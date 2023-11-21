Microsoft и Sony давно считаются конкурентами на рынке консольных игр. Долгое время PlayStation находилась в авангарде почти по всем показателям. Несмотря на проблемы с долей рынка консолей Xbox, Microsoft добилась огромных успехов, расширив свою деятельность на ПК и удвоив доходы от подписок.

Теперь, когда Microsoft приобрела Activision-Blizzard (создателей Call of Duty), она впервые в истории может превзойти по доходам своего визами. Tencent все еще остается лидером с большим отрывом, благодаря инвестициям в различные компании (например Epic Games), доминированию в Китае, в мобильном сегменте и с владением Riot и сверхпопулярной League of Legends.

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Предисловие

На Windows Central вышел интересный материал Jez Corden с возможными перспективами Microsoft на ближайшее будущее. Объединение двух крупных игровых компаний породило монстра, чьи финансовые перспективы в обозримом будущем запустят свои щупальца во все сферы и ниши игрового рынка. Кроме объединения возможностей, в Европе прошли терки Apple и Тима Суини по добавлению сторонних магазинов в "яблочную" экосистему. Несколько одновременных событий отводят на третий план предыдущие намерения и открывают окно возможностей.

Отчет Newzoo

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Microsoft позиционирует себя как лидера игровой индустрии. PlayStation и Nintendo — это мелкие сошки в маленькой консольной песочнице. Настоящие лидеры рынка — китайская Tencent и американская Apple. Китайский технологический гигант занимает доминирующее положение на внутреннем рынке, а на Западе обирает пользователей ПК и мобильных геймеров. Apple, несмотря на то, что не производит собственных игр или игрового оборудования, опережает Microsoft благодаря сумасшедшим отчислениям, которые взимает с разработчиков в своем магазине приложений.

Но рынок быстро меняется. Аналитики из Newzoo опубликовали интересный отчет по игровому рынку за первое полугодие 2023 года. Они подробно рассмотрели состав топ-10 компаний по заработку в игровом сегменте. Newzoo прогнозирует, что игровая индустрия получит доход в размере 184 миллиардов долларов за 2023 финансовый год. И предсказывают рост к 2026 году до 205,7 миллиардов долларов. Большая часть доходов по-прежнему приходится на мобильные устройства. Но ПК и консоли будут не менее доходными, в то время как браузерные приложения продолжат свое свободное падение. Мобильные игры немного сбавят обороты, но по-прежнему принесут 49% от общего пирога, а консоли и ПК поделят 29% и 21% соответственно.





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Разбивка доходов по компаниям дает интересные данные. Tencent доминирует над конкурентами, занимая главенствующее положение в играх-сервисах на всех платформах. League of Legends «Worlds» в 2023 году стало самым популярным киберспортивным событием в истории. Также китайцам принадлежит 40% акций Epic Games, создателей Fortnite и Unreal Engine. На западном рынке прямую конкуренцию им составляет Activision-Blizzard через Riot Games, игры которой вдохновлены World of Warcraft.

После 18 месяцев судебных разбирательств и подковерных интриг Activision-Blizzard стала частью Microsoft. Сделка была завершена в середине октября 2023 года. Маленькая деталь, что исключает возможность объединения доходов Activision и Microsoft в первом полугодии 2023 финансового года. Newzoo взяла на себя инициативу рассмотреть перспективы, как могли выглядеть графики, если бы эти доходы были объединены. Результат можно увидеть ниже.

В разрезе объединения доходов Microsoft и Activision впервые в истории Xbox обгонит Sony PlayStation и займет второе место по выручке в игровой индустрии. Это говорит о желании Microsoft идти путем китайской Tencent, создавая игры-сервисы и атакуя все возможные платформы. Это более перспективное направление, в отличие от традиционного подхода с закрытой экосистемой консолей. PlayStation и Nintendo заперты на маленьком рынке и не имеют возможностей роста. Microsoft сообщила инвесторам, что в ближайшем квартале ее доходы от игр смогут подскочить до 50% благодаря совершенному поглощению.

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Другое событие может нарушить баланс сил. Европейский Союз обязал Apple открыть доступ сторонним платформам. С 2024 года она вынуждена открыть свою платформу для других магазинов и открытую загрузку приложений. Microsoft давно желала создать свой магазин мобильных игр Xbox и регулярно выделяла на это направление огромные ресурсы. Неудачный опыт с Nokia не остановил гиганта. Когда Фил Спенсер лишит Apple доходов от Call of Duty Mobile, Minecraft и других крупных игр, предложив свое распределение доходов, это поможет созданию «Steam для мобильных устройств».

Может показаться, что это далекая перспектива. Samsung уже предлагает подобное в своей экосистеме Galaxy Store и это минимально повлияло на Android, но, возможно, у Microsoft есть секретное оружие, которое мы скоро увидим.

Newzoo отмечает, что 50% всех доходов приходятся на 10 крупнейших игроков рынка. Несмотря на такую концентрацию, существует несколько различных бизнес-моделей. PlayStation и Nintendo полностью сосредоточены на своих собственных игровых устройствах, а ПК и мобилки отходят на второй план. В то время как Tencent доминирует, вообще не производя никакого оборудования. Сегодня Microsoft — самая диверсифицированная компания с сильным присутствием на мобильном рынке (совместно с Activision), прочными позициями в консолях и хорошей долей на ПК. У Microsoft есть серьезные проблемы, но бездонный кошелек иногда может творить чудеса.

Продажи Xbox Series X и Xbox Series S продолжают падать и плохо выглядеть на фоне прошлого года. Они уже отстают от продаж Xbox One, несмотря на то, какой ужасной была деятельность Дона Меттрика. Стратегия Microsoft по регулярному выпуску своих игр на ПК сильно бьет по востребованности консолей. Отсутствие инноваций и хороших инвестиций в функционал игровых приставок способствует снижению интереса к платформе. Sony продвинулась вперед, выпуская экспериментальные аксессуары, PSVR, портативное устройство для потоковой передачи PlayStation Portal, добавляя новаторские тактильные ощущения в свои контроллеры. В то же время Xbox Series лишилась функций своих предшественников, потеряв Kinect, оптический аудиосигнал SPDIF и сквозной порт HDMI. Недавняя утечка документов свидетельствует о том, что Microsoft не заинтересована в создании собственного портативного Xbox, при явном спросе на мобильные устройства (Steam Deck и ASUS ROG Ally).

У Microsoft есть перспективный список анонсированных игр, который может помочь с завоеванием игрового направления. Проблема в том, что даже Starfield, несмотря на огромную маркетинговую кампанию, не смогла продвинуть Xbox Series в массы.

Послесловие

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Будущее Xbox кажется безоблачным. Ее статус «аутсайдера» теперь не выглядит таким уж ужасным из-за широкого портфолио совместных проектов с Activision-Blizzard и ZeniMax. А разнообразие предложений на всех платформах поражает воображение. Однако, как поклонник традиционных консолей Xbox, надеюсь, что у Microsoft есть еще джокер в рукаве, чтобы изменить свою судьбу и в этой области.



