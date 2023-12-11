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Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5

Многие игроманы берут игровые консоли по наитию и не понимают, что на самом деле их ждет впереди. Реклама и фанбойства сильно искажают объективную реальность. Именно о реальности и хочется предупредить будущих владельцев.
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Купил PlayStation, поиграл пару недель и забросил. Не мое. Мне оно не подходит. Регулярная отмазка несостоявшегося консольщика. А если пересмотреть свой подход к потреблению контента и изменить свое отношение к нему? Сегодня собрал несколько типичных ошибок и разочарований в устройстве, когда фантазии встретились с реальностью.

Предисловие

Этот текст написан на русском языке для аудитории выросшей на постсоветском пространстве. Как это не странно, но манера потребления на Западе и у нас сильно отличаются. То, что для Западного геймера считается нормой у нас вызывает озабоченность и смятение. Банальные вещи, что искажены рекламой и маркетингом. Игровые консоли там - это бюджетное решение для прослойки населения не обремененного деньгами. У нас же, почему-то - это элитарное устройство для самых-самых. Тонкая грань между добром и злом.

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А вы знаете, что геймпад и джойстик - это два совершенно разных устройства? Настоящий консольщик никогда их не путает. Это шибболет, что выявляет ПК-бояр среди консольных геймеров. Джойстик (он же joystick) - это палочка радости. Именно так и переводится. Думаю, визуально это также заметно. Ничего общего с gamepad не имеет.

Клавиатура и мышка

Более широкое понятие сократил до минимума - это культура потребления контента. Регулярно слышу то тут, то там про неудобные геймпады и как ими некомфортно играть. Регулярные вызовы "тру-геймеров" и "нагибаторов" встретиться в каком-нибудь соревновательном мероприятии и доказать правоту и доминирующие способности. Правда жизни такова, что подавляющее число игр затачивается под управление с геймпада. Именно на них играют топовые стримеры Apex Legends или Fortnite. 30 FPS мыльцо-кинцо... Уже 10 лет как в телевизорах присутствуют аналоги FSR и DLSS растягивающих картинку до более высокого разрешения и удваивающие частоту кадра. Пока одни сидят за мониторами и рассуждают об убогих консолях - другие "правильно" используют имеющиеся гаджеты. Диван или кресло - третье слагаемое для получения удовольствия. Каким бы удобным не было ваше рабочее место - играть стоит в комфортном положении.

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Эксклюзивы

Морковка для ослика. Красивая обертка, что привлекает внимание. Среди игр от внутренних студий Sony есть несколько отличных проектов. Эксклюзивы - это 300-400 часов геймплея, а что потом? Точно такая же мультиплатформа, как и на персональных компьютерах. Многие думают, что возьмут игровую консоль и окунуться в новый мир с новыми играми. Теоретически - есть сотни "эксклюзивов" от сторонних издателей, о которых вы никогда не слышали. Японцы фанатеют по своей культуре, а к популярным комиксам выпускают мультфильмы и игры. В последние годы многое из них портируются на альтернативные платформы, но все еще существует пласт редких проектов исключительно для PlayStation. Сомневаюсь, что читатель данного материала задумывается об играх, которые не рекламируются из каждого утюга. 


Торренты

Теоретически, PS4 и PS5 уже взломали и есть возможность играть бесплатно в версии игр с пиратским флагом. Но это отдельная история. ПК-бояре привыкли брать контент из интернета с "правильных" ресурсов. Они скачивают ломаную Windows, устанавливают крякнутый офис и оптимизированные программы. В любой момент могут взять игру опробовать ее. В сознании большинства граждан пост-советстского пространства в голове сложился стереотип "доступности" контента. В любой момент можно получить все без ограничений. С консольным миром это не работает. Чтобы познать будущую GTA VI, нужно десять раз подумать. Только потом отжалеть денег и купить игру. А подумать есть над чем. Только среди громких проектов в 2023 году можно выделить:

Diablo IV Resident Evil 4 Alan Wake 2
Hogwarts Legacy Final Fantasy XVI

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Horizon Forbidden West: Burning Shores
Baldur’s Gate 3 Spider-Man 2 Street Fighter 6


И каждая по 70 американских долларов. Уже молчу про то, что есть россыпь игр поменьше. Денег на все не хватит и приходится выбирать или то или это. Для приученных к халяве - это сложная и непонятная процедура. Бессмысленная трата сил, к которой они не были готовы. Все вокруг обсуждают новинки, а они в раздумиях.

Покупка игр

Продолжение темы с торрентами, но немного в другом русле. Живу в Беларуси и вопрос "Западных санкций" меня не коснулся: у нас санкции с момента появления первых игровых станций. А вот для жителей России возник острый вопрос: "а как покупать игры?" Место для рекламы, очередной шарашкиной конторы... Но нет. Не буду вас расстраивать. Многие, после приобретения консоли, не знают, как покупать игры. Пластиковая коробка стоит возле телевизора и на нее нельзя ничего купить. Новички теряются и разочаровываются в устройстве В Беларуси с этим вопросом немного проще - люди изначально в такой ситуации и приноровились... А вот для старшего брата все впереди - гугление, изучение и трата времени на вентиляцию вопроса. Махинации, серые схемы и куча ошибок.

Графика в играх

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Мощность в 10 терафлоп! Быстрейший SSD на свете и великолепная трассировка лучей. Реклама рассказывает и просвещает. Правда жизни такова, что на консолях графика ВСЕГДА хуже в мультиплатформе, чем на персональных компьютерах с подобной производительностью. Заметно хуже. Пресловутая "оптимизация" на консолях - не сделать красивую картинку. Главная задача - это частота кадров, баги и разрешение экрана. Все остальное - по остаточному принципу. Если был игровой системник со средними характеристиками, то  у вас слезы потекут от уведенной картинки. Хотел вставить видео с ютуба для примера, но вспомнил, что видеохостинг сильно режет изображение и на маленьком экране телефона разницы никто не заметит. Но она есть. Она огромна. Самый заметный эффект, что увидит даже слепой - это отражение на воде в игре Alan Wake 2. 

Таких примеров - сотни. В мультиплатформе на персональных компьютерах вы можете подобрать сочетание картинки и частоты кадров приемлемых лично для вас. Сотни ползунков позволяют добиться грандиозных результатов, а вот в консолях... Первое же желание - выкинуть коробку из окна и забыть о ней как страшный сон. Но не все так плохо. Со временем вы привыкните и не будите обращать внимание на такие мелочи. 

Послесловие

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Использование игровых консолей разительно отличается от эксплуатации персональных компьютеров. Вроде как оба для игр, но потребление контента осуществляется по-разному. Это как машина и мотоцикл. Оба для перемещения в пространстве, но как? Дьявол кроется в деталях и к этому нужно быть готовым.

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Теги

playstation diablo iv alan wake 2 gta vi sony playstation 5 эксклюзивы sony клавиатура и мышка
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