшизами, как Crash Bandicoot, World of Warcraft и Call of Duty.  Слияние двух самых плодовитых компаний игровой индустрии произошло после нескольких лет регуляторных баталий по всему миру и ознаменовало новую эру как для Microsoft, так и для Activision Blizzard. Чтобы отметить это событие, команда руководителей Xbox, состоящая из Фила Спенсера, Мэтта Бути, Сары Бонд и других, посетила штаб-квартиру Blizzard в Ирвине, Калифорния. 

Руководство впервые обратилась к сотрудникам. Источники, знакомые с ситуацией, отметили, что это было относительно скромное мероприятие. Фил Спенсер подчеркнул, что сегодня у него нет «ответов» и что прямо сейчас Xbox прислушивается к потребностям и желаниям сотрудников. Спенсер сказал, что Microsoft стремится стать источником доверия для Blizzard и хочет дать Blizzard возможность реализовать свои видения и мечты. Такие настроения перекликаются с аналогичными комментариями, которые Спенсер сделал в адрес других приобретенных студий. Поговорил о том, что Microsoft хочет помочь разработчикам создавать игры их мечты. Руководство Microsoft отметило, что они видят в Blizzard «Pixar» игровой индустрии из-за новаторского характера бренда и наследия инноваций в новых жанрах и технологиях.

Журналисты отметили, что во время мероприятия брендинг Activision был заметно отделен от Blizzard. 

Собравшихся интересовали вопросы с увольнениями и сокращениями. Для далеких от ситуации, стоит пояснить, что  Activision Blizzard - это не только студии по созданию игр. Огромная корпорация сочетала в себе издательское дело, рекламный отдел, руководство подразделениями, управляющий персонал, координационный персонал. Службу поддержки. Собственный магазин. Помимо двух крупных образований, включающих в себя несколько студий, существует около 10 мелких студий по 30-50 человек, что перешли по наследству от Vivendy. Они не относятся ни к Activision, ни к Blizzard. Если происходит разделение двух крупных конгломератов, то не понятно, куда денутся около 500 специалистов "на подхвате".

Майк Ибарра затеял странную игру с выделением своего подразделения в отдельную структуру. Налаженный годами процесс рушится как карточный домик. И широкий Фил этому никак не противодействует. Купив одну большую и крепкую компанию, он получает несколько десятков разрозненных студий.

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Круг почета и знакомство со всеми сотрудниками завершится на следующей неделе. Многие комментаторы под новостью окрестили Фила Спенсера "Царем Мидасем". Все, к чему он прикасается превращаться в тлен и разваливается.

#blizzard #activision #xbox #call of duty #xbox game studios #фил спенсер #warcraft #васютин #майк ибарра #развал activision blizzard
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