В первых числах февраля 2024 года были опубликованы финансовые отчеты корпорации Sony и фанаты Xbox забеспокоились о дальнейшей судьбе прямого конкурента. Сеть заполонило множество официальных документов с печальными известиями... Читаешь их и диву даешься... Сколько же бреда накопилось всего за один месяц. Сегодня разберу несколько из них.

Предисловие

реклама





Репутация - понятие, что потеряло смысл в последние годы. Яркий заголовок стал дороже истины. Никого не интересует правда и никого не волнует, что о них подумают. Проматывая очередной ролик с очередным "разоблачением" диву даешься... Почему лидеры мнений не читают первоисточник и на огромную массу народа несут пургу и околесицу? Вчера попался ролик от маленького канала, что собрал все сплетни в коротком видео. По нему и буду вести сегодняшнюю запись.

Цитаты с других ресурсов будут представлены в виде скриншотов.

21 млн проданных консолей в 2024 году

Гнетущие отчеты аналитиков и ужасающие продажи игровых консолей PlayStation 5. Новость облетела все новостные СМИ и регулярно появляется во всевозможных роликах и стримах. Неудачи Sony навевают тоску и печаль. План в 25 млн консолей провален практически на 4 млн штук.

реклама





Интересная новость от bloomberg. Красочные яркие описания и выводы. Очень странные выводы, что вызывают боль от смеха и слезы умиления





реклама





Для начала стоит сделать небольшое уточнение: Game Pass не растёт уже 2 года. Более того, по некоторым данным, число подписчиков сервиса упало на 2-3 млн человек по сравнению с январем 2022 года. Для аналитической компании - этот факт не является секретом и аналитикам не нужны слова Сары Бонд для официальных цифр. Записка, что процитирована выше, сделана 12 февраля ДО публичного оглашения данных.

Новость про отставание реальных продаж от планируемых чрезвычайно интересна своей подачей. Ни разу за 10 последний лет никто не говорил про сравнение "планируемых" и "реальных" цифр. Планируемые ВСЕГДА выше. Но об этом вспомнили только в этом году. А знаете, что примечательного случилось? В 2024 году установлен рекорд по продажам игровых консолей Sony. С 2003 года (времен PS2) японская корпорация НИКОГДА не продавала больше 21 млн консолей за один календарный год. Это рекорд.

Это скриншот графика продаж PlayStation 4 поквартально. В рекордном 2016 году выходят PS 4 slim и pro ($300 и $400) и продано 20 млн консолей. В 2024 году продаются устройства с приводом и без ($450 и $550). Как говорится - почувствуй разницу.

График выход эксклюзивов Sony

реклама





С сентября 2023 до апреля 2025 года у самураев не запланирован ни один блокбастер. Со старта нового поколения выходили только ремейки, ремастеры и дополнения за 70 баксов. Ничего нового и привлекательного. Потанцевал новых игровых станций не раскрыт. Вот так и говорят.

Сижу, слушаю такое и скупую слезу пускаю. Ну... Правда же. И не поспоришь. Пока не откроешь портфолио других издателей. Только крупные ААА проекты:

Electronic Arts Dead Space (Remake)

Need for Speed: Unbound

Battlefield 2042 Rockstar Games Grand Theft Auto: The Trilogy

Red Dead Redemption Blizzard Overwatch 2

Diablo IV

Diablo II: Resurrected

Warcraft III: Reforged Ubisoft Avatar: Frontiers of Pandora

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Valhalla

Skull and Bones

Far Cry 6

The Crew Motorfest Bandai Namco Elden Ring

Tekken 8

куча мелочевки Xbox Game Studios Forza Horizon 5

Halo Infinite

Starfield





И прямо видишь, как льются игры из рога изобилия и орошают аккаунты геймеров своим почтением. Куда не плюнь - так новый IP. Что не игра, то новое видение этого мира. Новый геймплей, новые фишечки, передовая графика. Прямо чувствуешь, как пахнет next-gen.

Разработка игр дорожает

Недавние утечки данных показывают, что общий бюджет топовых проектов Sony достиг запредельных значений. Колоссальные бюджеты. И самое страшное - их не видно на экране. Руководство Sony в панике и не знает, как унять аппетиты разработчиков, думая об обрезании финансирования.





И снова скупая слеза прокатилась по моим щекам. Ведь необязательно упоминать некоторые тонкости, что сопровождают ТОПовые игры PlayStation.

Вернемся в 2009 год и разработке Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009). Бюджет составил от 50 до 70 млн баксов плюс маркетинг достиг уровня 200 млн баксов. Общий бюджет приблизился к 270 млн баксов. С тех пор прошло почти 15 лет. Как вы думаете, что творится с бюджетами топовых игр и с их маркетингом? Но мы продолжим мысль для тех кто в танке.

Spider-Man 2 - это не игра. Это System seller. Это рекламный продукт для увеличения продаж игровых консолей. Его окупаемость - это деньги "платформодержателя". Японцы, вместо производства рекламных роликов и пускания их в эфире, создают игру, что будет выступать на порядок лучше любого визуального контента. Для понимания трат на рекламу от крупных корпораций, приведу цитату из далекого 2008 года.

Когда идет речь о баснословных тратах - речь идет о продвижении консоли. Окупаемость System seller - это приятный бонус и не более того. Сокращение затрат - это сокращение рекламы, а не трат на разработку.

Забавно, что подавляющее число "фанатов" игровых консолей не знают об этом.

Sony будет выпускать эксклюзивы на ПК в один день с консолями

Хирока Татоки, исполняющий обязанности руководителя игрового направления, оставил сообщение о желании заработать больше денег на мультиплатформе. Пост разлетелся на цитаты в различных интерпретациях. Большинство охарактеризовало его, как выход эксклюзивов Sony на других платформах. Желтушная пресса пошла дальше.

Хироки Татоки считает... Очередной кринж вырвался наружу. Чтобы разобраться во всех хитросплетениях, стоит начать со слов временно исполняющего обязанности руководителя PlayStation. Перевод из яндекс транслит:

Перечитал 2 раза и не увидел ни единого упоминания об играх от внутренних студий. Даже намека на них нет. А вы видите? Для пельмешек стоит уточнить некоторые детали, раз они не понимают слова руководства Sony.

31 января 2024 года проходит STATE OF PLAY и представлены следующие игры:

Helldivers 2 Metro Awakening Rise of the Ronin Silent Hill Stellar Blade Death Stranding 2





Абсолютно все выходят с финансовой поддержкой от японской корпорации. Недорогие проекты с интересными перспективами.

8 февраля 2024 выходит Helldivers 2 с невероятным успехом.

14 февраля 2024 года выступает Хироки Татоки...

Интересно, о каких же играх он говорил и какой смысл вкладывал в свои слова? Об эксклюзивах? Или о финансировании сторонних студий?

Но мы продолжим мысль, для тех, кто еще сомневается. Хироки Татоки - это временный руководитель игрового подразделения. До 1 апреля 2024 года он замещает свободную должность. Он не может говорить о планах развития PlayStation на годы вперед. Потому что это скажет человек, что займет пост на постоянной основе. Ни один System seller от внутренних студий не выйдет в ближайшие 12 месяцев. Так о чем была речь? О далеких перспективах или о событии недельной давности?

Послесловие

Февраль принес множество странных новостей, интерпретация которых удивляет. Я много повидал в своей жизни, но тут чувствуется рука "политтехнологов". Переворачивание с ног на голову информационного потока и вливание в уши различного мусора. Кто-то скажет, что само так получается и будет не прав. Слишком много новостей в короткий промежуток времени изменены и вырваны из контекста. Повсеместно ведутся речи об окончании "консольных баталий", но это не так. Из плоскости "качественных игр" они переместились в плоскость "информационной" повестки. Новостной поток усилился в моменты "кризиса" xbox. Недовольные фанаты кричали об отказе от платформы Microsoft и именно в этот момент всплывает негатив о PlayStation высосанный из пальца.