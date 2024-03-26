Сразу несколько источников сообщили о планах Microsoft по завоеванию рынка портативного гейминга и желании Фила Спенсера видеть логотип на экранах мобильных устройств. Вокруг данных новостей появилось множество сливов и инсайдов. Сразу за Филом Спенсером высказался Jez Corden в своем подкасте на канале Xbox Two.

Предисловие

реклама





Люблю обсуждать свежие новости от инсайдеров и ведущих экспертов индустрии. Два небольших события взбудоражили мировое сообщество и поклонников коробки от Microsoft. Появились теории, спекуляции и множество интерпретаций сказанного. Игровые консоли Xbox все больше продвигают тематику гаданий на кофейной гуще.

25 марта 2024 года Фил Спенсер дал интервью игровому издательству Polygon и обсудил свои хотелки на ближайшую перспективу.

реклама





Через пару часов вышел большой подкаст с самым популярным блогером по Xbox тематике Jez Corden, где обсуждалось интервью. Расширялось видение главы Microsoft и добавлялись новые аргументы За и Против.

Много интересных идей и логических выводов. Microsoft на всех порах летит в светлое будущее.

Краткое изложение звучит примерно так:

реклама





Филу Спенсеру очень понравились Legion Go, ROG Ally и Steam Deck. Но он бы хотел улучшить эти устройства и адаптировать для них оболочку от консолей Xbox. Microsoft ушла далеко в перед по оптимизации железа для игры. Jez Corden вторит ему и рассказывает о популярности портативных устройств. Ему известно, что у Xbox уже сейчас существует прототип мобильной игровой консоли.

Краткое пояснение

С 22 февраля 2022 года по сегодняшний день суммарные продажи всех версий портативных устройств консольного форм-фактора от Valve+Lenovo+MSI+Asus не превышают 6 млн штук. Тайваньские сборщики потратили минимум средств на подготовку гаджетов к продажам, а дядюшка Гейб корпел над операционной системой около 10 лет. Ни одна из компаний не работала над оптимизацией игр и все работает "как есть..." Ни о какой популярности формата и речи не идет.

В тихом омуте

У Microsoft много денег и неистовое желание завоевание игрового рынка. Новый гаджет поможет ей существенно расширить свое присутствие среди геймеров. Бездонный кошелек и необъятный рынок сотворят чудеса. Пользователи только и мечтают, как приобщиться к xbox game pass в дороге или на работе.

Nintendo Switch

140 млн проданных устройств говорят сами за себя. Мобильный гейминг на вершине олимпа. Microsoft стоит выпустить портативный девайс и она сможет откусить хороший кусок пирога. В этом месте смеялся в голосину. Действительно. Портативные устройства - это что-то невероятное. Большой рынок и чудесные перспективы... Забыли упомянуть маленький нюанс. Специально нашел список 30 самых продаваемых проекта у японцев. Смотрим на издателя в крайнем правом столбце. Именно это и есть основа популярности и бешеных продаж, а не форма исполнения. Десятки топовых первоклассных игр сделали консоль успешной. Даже на PlayStation нет такой библиотеки.

Игры для Xbox series V

реклама





Существует три категории игровых студий:

Крупные конгломераты под крышей издательства. Несколько тысяч сотрудников могут экспериментировать и пробовать разное непотребство. Провал одной игры ничего не значит. Финансовые возможности позволяют пережить несколько потрясений; Студии-в-гараже. От 2 до 10 единомышленников. Работают в свое удовольствие на личные сбережения. Делают "игру для себя". Провал ни как не скажется на их жизнедеятельности; Студии второго эшелона. От 10 до 50 участников. Ваяют за кредитные деньги и работают на результат. Провал означает закрытие. Если проект не окупится, то не получится вернуть заемные средства.

С августа 2020 года утверждаю, что Xbox series S - это худшее решение в истории игровых консолей Xbox. Оно требует слишком много сил и денег на оптимизацию игр без видимого результата. Самая яркая и освещаемая история - эпопея с Baldur’s Gate III. Свен Винке пол года пытался запустить свое детище на Xbox series S. Десятки специалистов работали не покладая рук. Получая зарплату. Мы говорим о супер успешной тайтле. А что будет с проектами поменьше? Сотни разработчиков не хотят рисковать и релизиться на коробке.

На днях еще один из деятелей объявил об отказе от Xbox. Итальянская студия из 20 человек. Примечательно, что на презентации коробка была в списке целевых платформ на старте.

Небольшая демонстрации для понимания трагедии. Ничего выдающегося, но сам факт. Подобного на Xbox становится меньше и меньше.

А что будет с разработчиками, если их попросят проводить оптимизацию для 3-х платформ одновременно?

Производительность Xbox series V

Самый мощный чип АМД со встроенной графикой сегодня немного отстает от Geforce GTX 1650. Этот АПУ имеет тепловыделение в 45 ватт. Tegra X1 кушает 15 ватт в стационарном режиме и около 10 в переносном. По самым оптимистичным предположениям консоль будет чуть быстрее Xbox one S. Все топовые проекты окажутся за бортом.

Intel и Geforce - никто не будет оптимизировать под разные архитектуры. Это серьезное отличие в технических спецификациях. А еще есть несколько тысяч игр по "обратной совместимости" с 7 и 8 поколения.

Xbox series V - это Xbox series S

Единственный перспективный вариант развития - это повторение характеристик младшего устройства. Тогда отпадет необходимость в "допиливании" кода под нужды партии. Нужно потребление и тепловыделение уменьшить в 6 раз. Со 120 до 20 ватт. Фантастические показатели.

Игровые консоли

А вы знаете, почему Electronic Arts не выпускает свою игровую приставку? У нее есть футбол, за которым каждый год выстраиваются длиннейшие очереди. Почему Ubisoft не выпускает гаджет для игры в дороге? У нее отличное портфолио разнообразных популярных проектов. Почему Epic Games и Tencent не говорят о своем видении, хотя имеют отличные перспективы? Ответ банален и прост - окупаемость разработки. Кроме железа необходимы несколько дополнительных элементов:

Защита системы от взлома (денува обходится в пару кликов);

Операционная система (сенсорное управление и масштабирование);

Разработка чипов с нуля под определенные задачи;

Производство (разработка инженеров и сборочные линии);

Все это требует денег. Чтобы устройство расходилось как горячие пирожки, нужны стимулы в виде демпинга цен. Баснословные траты, что могут не окупится НИКОГДА.

Надо БОЛЬШЕ беливов

Я верю, что Фил Спенсер может выпустить портативную консоль. В этом мире нет ничего невозможного. Правда, моя вера стремится к нулю. А вот откуда появились слухи и почему их активно тиражируют, более интересный вопрос. Буквально за 2 дня до интервью появилась статистика по продажам игровых устройств. Это европейские показатели без учета Германии и Великобритании.

Год к году Xbox потерял 47% продаж. Сказать, что это катастрофа - это похвалить руководство самой богатой компании в мире.





В феврале 2024 года пошел сильный движ и отказ от коробоксов. Фанаты подняли кипишь и требовали ответов. 4 игры выходят на платформе конкурентов. Возникает вопрос: "А оно того стоило"? Microsoft за один месяц потеряла львиную долю лояльной аудитории. По щелчку пальцев обвалились продажи.

Краткие итоги

У Xbox нет популярных высококачественных игр для массового пользователя, за которыми побегут в магазин за новой покупкой;

Разработчики игр повесят большой и толстый болт на платформодержателя;

Технологии не соответствуют желаниям;

Нужны существенные вливания без перспективы окупаемости;

Отсутствие лояльной аудитории;

Громкий провал. Нужен срочный вброс из "надежного" источника. Пользователи не будут обсуждать двухкратное падение, а помечтают о чем-то не существующем. Можно было бы об играх, но о них уже мечтали последние 10 лет.



