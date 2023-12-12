Пользователи черной коробки возлагали большие надежды на игровую церемонию. Фил Спенсер подогревал интерес к событию и обещал что-то интересное. Подавляющее число пользователей и не заметила фанатского трепета и шуршания. А потом разразилась буря. Сегодня и обсудим - что же пошло не так.

Предисловие

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Про The Game Awards 2023 рассказывал пару дней назад и закрыл тему для себя и читателей, но все оказалось куда драматичнее. На церемонии показали ролик игры Marvel's Blade от Arkane. Мультик без даты премьеры. С большой степенью вероятности, игру готовят к выходу одноименного фильма в 2025 году. 2 года на разработку - бюджетный проект и не более того. Не придал никакого значения и выкинул из головы. Но в фанатской среде разразилась буря, и профильные сайты опубликовали огромнейшие простыни текста с теориями заговора.

В чем суть вопроса

Есть официальная позиция Xbox и Фила Спенсера под кратким обозначением Play Day One with Xbox Game Pass. Главная движущая фишка подписочного сервиса. Ее изюминка, что рекламируют уже 7 лет. Но это не все. Флагманом является позиция корпорации: "ВСЕ ИГРЫ ОТ ВНУТРЕННИХ СТУДИЙ ПОПАДАЮТ В ПОДПИСКУ В ДЕНЬ РЕЛИЗА".

На этом строится вся суть консолей Xbox.

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В рекламном ролике Marvel's Blade не было плашки с целевыми платформами и указаний, что игра разрабатывается и выйдет в Xbox Game Pass. Это первый ролик за 7 лет наблюдений, где нет рекламы сервиса. Забыли? Отметается сразу! Microsoft продавливает свою подписку везде и всюду и пихает рекламу себя любимой, где только может. Arkane Lion уже 2 года является внутренней студией Xbox.

Для понимания всей абсурдности и существующего гвалта - представьте, что завтра выходит Ghost of Tsushima 2 сразу на всех платформах и в сервисах Xbox. Что скажут по этому поводу пользователи игровой станции из Японии? Именно такое бурление происходит в фанатской среде игровых приставок Microsoft.

Неординарное событие, сбивающее с толка фанатов зеленой консоли. Более того, у события далеко идущие последствия, переворачивающие с ног на голову всю идею подписочного сервиса дядюшки Фила.

Игры от внутренних студий

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У японцев, понятие "внутренняя студия" сильно размыто. 8 февраля 2024 года в свет выходит Helldivers 2 от шведской студии Arrowhead. Для людей, далеких от индустрии, событие ничего не значит. А по факту: большие чемоданы денег, узкоспециализированные специалисты и маркетинговый отдел создали проект с синим логотипом и ограниченным охватом аудитории. Или другой пример из 2020 года - Demon's Souls 2020. Проект от сторонней студии с большими чемоданами денег. Можно вспомнить Death Stranding или Rise of the Rōnin. У всех удачных игр есть особенность - студии с удовольствием возвращаются для нового сотрудничества. Выпустив одну игру, студии бегут подписывать новые контракты. Некоторые идут дальше и вливаются в коллектив Sony.

А вот с американцами все немножко сложнее. Вы помните Remedy Entertainment c ее Alan Wake 2? (для тех, кто не в курсе, Sony является акционером эпиков, а игра полностью профинансирована Тимом Суини) Epic Games с Gears of War? Bungie с Halo и Destiny? Insomniac Games с аркадами? Когда-то они все ходили под Microsoft, а сегодня чемоданы от Sony помогают доминировать на игровом рынке и удивлять геймеров по всему миру.

В противовес этому дельцы из Редмонта попросту скупают студии. Простое сотрудничество у них не выходит, народ бежит сломя голову. Полная кобола и подчинение. Гениальный план. Четкая позиция. Далеко идущие планы. На этом строится вся политика и реклама. Если не можешь выпустить что-то достойное - рекламируй лучше. Вместо разработки игр - занимайся пиаром. Внутренние студии - это фундамент, а их репутация - твой капитал. Отправная точка. ЭТО БАЗА. Вся политика и продвижение Xbox стартуют с этой точки. Xbox Game Pass - это надстройка над базой. Внутренние студии для Фила Спенсера - это священный Грааль.

Догма

Есть отличный фильм из 1999 года с множеством цитат и размышлений. Повествование делиться на две большие сюжетные арки. Догматы церкви, на которых существует мироздание, и возможность их нарушить. Фильм не про религию, а про механизмы и правила, по которым мы существуем. Если нарушаешь установленные правила - будут последствия.

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Marvel's Blade

Главный нарушитель спокойствия. По устоявшейся традиции игры от внутренних студий ОБЯЗАНЫ выходить в подписке. Если они там не появляются, то рушится вся мифология и сказочность существования игрового сервиса и ее главной изюминки. Нарушив правило один раз, ничто не мешает это повторить. При любом споре и фразах: "А вот у Xbox ... в первый день" появляется аргумент - не надо обманывать, не все. Единственное преимущество рассыпается на кучу мелких осколков. Продвинутый пользователь "в теме" может понять ситуацию, а вот остальные 99% уже не так хорошо осведомлены.

Скрытая угроза

Игра не попадет в подписку - мелочь на фоне мировой революции. Подавляющее число пользователей не заметит такой ситуации. Скажу больше - пару дней назад и я прошел мимо этого вопроса:

полный текст по ссылке

Но все куда сложнее. У Фила Спенсера не так уж и много хороших студий, что могут создавать качественный продукт. Мы регулярно слышим о внутренних дрязгах и увольнениях. А в это время, лучшие из лучших халтурят на стороне. А что будет завтра? Какие еще студии, вместо развития сервиса начнут работать на чужого дядю? До The Game Awards 2023 не все гладко было в королевстве консольном, а после него - пошли сброд и шатание. О проблемах Xbox и как это связано с игровым оскаром, писал вот тут

The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox

Вкратце: с выпуска очень нишевой Hi-Fi Rush игровое подразделение закапывало себя все глубже и глубже. Геймеры и обозреватели топили оценки и выдавали "незаслуженные" оскорбления. И тут - как гром среди ясного неба.

Фанаты Xbox

Не буду приводить цитаты из нижнего интернета. Там все сложно. Теории заговора и измены на каждом шагу. Много желчи и прочих полагающихся аттрибутов. Windows Central объяснил все "многоходовочкой". Гениальный план Фила Спенсера и большие перспективы для развития. Многие думают, что Microsoft купила Activision Blizzard, но это не совсем правда. Она перечислила денег и подписала бумажки, но их не заверил контролирующий орган. Они воспользовались лазейками и обошли ограничения. Но для осуществления деятельности и выпуска игр на территории Северной Америки им все равно нужно разрешение антимонопольного органа. Это как ездить на купленной машине без водительских прав.





Другой крупный игровой портал с явным уклоном в сторону Microsoft рассказал о забывчивости рекламщиков и о том, как они ошиблись в составлении ролика. Банальный недосмотр и ничего более. Со всеми так бывает... Забыли выпустить игру или исправить баги. Обыденность.





Пожарные команды из бесчисленных "помоек" начали искать оправдания. Никто не захотел рассказать очевидного - договор с Диснеем был заключен ДО покупки Зенимакс, и студия отрабатывает старый контракт. Не многие знают, но 5 лет разработки - это обычное дело для больших проектов.

А что будет дальше

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У меня негативный прогноз на ближайшие годы. Не вижу ни одного положительного сигнала. Закроет ли Microsoft игровой бизнес? Вопрос противоречивый. Отдел по разработке Kinect был расформирован в 2023 году, через 7 лет после выпуска последней игры и окончания поддержки. Mixer официально закрыли через 9 месяцев после официального объявления о подписании крупнейшего контракта со стримером Ninja. Мобильные телефоны Nokia просуществовали 4 года. Что в голове у эффективных менеджеров и как они видят свое будущее - не знает никто. Пертурбации и качели из стороны в сторону - это худшее, что может происходить с бизнесом. Нет уверенности и желания в нем участвовать. Можно ярко рассказывать обо всем, но дела говорят красноречивее. У игрового подразделения Xbox нет перспектив развития или они его тщательно скрывают.