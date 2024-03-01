В Южной Корее умеют снимать жесткие эмоциональные сериалы. Месть, как движущая сила. Предательство, как эмоциональный фон. Любовь, как понимание окружающего мира. Во всем многообразии сериалов, "Мое имя" выделяется концепцией "постоянной" борьбы. С внешними врагами и внутренними демонами. Сможешь ли ты отомстить, если не способен причинить вред другому человеку?

Предисловие

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История о мести. Экшн-нуар с обилием боевых сцен, снятый за небольшие деньги. Стильная картинка. Колоритные персонажи. Обилие крови. Отдельный вид искусства для ценителей. Рейтинг 18+. Смотреть обязательно.

Оценка на агрегаторах

На гнилых томатах сериал считается одним из самых высоко оцененных в истории. 100 от критиков и 91 от зрителей. Тут немного слукавил. Так как "Во имя мести" мало известен, то и оценить его смогли лишь ценители жанра, а не все подряд. Хороший рейтинг для интересного проекта.

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Минусы и условности

Во многих сериалах есть моменты, что разрушают восприятие картины и погружение в атмосферу. Сюжетные случайности, чтобы история продолжилась. Не убиваемые герои. Слепые полицейские. Стечения обстоятельств. Бесконечные патроны... В сериале "Во имя мести" они присутствуют. Например, главной героине делают тату картеля, в который она вступила. С татушкой она поступает на службу в полицию, где данный знак висит на каждом углу. Мелочь. Вы можете принять подобное или прокричать НЕВЕРЮ! Подобного много. Где-то обращаешь внимание, а где-то нет. Явные провисания и фантастические случайности отсутствуют. Идет полное погружение в повествование.

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Сильная независимая женщина

Существует несколько школ кинематографа. У каждой свой стиль и обычаи, заточенные под определенную аудиторию. В Юго-Восточной Азии любят снимать сказки и фильмы с максимальным реализмом. Кровь льется. Героям больно. Черепа крушатся. Если человек упал, то он обязательно что-то сломает... либо ребра, либо шкаф.

21-летняя девушка в одиночку укладывает десятки бандитов. Это возможно? Не Джина Карано или Эбби из "Последние из нас", а обычная 45 килограммовая стройняшка. Часто смотрю на подобное, и в голове лишь хохот и ирония. Но в сериале "Во имя мести" к этому вопросу подошли особо. Нам четко рассказали, кто перед нами и почему героиня на такое способна. Происходящему на экране ВЕРИШЬ. Чарующая красота и погружение. Именно тут и проявляется та самая "сильная и независимая" машина для убийства.

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Название сериала

Мое имя (My Name) - это первая строчка из анкеты при поступлении в полицию и ответ на первый вопрос после ареста. Главная героиня должна найти себя и понять, кто она на самом деле. Вопрос "КТО?" будет возникать регулярно. Для русскоязычного слуха фраза звучит непонятно, из-за чего смысловую нагрузку названия изменили на более красочный "Во имя мести". Но по факту - месть стоит на втором плане. Героиня должна найти себя и измениться.

Сюжет

Сильнейшая сторона сериала. Эмоциональная составляющая перемешана с экшеном. Гремучая смесь, когда переживаешь не только из-за происходящего, но и чувств, что переживают персонажи. Остальные элементы можно оценить на 7-8 баллов, но повествование...

Синопсис нам рассказывает, что героиня является дочерью криминального босса. Ее ненавидят в школе и дома. Постоянный буллинг уничтожает девушку изнутри. На свой 17 день рождения она не выдерживает и выливает эмоции своему отцу, который скрывается от полиции. Бросив дела и наплевав на меры предосторожности он едет к своему ребенку. Перед дверью в квартиру его убивают на глазах у дочери. Чувство мести вспыхивает с невероятной силой. Она готова пойти на все, чтобы наказать виновных.

Все перипетии строятся на регулярном обмане. Кто и почему совершил преступление. Чувство недоверия проходит толстой красной линией через весь сериал. В этот момент можно вспомнит Мартина Скорсезе и его "Отступников". Вопрос: "Друг или предатель" - постоянно держат в напряжении.

Боевые сцены

Они есть. Их много. Постановка на высоком уровне. Для актрисы без профильных навыков выглядят отлично. Самая яркая и качественная предстанет лишь в последней серии. Джон Уик - крутой парень, но он снимался в фантастическом фильме.

Актерский состав

Никого не знаю. Отмечу титульную актрису, что снималась до этого момента только в романтических комедиях. Резкая смена амплуа отрицательно сказалось на ментальном состоянии девушки. После съемок она попала в реабилитационную клинику на несколько дней.

И криминального босса, что удочерил героиню и обучил всем премудростям нового мира. Именно он задает весь тон повествованию. Создает атмосферу. Его внутренний конфликт между сущностью "босса" и "опекуна" придает остроту всему повествованию.

Послесловие

Редкий сериал с хорошо проработанным сюжетом и раскрытием персонажей. Нам четко ясны мотивы поступков и внутренний конфликт. Смотрится на одном дыхании. Вопрос "Кто стрелял?" и "Почему стрелял?" удерживают на протяжении всех 8 серий. Картина вышла на стриминговом сервисе Netflix в 2022 году, но ажиотажа вокруг нее не было. Печально, когда мир сходит сума от простецкого "Игра в кальмара" и не замечает настоящих шедевров.