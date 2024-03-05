Любой творец и лидер способен подтвердить свое красноречие правильными поступками. Именно дела отличают балабола от настоящего руководителя. Пацан сказал — пацан сделал. А вот если первое не подтверждается вторым - начинаются проблемы. Xbox и Фил Спенсер стали яркими представителями народного изречения.

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Предисловие

В апреле 2023 года высказал предположение, что Бобби "люблю сметанку" Котик может встать у руля игрового подразделения Microsoft. Фил Спенсер не справляется со своими обязанностями и не способен адекватно руководить несколькими игровыми студиями. Предположение было выдвинуто за неделю до эпичного Redfall. Того самого, что уничтожил репутацию Xbox. Через месяц после релиза главный балабол игровой индустрии принял вину за провал игры на себя. Получилось как получилось.

На момент описываемых событий в составе Xbox Game Studio работало около 6500 сотрудников. И топ-менеджмент крупнейшей корпорации не справлялся с имеющимися ресурсами. Менеджмент не умел или не хотел руководить коллективом. Через пол года после крупного фиаско число сотрудников утроилось.

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Toys for Bob

29 февраля 2024 года студия официально объявила о своей независимости. В мире единорогов и розовых пони - это заурядное событие. Каждую неделю студии переходит от одних собственников к другим. Но в данном случае между приобретением и объявлением прошло менее четырех месяцев. Toys for Bob входила в состав Activision и была куплена за рекордную сумму в 75 млрд долларов США. Крупнейшая сделка в истории видеоигр рассыпается.

Стоит привести некоторые сравнения для полной картины. Штат сотрудников обсуждаемой конторы в 2021 году составлял 180 человек:

Над игрой Hellblade работало всего 15 человек;

Undead Labs куплена в 2018 и штат составлял 60 человек;

Double Fine Productions куплена в 2019 в пике работало 75 человек;

inXile Entertainment куплена в 2018 в пике работало 60 человек;

Obsidian Entertainment куплена в 2018 в пике работало 170 человек;

Из состава Xbox Game Studios вышло не просто подразделение, а крупное образование с большим количеством специалистов. Пять лет назад интернет гудел от очередного приобретения Microsoft, а сегодня студии значительно крупнее просто уходят. Почему?

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Ремейки и ремастеры

В 2023 году долго обсуждалось, какой Бобби Котик плохой и как он угнетает своих сотрудников. Капиталист думает только о деньгах и не хочет развивать первоклассные франшизы. Но теперь, в руках Microsoft, появятся... Ее финансовые возможности позволят вернуть былое величие:

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Влажные мечты фанатов Xbox. Услада для ушей и надежда на будущее. Вот теперь! Белая и пушистая корпорации порадует своих поклонников! Toys for Bob - это та самая студия, что занималась возрождением старых франшиз. Именно она могла стать той самой "надеждой", что изменит представление об Xbox.

Буря в стакане

Процитирую себя любимого, дабы вам не казалось, что мои слова вырваны из контекста:

Краткая история о том, как Фил Спенсер закапывал консоли Xbox

Поступки звучат гораздо громче, чем слова рекламного отдела. Пока пиарщики рассказывают о светлом будущем, крупные студии бегут от Фила Спенсера сломя голову. Тенденция началась не сегодня и закончится не скоро.

Увольнения

После окончания пандемии идет переустройство рынка труда в игровой индустрии. В 2023 году из Microsoft увольняют 10 000 сотрудников. У большой структуры большие показатели. Вот только есть нюанс. Из игровых студий уходят десятки топовых специалистов разного профиля. И это ни как не связано с пандемией. Год назад затрагивал вопрос в этом материале:

Корабль XBOX тихо идет ко дну

В 2024 году увольняют около 900 человек из игрового направления. Технически - это дублирующие должности. У Activision Blizzard были свои маркетологи, тестировщики, обслуживающий персонал, продавцы, служба поддержки, начальство, что имели аналогичные позиции в Xbox Game Studios. Под шумок сокращают и ведущих специалистов в отрасли. Майк Ибарра в октябре 2023 года улыбается рядом с Филом Спенсером, а в январе 2024 года уходит на вольные хлеба. Его трудно назвать "дублирующий персонал".

Activision Blizzard

В октябре 2023 произошло крупнейшее слияние. Под управление Microsoft перешло несколько крупных студий. Фил Спенсер и прочие CEO навестили свои новые угодья и устроили фотосессии. Улыбающиеся лица. Красивые речи. Вечеринки и музыка.

Вот пара фотографий с тех событий.

Обыватель ничего не заметил. Аналитики отметили одну особенность. Ни на одной фотографии нет логотипов купленной "Activision Blizzard". Везде идут отдельные студии. Каждая вернула свои эмблемы, существовавшие до слияния Activision и Blizzard. Это означает, что полностью уничтожена вертикаль власти, выстроенная при Бобби Котике. Компании полностью обезглавлены. Все ее внутренние связи разорваны.

Деньги

Слияние Microsoft с Activision Blizzard обошлась в 75 млрд долларов США. Еще 2,8 млрд было потрачено на саму процедуру и оформление документов. Сейчас увольняют сотрудников и выплачивают различные страховки и пособия. Астрономические траты с непонятными перспективами. Фил Спенсер не хочет думать о деньгах и наслаждается моментом.

15 февраля 2024 года Xbox официально объявили о выходе игр от внутренних студий на платформе конкурента. Цена вопроса колеблется в районе 0,1 млрд долларов США валовой выручки. Это самые оптимистичные прогнозы за слив 4 игр. Чувствуете масштаб происходящего? Судьбоносные решения, что изменят мироздание? Многие говорят о "начале" изменений. О переформатировании бизнеса.

Мне, как специалисту в анализе хозяйственной деятельности, очень трудно представить, как Microsoft собирается возвращать вложенные финансы.

Мелочность

Нам ярко рассказывают о бездонном финансовом кошельке Microsoft и ее невообразимых возможностях. Сделка, на которую потратили больше 78 млрд долларов как-то не вяжется с остальными действиями. Фил Спенсер тратит безумные деньги на враждебное поглощение (для сравнения, годовой бюджет Беларуси за 2023 год составил 11 млрд долларов США), но он не может удержать специалистов? Это как? Нам рассказывают, как Sony пользуется своим доминирующим положением и выкупает эксклюзивность игр, но Microsoft потратила в 2023 году денег больше, чем японцы за последние 15 лет. Нам рассказывают, в каком невыгодном положении оказались дельцы из Редмонда, но они не могут поддерживать сотрудничество даже с небольшими игровыми студиями. Ori, Cuphead, Recore требовали минимальные вложения.

Gears of War: Tactics

28 апреля 2020 вышла стратегия под названием Gears Tactics. Серединка на половинку для ценителей жанра. Ничего примечательно для подавляющего числа геймеров. Особенность релиза состояла в том, что игру анонсировали в 2011 для xbox 360 и закрыли на половину готовую в 2014. Люблю стратегии и следил за судьбой проекта.

Это в каком отчаянии оказалась корпорация, что воскресила заброшенную идею? Достаточно вспомнить другие релизы того года:

Bleeding Edge;

Minecraft Dungeons;

Battletoads;

Tell Me Why;

Фил Спенсер готов отправлять в релиз все что угодно, лишь бы было. Чувствуете баланс между бездонным кошельком с одной стороны и мусором с другой? В том же году объявили о приобретении Bethesda. Никто не хотел сотрудничать с коробоксом и помогать ему развиваться.

Финансирование разработки игр

Microsoft потратила 78 млрд долларов США. А на разработку игр надо еще денег. На рекламу и продвижение надо еще денег. С 2014 года Фил Спенсер у руля игрового направления, но отчетливо видно, что он экономил на всех аспектах жизнедеятельности. В 2023 выходит Hi-Fi Rush без рекламного продвижения. Регулярно появляются мусорные релизы и забагованные проекты. Поглощение забрало много лишних денег. За чей счёт теперь будут финансироваться новые проекты?

Объявление независимости

Герой сегодняшнего романа знаком с внутренней кухней Microsoft из первых рук. Он знает, откуда ноги растут и что будет происходить в ближайшие годы. Нам объявили об увольнении 900 сотрудников, но их состав не был опубликован. Все, что есть в открытом доступе - лишь предположения. Сами они ушли или их попросили? Закрыли крупную выживалку в открытом мире. Зачем закрывать проект, если у вас нет своих крупных релизов? А что случилось с сотрудниками, что разрабатывали игру? Только не надо историй про: "У игры не было перспектив". Microsoft отправила в релиз Redfall и Bleeding Edge.

Epic Games Store

За 10 лет у руля крупного платформодержателя Фил Спенсер разбазарил все полимеры. Несколько финансовых вливаний в умирающие студии дали небольшой импульс для развития. Параллельно с этим появился другой цифровой магазин от Тима Суини. Можно как угодно относится к Epic Games Store, но он продолжает расти 5 лет подряд. А теперь сравните двух мастодонтов. EGS регулярно выкупает эксклюзивность крупных тайтлов при наличии Steam. Ему не стыдно раздавать бесплатные игры каждую неделю для привлечения внимания. Денег у Тима Суини заметно меньше чем у Фила.

Некомпетентность и развал

Взяв временной отрезок в 5 последних лет, мы видим, что Microsoft выкупает игровые компании. Ведет разговоры о величии и доминировании на игровом рынке. Рассказывает о желании быть ближе к геймеру. Фантанирует великими идеями и раздает множество обещаний. Но это все слова, не подкрепленные делом. Из Xbox массово бегут специалисты. С платформодержателем отказываются сотрудничать разработчики. Релизы последнего времени приносят расстройства и грусть. Дошло до того, что Фил Спенсер не способен удержать крупную игровую студию, купленную пару месяцев назад. И это только то, что находится на поверхности. Мамонт большой и он медленно тонет в трясине забвения, но это происходит долгий промежуток времени. Нет ни каких предпосылок на изменения.

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