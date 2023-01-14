Корабль XBOX тихо идет ко дну
Microsoft в последний год не пинал только ленивый. За год не вышло ни одной ТОП ААА игры. Это провал на старте нового поколения консолей. Самый важный период жизненного цикла консолей. Максимальной концентрации на маркетинге и выдающихся делах. Все пущено коту под хвост.
Вместо предисловия
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Фил, я тебе денег дал?
Дал
Фил, я тебя за студиями послал?
Послал
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Фил, ты студии купил?
Купил
А игры где?
Шел 2014 год
1 апреля 2014 года у руля компании Microsoft встал молодой и амбициозный Фил "балабол" Спенсер. С тех пор прошло почти 9 лет. Буквально через год начали появляться интервью от "Фила", где он рассказывает, какое ужасное положение компании Microsoft на консольном рынке. Как он пришел всех спасти. Произносил воодушевляющие речи и готовил боевую слаженность коллектива.
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Тиви-Тиви-Тиви
Причиной провала Xbox one были назначены Донн Метрик и ужаснейшая презентация на Е3 2013. Привязка к интернету. Невозможность обмениваться играми. И глубочайшая интеграция с умным домом. Конкуренты из лагеря Sony пошутили про обмен между игроками. Немножечко.
Нетфликс-Нетфликс-Нетфликс
Подписка Xbox Game Pass. Вы не можете играть без подключения к интернету. Вы не можете обмениваться играми. Глубокая интеграция с домашними устройствами. Или "Это другое"? Вид сбоку, но суть та же. Ничего не изменилось. Объявленная в 2014 году "ошибка" и приданная концепция "Анафеме" продвигается как спасительная ниточка и "Свой путь". Снова стоит отметить небольшой факт. Сервис был запущен 1 июня 2017 года. Сервис продвигается всеми возможными и невозможными средствами. Число подписчиков от 25 до 30 млн человек. Забавно, но это число ни как не проверяется. Его знаем исключительно со слов Фила "балабола" Спенсера. С учётом огромнейшей раздачи пробников есть некоторые сомнения.
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Но мы сегодня не об этом.....
Ведущие разработчики покинули Xbox
Смена работы - это обычное явление. Люди часто уходят с одного места на другое. Ища более теплое и более удобное место. Но число ухода из игровых студий Microsoft зашкаливает. Ниже перечислены заголовки только с одного новостного ресурса, где не уделяют этому моменту внимания. Microsoft тратит огромные деньги на новые студии, а сотрудники этих студий бегут как крысы с тонущего корабля. Об этом нигде официально не объявляют. Просто, иногда, создаются какие-то игровые студии и там замечают знакомые именитые имена.
10 января 2023г Ведущие разработчики Forza Horizon покинули Playground Games и Xbox, чтобы основать свою студию и делать AAA-игры
12 сентября 2022 Глава 343 Industries Бонни Росс покинула студию и Microsoft
6 марта 2022 Ведущий разработчик мультиплеера Halo Infinite покинул студию 343 Industries
12 марта 2022 Геймдиректор перезапуска Perfect Dark Дэн Нойбургер, как оказалось, покинул студию The Initiative.
15 марта 2022 VGC: у The Initiative трудности с разработкой перезапуска Perfect Dark — за год студию покинула половина команды
13 июля 2022 Шрайер: Avowed не в производственном аду, но проект уже не раз перезапускали, а команду покинули несколько руководителей
20 апреля 2022 Крис Новак Глава отдела исследований и дизайна Xbox покинул компанию спустя почти 20 лет — он отвечал за xCloud и Game Pass
11 декабря 2021 Крис О’Нилл покинул студию The Initiative
16 сентябрь 2021 Глава Arkane Lyon Ромуальд Капрон покинул студию после 16 лет работы 22 февраля 2021 Бывший дизайн-директор The Initiative Дрю Мюррей вернётся в Insomniac Games
И тут возникает вопрос - а почему они бегут? Им мало платят? Не уважают их труд? Или все гораздо хуже? Есть что-то, о чем не говорят?
Дилемма удержания сотрудников
Профессиональные игроделы регулярно уходят в свободное плавание. Великий Хидэо Кодзима работал на Конами и лишь недавно создал свою студию. Но тут вопрос в другом. Microsoft тратит огромные деньги на покупку студий, а ведущие сотрудники этих студий разбегаются как тараканы. В момент, когда надо любить всех и каждого, баловать и растить, возникают странные противоречия. Microsoft отличная компания. Люди в ней как большая дружная семья. Но дым стоит и щепки летят так, что видно на всех континентах. Донна Метрика уже нет. На кого теперь свалить такие проколы?
Старт 9 поколения консолей
Фил Спенсер: Amazon и Google — главные конкуренты Microsoft в долгосрочной перспективе. Эммм..... А Вы точно главный руководитель игрового подразделения? Список игр для новых консолей, раскрывающих ВЕСЬ потенциал 12 террафлопс
|2020
|Ori and the Will of the Wisps
|Xbox One, Windows
|Moon Studios
|State of Decay 2: Juggernaut Edition
|Xbox One, Windows
|Undead Labs
|Bleeding Edge
|Xbox One, Windows
|Ninja Theory
|Gears Tactics
|Xbox One, Windows
|The Coalition
|Minecraft Dungeons
|Xbox One, Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch
|Mojang Studios Double Eleven
|Battletoads
|Xbox One, Windows
|Rare DLaLa Studios
|Microsoft Flight Simulator
|Xbox Series X/S, Windows
|Asobo Studio
|Tell Me Why
|Xbox One, Windows
|Dontnod Entertainment
|Age of Empires III: Definitive Edition
|Windows
|World's Edge
|2021
|Psychonauts 2
|Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, Windows, macOS, Linux
|Double Fine Productions
|Age of Empires IV
|Windows
|Relic Entertainment
|Forza Horizon 5
|Xbox Series X/S, Xbox One, Windows
|Playground Games
|Halo Infinite
|Xbox Series X/S, Xbox One, Windows
|343 Industries
|2022
|As Dusk Falls
|Xbox Series X/S, Xbox One, Windows
|Interior/Night
|Grounded
|Xbox Series X/S, Xbox One, Windows
|Obsidian Entertainment
|Pentiment
|Xbox Series X/S, Xbox One, Windows
|Obsidian Entertainment
Игр конечно же много. Игры разные. Игры на любой вкус. Игры, о которых все забыли на следующий день после запуска. При Донни Метрике такого не было. Игры гремели и до сих пор в наших сердцах
Microsoft купила компанию Zenimax
Вы наверное не помните. Уточню, дабы вести предметный разговор. 27 сентября Microsoft выделили на сделку 7.5 миллиардов долларов. Но важно тут другое. Среди всех перечисленных франшиз и проектов не было ни единого упоминания игры Starfield. Ни единого упоминания ни в одной новости или PR-компании. В декабре 2019 года, команда, занимающаяся игрой была распущена и часть сотрудников переброшено на поддержку Fallout 76. Два года назад это был мертвый проект.
И какие выводы из этого мы можем сделать об игре? Помимо шумихи и PR слоганов? Напомню вам другие подобные проекты от других купленных студий. Bleeding Edge от Ninja Theory. Случайный, наполовину готовый проект. Или Gears Tactics, закрытый еще в 2012 году для xbox 360. Или Pentiment, делавшийся на последние деньги. Хорошие ли это игры? У каждого свой вкус. Но суть остается одна и та же. Срочно в номер! Нам срочно надо что-то выпустить.
На е3 2020 года продемонстрировали Halo Infinite с предполагаемой датой выхода ноябрь 2020. Игру допиливали еще год и выпустили то, что выпустили. Презентация Starfield была более убогой, была видна сырость проекта. Перенос не застал себя ждать.
Послесловие
Прошел 2022 год. Компания не выпустила ни одного вменяемого продукта. Постоянно слышны шорохи с увольнением и уходом ключевых сотрудников. На следующий год так же нет ничего объективно конкретного и значимого с датой выхода. Может быть, это не точно. Мы подумаем. Цена и дефицит с комплектующими ушли в прошлое. Разница в стоимости между Xbox series S и PS5 Digital Edition каждый день уменьшается. Времени на раскачку нет. А на горизонте ничего не видно. Крупным сторонним студиям невыгодно оптимизировать и выпускать дорогие проекты на не популярную платформу. Своих мастеров, даже с огромными вливаниями не появляется. Тихо и медленно корабль Xbox идет ко дну.
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