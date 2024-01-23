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Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей

У многих возникает вопрос в выборе недорогой игровой платформы. Бюджеты сильно ограничены и выбор сведен к условной месячной зарплате в глубинке. Что лучше выбрать и чем лучше пользоваться.
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Время идет. Цены и обстоятельства меняются. Многие продвинутые пользователи берут устройства на вторичном рынке и отлично экономят. Но мы рассмотрим вариант в официальном магазине и проведем сравнение. Цены на видеокарты стабилизировались и можно подумать об актуальности игровых платформ с минимальным бюджетом.

Предисловие

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Так как являюсь консолехолопом, сразу сделаю оговорку про ту прослойку населения, что играет во Free-to-play (бесплатные) игры - любая консоль в этом случае будет лучше. Бесплатные проекты отлично оптимизированы, имеют минимальный порог вхождения, отсутствуют читеры и равные условия для всех. Никакая сумма и графические навороты не перевесят эти аргументы. Для всех остальных случаев есть множество НО...

При рассмотрении вопроса мы будем честными и обычными пользователями. Все покупки осуществлять ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в официальных магазинах на территории Российской Федерации. На любую турецкую уловку всегда можно ответить связями с алиэкспрессом и торрентами. Бесконечный спор и склизкая дорожка.

Xbox series X и Sony PlayStation 5

По состоянию на январь 2024 года показатель соотношения качества картинки и удобства использования на вложенный рубль для консолей значительно превосходит аналогичный для персональных компьютеров. В обозримом будущем игровые приставки будут вне досягаемости и не компенсируются никакими дополнительными плюшками. Речь идет о бюджете до 80 000 рублей.

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Удобство использования

Многие геймеры не знают, но современные приставки имеют поддержку мыши и клавиатуры. Более 300 игр полноценно и еще около 500 частично поддерживают устройства ввода данных от персональных компьютеров. Огромный пласт приложений имеет свои WEB-версии и вы полноценно можете работать в облаке с документами или обрабатывать фотографии. Xbox series S с подключенными клавиатурой, мышкой и камерой может заменить 70% функционала офисных устройств.

Бюджет для игрового устройства

Начнем с суммы и откуда она взялась. Прошерстил несколько агрегаторов и крупных ретейлеров. Прайс на консоли колеблется от 30 до 38 тысяч рублей и продолжает расти. Есть некоторые места, где можно урвать за 27 - но не факт, что вам это удастся. Серый импорт увеличивает официальный ценник на 15-20% и это без учета налоговой базы.

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Это отправная точка для сравнения. В противовес обозначил системный блок r5-4500/RX6400/16/ssd 500 с бюджетом в 40 000 рублей. Не искал "самый дешевый". Открыл первую строчку в поисковике по фразе "калькулятор сборки ПК". Все исключительно новое. Никаких барахолок, китая, старых запасов и прочего.


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На первый взгляд может показаться, что игровая консоль выигрывает 8 000 рублей. Перемога Xbox в чистом виде. И это так, если вы играете в бесплатные игры и ваш кошелек никто никогда больше не потревожит.

Стоимость игр

И в этом месте начинается магия. Всем давно известно, что платформодержатели выпускают консоли себе в убыток, но компенсируют это грабежом и обиранием на услугах. Одна и та же Diablo IV стоит одинаково везде и для каждого. Только на консолях с вас попросят оплату за онлайн. Пока пользователи персональных компьютеров устраивают вакханалии в PvP режимах, их друзья-товарищи на Xbox вынуждены доплатить около 4 000 рублей ежегодно. И это с учетом турецкого аккаунта. Если будете платить помесячно в других регионах - то сумма вырастает до 11 000 рублей. Разговор идет о первом годе использования. Через три года, перевес увеличится еще сильнее.

Турция и Аргентина

Microsoft запретила делать подарки в этих регионах и дешевые ключи потихоньку уходят в небытие. Некоторые сознательные граждане могут заморочиться и создать свою личную платежную карту с возможностью платить за пределами Российской Федерации, но мы договорились быть честными и не пользоваться различными лазейками. Потайные тропы есть на всех платформах.

Xbox Game Pass

Всегда утверждал, утверждаю и буду утверждать, что это развод на деньги. Громкие красивые заголовки. Microsoft выпячивает сильные стороны предложения, но скрывают подводные камни.

Пару недель назад в подписке появилась Assassin’s Creed Valhalla и фанаты Xbox на перебой начали нахваливать сервис и его наполнениеЗабавная получилась история. На прохождение базовой игры нужно около 120 часов. В лучшем случае это 2 месяца активного геймплея. При стоимости базовой подписки в 11$ - у нас стоит выбор:

  • Заплатить 22$ и быстрым чёхом проходить в один присест;
  • Заплатить 15$ и играть в свое удовольствие и делиться аккаунтом с друзьями;

А если вопрос встает о дополнениях... тут вообще пиши-пропало и полный ахтунг. И да... для фанбоев отдельно отмечу - игру так же можно купить дешевле в Турции.


Можно рассмотреть и другой вариант. Наиболее показательный и яркий. Sea of Thieves или Море воров. Игра-сервис на долгие годы. На консолях в обязательном порядке нужен Game Pass Ultimate за 17 долларов США каждый месяц долгие годы. В противовес этому вы могли купить игру в магазине Гейба Ньюэлла всего за 5$ раз и навсегда.

Все платные игры с онлайном на персональных компьютерах выйдут дешевле. МНОГОКРАТНО дешевле.

Графика в играх

Сравнивать два бюджетных устройства в графическом разрезе неблагодарное дело. Но не все так однозначно, как вам могло показаться. Мы не будем упоминать разгон, так как мало кто может с ним справиться. На персональных компьютерах есть понятие "настройки". Сам играю на "затычках" и вариант "оптимизировать картинку под свои предпочтения" дорогого стоит. У меня практически все игры работают с локом в 45 кадров. Глаз привык к такому и нет диссонанса, что в одних у нас 60, а в других только 30.

В старших консолях существует режим supersampling. Картинка обрабатывается в 4к (или чуть ниже) и выводится в разрешении 1080р. Отличный вариант сглаживания, что избавляет от лесенок и мерцаний. На ПК есть десятки вариантов улучшайзеров. А вот у бюджетной коробки нет ни того ни другого. Если это ваше первое игровое устройство - вы не увидите подвоха. Опытный человек моментально заметить ужас и мазню на экране. 

Разрешение и дальность прорисовки

На этом моменте остановлюсь отдельно. Подавляющее число пользователей берут консоли для онлайн игр. Это единственная категория, где консоли вне конкуренции. Читеры в соревновательных играх - это ЗЛО с большой буквы. Одна только мысль о возможных нечестных игроках убивает кайф от игры.

Но в игровых консолях есть свой официальный "чит". Когда у тебя выше разрешение и дальность прорисовки, ты замечаешь противника значительно раньше, чем он тебя. Мелочь, что в соревновательных проектах играет важнейшую роль. Раньше заметил - быстрее взял в прицел.

Из своего опыта игры в Battlefield V отмечу, что играя за снайпера на Xbox One X с чистой совестью мог взять винтовку с 4-х кратным увеличением и видеть противников на том же расстоянии, как они в 8-х... только "не отсвечивал" (демаскировка снайперов в режиме прицеливания) и входил в прицел значительно быстрее. Это доминирование на пустом месте. На слабом ПК ты МОЖЕШЬ пожертвовать частотой кадров, но увеличить самые ВАЖНЫЕ параметры картинки, на старших консолях все само собой разумеется, а вот в Xbox series S все прибито гвоздями к полу.

Я не играл в Cyberpunk 2077

А еще не играл в Baldur’s Gate III, Hogwarts Legacy, Starfield, Atomic Heart, Spider-Man 2, God of War II и десятки других ТОПовых проектов последнего времени. У меня нет столько денег, чтобы скупать все выходящие новинки. (Немножко уточню... большинство игр достаются мне бесплатно в лицензионном исполнении, но это не считается). Подавляющее число геймеров со свободным бюджетом в 30-40 тысяч рублей не имеют средств на полноценную покупку игр. Они не готовы и не способны на регулярной основе выкладывать денежные знаки на свои развлечения. Но если лично ВЫ можете потратить несколько тысяч денежных знаков, то подумайте о более дорогом устройстве, удовольствия будет на порядок больше. 

Слышен денег тихий шелест — это лох пошел на нерест

Пользователь S и X тратят одинаковые суммы на покупки. Совсем не маленькие суммы. При стоимости младшей коробки в 32 000 официально в магазине за подписку XGPU придется оставить 18 000 (не официально с VPN от 7000) каждый год. Это существенная доля на фоне общей цены устройства. И если с персональными компьютерами есть вариант пиратской бухты, то тут только минусы.

Диски

Пользователи игровых консолей перманентно находятся в режиме "экономия". Дисковые версии игр всегда были идеальным решением для специфических ситуаций. Ни одна подписка и близко не стоит с вариантом "за что купил за то и продал". Бюджетный персональный компьютер имеет множество альтернативных вариантов проходить игры экономно. Xbox series X имеет дисковый привод. А вот с маленькой коробочкой от Microsoft с вас будут драть по полной программе при любом удобном случае.

Яркий пример из моей практики. У меня ребенок ВНЕЗАПНО полюбил футбол и записался в спортивную секцию. Kylian Mbappe и Roberto Carlos в его лексиконе звучат чаще, чем мама и папа. Надо срочно купить ему футбол на консоль. Внезапно оказывается, что все игры серии FIFA убраны из продажи, а новинка FC 24 продается за полный ценник без скидок за 69,99. В любой другой момент можно было взять старую серию или подписку EA, но не сейчас. Пустая трата на пустом месте. Подобных ситуаций вагон и маленькая тележка. Таких "случайностей" много не надо, достаточно 3-4 раз за 5 лет службы консоли.

Послесловие

Подытоживая все выше сказанное, можно сделать следующие выводы:

Xbox series S подходит только тем, кто играет в бесплатные онлайн игры (или пополняет свою библиотеку бесплатно). Экономика должна быть экономной и это единственный вариант, когда из вас не вытянут денег больше, чем в других ситуациях. Годовой бюджет на развлечения не должен привышать 3000 рублей.
Бюджетный игровой ПК до 45 000 рублей (при белой сделке) - идеальное решение на длительном промежутке времени. Бесплатный онлайн экономит достаточно денег, чтобы конкурировать в минимальном бюджете. А широкие возможности позволяют совмещать приятное (игры) с полезным (учеба)

Понимание баланса и ваших потребностей помогут сделать правильный выбор.

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