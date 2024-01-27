Мы думали, что игровое подразделение Microsoft опустилось на самое дно, но в 2023 году снизу постучали. За 5 лет было выпущено около 30 игр разного калибра и дополнений к ним. Только 3 хоть как-то нашли путь к сердцу геймера. Провалы, мусор и серединка на половинку - основной контент от современной Microsoft. У всего есть последствия. Сегодня хочется осветить 5 фактов, что в 2024 году могут негативно повлиять на ваше восприятие игрового устройства под брендом Xbox.

Предисловие

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Мне не хочется оглашать очевидные вещи, вроде эксклюзивов и библиотеки игр. Не хочется вспоминать о технической отсталости изделия от Microsoft и неправильном позиционировании на рынке. Череда провалов сегодня - это глобальная проблема, тянущаяся из прошлого десятилетия. Меня смущает другое. Microsoft на своих конференциях все реже и реже упоминает устройство под названием Xbox. Главное для нее - это сервисы. Быть везде и со всеми. Аналогичная тенденция происходила и с другим знаковым устройством.

Microsoft Surface

Многие не догадываются о существовании такого продукта. Это линейка планшетов и производных от них. Готовое изделие. Подключи контроллер и играй. Плитки в интерфейсе Windiws 8 произошли из-за них. Готовое направление для развития игрового бизнеса. Существуют больше 10 лет. С нулевым спросом от потребителей. 90% продукции продается по тендерам с государственными органами. Устройства впихиваются таможенникам, больницам, в аэропортах, в службах спасения и прочем. Выживание направления обусловлено ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО административным ресурсом и связями. Это единственное железное подразделение, что чувствует себя уверенно и не зависит от деятельности рядовых менеджеров.

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Первый факт: Фил "балабол" Спенсер

Худший глава игрового подразделения за все время существования консолей. Xbox one появился в ноябре 2013 года. До прихода Фила - консоль была мультимедиа устройство с широкими возможностями. Kinect 2.0 был изюминкой, отличавшей Xbox от конкурентов. А что стало после? Консоль без игр и слабее, чем у конкурента. Все как у PlayStation, только хуже. Не было ни единого конкурентного преимущества.

Обещать — не значит жениться. Красивые сказки уже 10 лет льются как из рога изобилия, а воз и ныне там. Тактика - кто громче кричит, тот и прав, преследует Xbox долгие годы. И многие верят.

Игры по обратной совместимости. Помните эту фишку? Фанаты Xbox очень любят ее вспоминать при любом удобном случае. Только проблема состоит в том, что у Sony была функция Cross-Buy. Вы покупали игру для PS3 и получали копию для PS4 (PS vita). Вторая копия была с улучшенной графикой и прочими прелестями жизни. Игры, что вы покупали, аккуратно переезжали с вами на новую платформу. БЕЗ эмуляторов. Для примера приведен скриншот CAPCOM PlayStation Bundle с упоминанием таких инициатив.

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Кроссплатформенные игры. Фил Спенсер стал новатором и прогнул Sony на совместные игры. Пионерами были Rocket League и Minecraft летом 2016 года. Невероятное событие. Если жить в своей коробке и не быть в курсе, что на PlayStation данная функция появилась за 2 года до этого. Первой cross-platform play стала War Thunder и глава Xbox тут совсем не при делах. Разработчики сами проявляли инициативу и создавали технологическое разнообразие своими силами.

Игровые подписки. Самый известный и тиражируемый вброс, приписываемый Филу Спенсеру. Мол, он запустил Xbox Game Pass и за ним народ потянулся и начал повторять. Я не буду вас тыкать в Википедию, где стоит дата запуска игровой подписки PS NOW на три года раньше. Это моветон. Вот вам ролик от Digital Foundry, где они тестируют сервис. Но в данном ролике нас интересует то, что в списках фигурируют игры от PS4. То есть, в ролике вышедшем за 2 недели ДО старта Game Pass у Sony УЖЕ были игры для 8 поколения, и они работали напрямую с консоли (а не как некоторые думают, что в облаке).

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Второй факт: наплевательское отношение к потребителям

Тут можно долго распинаться и выискивать разные субъективные моменты. Но приведу максимально наглядный и понятный каждому. В апреле 2011 году произошёл взлом PSN. Размеры ущерба и объемы украденной информации никому не были известны. Более того, через пол года выяснилось, что ничего не украли. Высшие чиновники Sony собрали пресс-конференцию и извинились за то, чего сами не совершали. Понимание и уважение.

Альтернативная ситуация. В мае 2023 года выходит эпохальная Redfall. Глава Xbox "взял ответственность на себя" и ни слова раскаяния за ужасающий старт одной из самых ожидаемых игр Microsoft. В маленьком подкасте, о котором никто бы и не узнал, если бы не резонансное дело.

Кто-то может сказать, мол не принято извиняться в Западных компаниях. И им напомню историю с Cyberpunk 2077 и Адамом Кичински. Человек вышел. Извинился и официально выкатил письмо (ниже), где пообещал исправить игру и РАЗРЕШИЛ ВЕРНУТЬ ВСЕ ДЕНЬГИ НЕДОВОЛЬНЫМ.

Третий факт: отсутствие перспектив развития платформы

За последние три года акцент с игровых консолей сместился на платные сервисы. Мы хотим быть везде. Мы хотим прийти в дом к каждому геймеру на всех платформах. Красивые слова и забота о ближнем. Я тоже не разрешаю своему ребенку смотреть телевизор, когда хочу поиграть в консоль. Говорю ему, что он зрение посадит. Забочусь всеми фибрами своей души о его долголетии... На других платформах тебе не надо тратить деньги на развитие своего сервиса и вбухивать огромные суммы на разработку железа.

Когда не видишь своего будущего и сказать нечего - переключаешь разговор на риторические темы. За 4 последних года подписка так и не появилась на PlayStation, Nintendo, iPhone, в Steam... Стриминг на телевизорах и Android существует номинально. Рост числа активных пользователей остановился. Покупка Activision Blizzard из перспективной превратилась в абузу. Киллер-фичи, что переломит ситуацию, не наблюдается. Но это еще не все. Из-за выпуска 2-х разных консолей, Microsoft не может позволить себе выпуск улучшенной PRO версии. Разработчики не захотят оптимизировать игры для ущербной Xbox series S и супер мощной Xbox seroes PRO. Разрыв в производительности между ними будет слишком большим и многие студии откажутся выпускать 3 билда своих игр на непопулярном устройстве.

То есть, после выпуска PlayStation 5 PRO у Microsoft не будет ни одного конкурентного преимущества. Для компенсации такого недоразумения, многие ожидают выхода нового поколения Xbox на год раньше обычного. Хорошая новость для оптимистов. Только это означает, что текущее поколение будет заброшено на год раньше обычного. Мультяшную Hi-Fi Rush хотят выпустить на Nintendo switch с производительностью в 0,7 терафлоп, но выпустить ее на СВОЕМ Xbox one с производительностью в 2 раза больше чем у большой N они не думают. Это называется "Прекращение поддержки с приходом нового поколения".

Четвертый факт: мертвое комьюнити

В Европейском регионе соотношение проданных Xbox series и PlayStation 5 идут как 1 к 7. Из-за малого разнообразия социальных групп и взглядов лидеров мнения, происходит маргинализация и рост токсичность.

И раньше существовали неадекватные представители геймерского сообщества, но они разбавлялись широкой палитрой мнений от огромного числа пользователей.

Помимо лидеров мнений, теперь сложнее найти единомышленника с похожими интересами. Их стало меньше. ГАРАЗДО меньше. Миграция на PlayStation ускоряется с каждым днем. Банальная покупка диска с игрой для Xbox series X - нереальный квест. 75% всех консолей стали цифровыми. Мы идем к цифровому будущему, но большая численность комьюнити помогает и в такой ситуации. Но не на Xbox.

Пятый факт: видеокарты подешевели

Еще до старта 9 поколения игровых консолей стоял вопрос с актуальностью покупки приставки от Microsoft. Все что есть у Фила в закромах, дублируется на персональных компьютерах. Есть некоторые моменты с потреблением контента. Мне нравится лечь на диване и без геморроя включить любимую игру. Но консоль продвигалась под девизом: "Вы не сможете за такие деньги собрать аналогичный ПК". Xbox series S - это ваш билет в современный гейминг.

Но время шло, железо дешевело и сказка стала реальностью. Любой желающий в магазине может собрать НОВЫЙ ПК с сопоставимой производительностью и стоимостью.

Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей

Единственный весомый плюс для большинства геймеров улетучился в небытие. И тут интересен другой момент - Microsoft не снижает цену. Более того, в комплект до сих пор не насыпают различных игр в виде бонуса и увеличения привлекательности. Типичный бандл состоит из консоли и промокодов для бесплатных игр.

Послесловие

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С одной стороны можно было бы сказать - это всё придирки и не имеет никакого значения. И отчасти с вами соглашусь. Только есть одно жирное НО: "Это придирки, если бы Xbox series существовала в вакууме и у нее не было конкурентов". Когда выбора нет - то и смысла в претензиях нет: "Хавай, что дают!". Только существуют несколько альтернатив с более приятными условиями и отношением. Там тебя ждут и готовы на все, чтобы не было соблазна уйти к конкурентам. А вот Microsoft в честную конкуренцию не умеет.