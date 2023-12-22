Игровые консоли в 2023 году - это лучший вариант для бюджетного гейминга. Минимум вложений и максимум удовольствия. Выбор между Xbox series X и PlayStation 5 не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. В 2023 году многие ругали Xbox за очередной провал, но не жители России и Беларуси из глубинки.

Предисловие

Люблю игровые консоли и уделяю им много свободного времени. Играю на PlayStation и Xbox последние 15 лет. Огромный опыт регулярно подсказывает и указывает на недоразумения в том или ином игровом направлении. Не надо быть бабой Вангой, чтобы увидеть некоторые очевидные вещи, скрываемые за шелухой маркетинга и пустословия. Разложить устройство на составляющие и четко высказать свое однозначное мнение. Блогеры и обозреватели не гонятся за "объективностью" им нужны просмотры и лояльность аудитории, что напрямую запрещает критиковать и осуждать предмет "обожания".

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Девятое поколение игровых приставок - самое неоднозначное из всех, выходивших в последние 20 лет. Слишком много разных перекосов и нюансов. Магия "купил и забыл" таинственным образом испарилась.

Технические характеристики

Бесполезная информация для подавляющего числа читателей. Сторонние издатели не готовы тратить кучу денег, чтобы выжать каждую каплю из "самой мощной игровой консоли в истории" и раскрыть весь ее потенциал. А внутренние студии Microsoft не способны на такой поступок. 12 терафлоп, лучики и FSR - красивый маркетинг, который есть не везде и не всегда. Бумажные характеристики соответствуют примерно RX 6650/ RTX 3060, более чем достаточно для подавляющего числа пользователей.

Минусы

Их немного и видны при долгой эксплуатации. О них не рассказывают в обзорах и утаивают в разговорах. Многие недостатки относятся ко всем консолям Microsoft, а не только к старшей. Начать стоит с них, чтобы отбить всякое желание и интерес к покупке :-)

Геймпад Microsoft для Xbox series X

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Они его испоганили и увеличили цену.

Начнем с самого простого - покрытие рукояток. Нанесли "антискользящий узор". Рифлёную поверхность для удобства хвата. Только поверхность оказалась не обработанной и похожей на наждачную бумагу. При долгих игровых сессиях с активным геймплеем кисти стираются до крови. Играть некомфортно. Сам долгое время использовал устройство управления от старой Xbox One, а после купил защитный чехол. Забавно, но мне в руки попадалось несколько контроллеров Xbox с Soft touch покрытием. И руки не скользили.

На этом можно было бы остановится, но Microsoft пошла дальше и увеличила ценник на геймпады. Не на все. Только на разноцветные с особым покрытием. Раньше всё было под одну гребенку - 59,99 за одну штуку, вне зависимости от "коллекции". Сегодня только базовые черный и белый стоят столько, остальные приплюсовали немножко вверх. Сейчас идет новогодняя распродажа и есть скидки, но базовая планка прибавила 10 долларов США.

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У вас есть выбор. Можете использовать батарейки и пользуйтесь геймпадом по 2-3 месяца, а можете купить аккумулятор и заряжать, как у конкурентов. Xbox вас не ограничивает. Делайте как вашей душе угодно. Красивый обман, что повторяют маркетологи. Правда жизни такова, что конкурент за 60 долларов США продает готовое устройство, а Xbox за 60 продает полуфабрикат, к которому за 20 долларов дополнительно надо купить батареек или аккумулятор.

Габариты и размеры ящичка пугают своими формами. На бумаге и в обзорах не уделяют этому внимания, но на практике есть некоторые нюансы. Приведу три варианта использования игровых устройств в зале с большим телевизором. Реальные фотографии реального использования. Никаких студийных съемок и пыль настоящая.

Это моя PS4 Pro, что прописалась миллион лет назад. Вокруг консоли масса места и приток холодного воздуха ни чем не ограничен. Устройство работает стабильно и не перегревается.

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Тот же самый телевизор в том же самом ракурсе, только установлена Xbox series S. Которая "такая маленькая". В таком положении консоль перегревается. Между стенкой и воздухозаборником менее 5 см. Консоль нужно в плотную прижимать к телевизору и максимально увеличивать зазор между стеной и устройством. Расположить "плашмя" не получится, так как толщина устройства плюс торчащие провода превышают нишу за телевизором.

А теперь Xbox series X. Это единственный вариант установки устройства. Горизонтально поставить невозможно, так как провода упираются либо "перегибаются". Забора воздуха в таком положении нет. Необходимо отодвигать телевизор на 10-15 см от стенки, что не приемлемо. Многие мои знакомые вешают телевизор на кронштейне и там "ниша" еще меньше и спрятать гаджет не получится.

В официальной аннотации от Microsoft рекомендуется зазор по 10-15см с каждой стороны. Многие этого не понимают. Консоль в пике потребляет до 250 ватт. Игровой ПК с i5-13600 и RTX 3060 кушает меньше, но у него будет корпус в 10 раз больше и минимум 6 вертушек для продува.

Некоторые игры на Xbox выходят с задержкой в 6-12 месяцев. Релиз у топовых блокбастеров в один день на всех платформах, но проекты от студий второго эшелона часто "опаздывают". Младшая Xbox series S сильно гадит и портит малину.

Блокировка консолей и окирпичивание. Сервера Microsoft закрывают в России и "идентификация" приставки в сети не всегда проходит гладко. Серый импорт и ограничения накладывают "особенности" использования.

Плюсы

Позитивные моменты самой мощной игровой консоли заканчиваются на показателе соотношения потраченных денег на частоту кадров в игре. Минимум вложений и максимум отдачи. Когда покупаете новинки на релизе, появляются некоторые оговорки. Если берете игры только на скидках - это бескомпромиссный вариант. Тогда вы не увидите задержек в релизах. Мультиплатформа доступна везде, хоть и с некоторым опозданием.

Черный... черный... черный... Утилитарный цвет. У меня на рабочем столе "творческий" порядок, куча проводов, деталек и прочего. При выборе черной консоли или белой - последние смотрятся ужасно и не естественно. Черный цвет отлично подходит для подавляющего числа ситуаций. Поставил в угол и не выбивается из общей картины.

Качество материалов. Конечно, вы не будите тискать кубик и облизывать его при каждом удобном случае, но мне нравится сборка. Она отличная и чувствуется "элитарность".

Темная сторона Xbox

А теперь стоит поговорить о действительно важном, что сильно повлияет на ВАШ игровой опыт. С 24 февраля 2022 года расстановка сил в консольном мире сильно поменялась для жителей России и Беларуси. Странно, что об этом редко рассказывают и не несут в массы. Всех пользователей консолей можно разделить на две большие группы:

Продвинутые

Нормисы

Все примерно представляют, как приобретать игры с уходом западных компаний и аннулировании Visa c Mastercard. Выучили, где находятся Аргентина и Турция. Узнали о существовании виртуальных кредиток и прочих условностях, что не были востребованы ранее. Нормисы побежали в новые магазинчики "посредников". Продвинутые самостоятельно нашли оптимальные пути. Обычная суета и рутина. А за ней скрывается глобальное различие между Sony и Microsoft. Огромнейшая пропасть, которую стоит учитывать при покупке.

Sony запрещает продавать цифровые версии игр на сторонних площадках. Microsoft специально ввела функцию "Подарок", чтобы вы сами могли купить игру или перепродать ее. В крупнейшем российском маркетплейс цифровых товаров НЕТ игр для PlayStation и валом предложений для Xbox. Дельцы во время крупной распродажи берут ключи в Турции и Аргентине и перепродают в обычные дни. Разница в ценнике может доходить до 10 раз. У Sony и близко нет альтернативы. Только за полный ценник окольными путями. Нормисы на такое не способны. Осуществить покупки с российской карты на российском маркетплейс проще, чем возиться с серыми схемами и пополнять баланс на иностранном сайте с иностранной карты.

Этот момент важнее любых эксклюзивов и прочих плюшек. Какая разница, на сколько крутой будет следующая игра от Insomniac Games, если вы не сможете ее купить.

За последние 2 месяца поговорил со многими владельцами консолей и они НЕ ЗНАЮТ как купить новую игру для PlayStation без заморочек. В Минске не было представительства Sony и покупки всегда были через альтернативные варианты, но с блокировкой карт все сильно поменялось и среднестатистический пользователь растерялся. А вот Xbox расправил плечи. Подарки в некоторых регионах стали составлять до 90% всех покупок.

Отличный план с интересными перспективами. Жители России и Беларуси сказали СПАСИБО. А еще спасибо сказали жители европейских стран и прочих регионов мира.

Но это не конец счастливой истории. Пользователи темной части интернета также сказали спасибо. Кардинг и обналичка кредитных карт никогда ранее не были такими простыми и удобными. Стартовал сезон баннов аккаунтов и устройств. Подробно рассматривал вопрос в этом материале.

За 2022 год Microsoft забанила более 17 млн аккаунтов Xbox

Основные причины перечислены в табличке. Самое забавное тут - блокировка аккаунта идет автоматически по поиску нейросети.





В одной кучке встретились величайший плюс и безумный минус игровых консолей Xbox. Так как Xbox series X в ближайшие годы станет доминирующей у Microsoft, то на вторичном рынке окажется МОРЕ игровых консолей с "запятнанной" репутацией. Заблокированный аккаунт автоматически добавляет консоль в список "неблагонадежных" и при малейшем отклонении от курса партии чистый аккаунт от честного пользователя может быть заблокирован без права восстановления. Пока что это только на уровне слухов, но тенденция настораживает. При сером импорте у вас в руках может оказаться не пойми что с непонятной историей.

Послесловие

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Брать новую Xbox series X и обходными путями собственноручно покупать игры в официальном магазине - это писк моды и вершина эволюции. А вот где-то что-то с непонятной историей и через третьих лиц - игра в русскую рулетку. Microsoft лютует последние 2 года и после сделки на 70 млрд долларов может начать закручивать гайки еще сильнее.