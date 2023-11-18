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Сравнение продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 30 октября 2023 года

В первых числах ноября 2023 года вышли финансовые отчеты за 1 квартал 2024 года от Sony и Microsoft. Одновременно с этим вышли выкладки и прогнозы от аналитических компаний. Много цифр и сравнений. Сегодня хочется рассмотреть некоторые из них
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Продажи консолей — это один из важных показателей популярности платформы. Ни один другой аргумент не показывает столь точное отображение действительности. Более того, он сильно влияет на действия "серых" масс, что бегут в магазин за покупками. Ноябрьские отчеты аналитических компаний — это маячок, направляющий покупателей по правильной тропинке.

Предисловие

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В ноябре 2014 года Фил Спенсер официально запретил публикацию данных о продажах консолей Xbox. Вся информация поступала исключительно от сторонних компаний. Тонкость момента всегда была в том, что: "раз не из первоисточника, значит могут ошибаться".

Последним доводом в споре "точности" стала Лиза Су. В 2020 году руководитель AMD озвучила точное число отгруженных чипов для игровых консолей. Из общего числа отгрузок отняли официальные данные по PlayStation и получили точные данные по игровым консолям Xbox. Расхождение было менее 1 млн экземпляров. После этого точность подсчета аналитических агентств ни у кого не вызывала сомнений.

Квартальные отчеты

Финансовый год начинается 1 июля текущего года. За 6 месяцев до новогодних праздников. Из-за такой тонкости сегодня опубликованы данные за 1 квартал 2024 финансового года, а не как у некоторых в календаре 3 квартал 2023... Маленькая путаница с большими последствиями.

Продано 56,6 миллиона штук консолей PlayStation 5

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За последний квартал пользователи забрали 4,9 миллиона PlayStation 5. Не самый выдающийся показатель. В первых числах ноября представили уменьшенную и удешевленную версию PlayStation 5. Рядовое событие для читателей, но феноменальное для Sony. Второй квартал 2024 года должен стать самым важным в жизненном цикле девятого поколения игровых приставок. Именно на третий год жизненного цикла приходятся самые большие продажи, а на второй квартал с новогодними праздниками — самые большие годовые показатели. Экономия в 20 долларов на сборке устройства выливается в сотни миллионов на квартальных отгрузках.

Пока "хохмачи" из нижнего интернета высмеивают пластиковую подпорку для "облегченной" PlayStation 5, корпорация оптимизирует и наращивает свое производство.

Мэт Пискателла из NPD Group

Аналитики из NPD Group — одни из самых часто упоминаемых в разрезе продаж и игрового рынка. На них чаще всего ссылаются при обзорах цифр и сравнений. 15 ноября 2023 года вышел большой разбор игрового рынка, и Мэт Пискателла опубликовал некоторые выдержки из него.

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Самыми главными и самыми важными оказались данные по сравнению продаж игровых устройств 8-го и 9-го поколений на территории Соединенных Штатов Америке — главном рынке Xbox.

Моделей PlayStation 5 за 3 года было продано на 9% больше, чем PlayStation 4 за тот же период времени. Тут стоит уточнить, что PlayStation 5 первые два года своего жизненного цикла были в дефиците и продавались по сумасшедшим ценам. В розничном ритейле отдавались только бандлы с геймпадами и комплектными играми, заметно дороже объявленной стоимости. Сама консоль в базовой версии стоит дороже базового варианта четвертой плойки.

Версий Xbox Series продано на 11% меньше, чем Xbox One. Помните фразы про Дон Метрик и как он во всем виноват? Прошло 10 лет с E3 2013. И новый глава Xbox продал меньше устройств, чем  Дон Метрик. И снова стоит уточнить некоторые детали. Xbox One стоил 500 долларов, когда Xbox Series S отгружалась по 300 долларов. У Xbox One не было "божественной" подписки в лице Xbox Game Pass. Сказать, что подкрался "пушистый северный зверек" — приукрасить происходящее.

Gamesindustry по Великобритании

43% всех проданных игровых консолей (Sony, Xbox, Nintendo, прочие) за последние 12 месяцев приходятся на консоли PlayStation 5. За последние 6 месяцев этот показатель достигает 51%. И это данные до новогодних праздников 2023 года.

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Отчет Fumitsu по японскому рынку

Забавный момент. Пару недель назад поклонники Xbox хвастались, что их консоль смогла обойти Sony в Японии. Забавность момента состояла в том, что на складах закончились запасы PlayStation. Прошла всего неделя и разрыв по продажам снова увеличился в 10 раз.

Общее соотношение конкурентов соотносится как 9 к 1. Безумный разрыв. Очень странно, что Фил "надо еще немного подождать" Спенсер тратит кучу сил на японский рынок и игнорирует более перспективные варианты своего роста.

Сделка с Activision Blizzard

Нам надо еще немного подождать — это любимая фраза Microsoft на ближайшие годы . Игры от купленной компании начнут появляться в подписке только в 2024 году. Очень странное извещение Фила Спенсера. О приобретении объявили в январе 2022, а его результаты мы увидим не ранее 2024, причем это может быть декабрь месяц. И тут всплывают некоторые нюансы, о которых никто не говорит.

Приобретение Activision Blizzard на территории США произошло в обход законодательства. От того, что одна компания приобрела другую, антимонопольный орган разрешение автоматически не выдаст. Тут стоит сделать ремарку, что основной тактикой Федеральной Торговой Комиссии было "срыв сделки за счет затягивания дела по времени".

Оно не закрыто и есть нюансы. Microsoft не может распоряжаться уже выпущенными играми на территории США и до одобрения сделки может получить штрафы. Акции есть, а вопрос распоряжения имуществом отложен (предположительно на вторую половину декабря 2023). До полного одобрения государственного органа. 

Надо еще немножко подождать

Весь октябрь и ноябрь Фил Спенсер увиливал от прямого ответа о добавлении игр в подписку. Единственный небольшой козырь и тот находится в подвешенном состоянии.

В сети, после приобретения Activision Blizzard, "внезапно" появился график роста выручки игрового подразделения за несколько лет. Переломным и выдающимся называют 2021 год. Резкий рост выручки связывают с новой политикой и видением главы Xbox Game Studio. И мало кто говорит, что основная доля роста была с продажи железа (Xbox Series S была единственной доступной консолью на рынке) и денег от купленной ZeniMax Media (Bethesda от Тодда Говарда). Эффект закончился и пошел спад.


Послесловие

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Монополии — это плохо. PlayStation была безоговорочным лидером 8-го поколения консолей. По динамике роста продаж консолей можно сказать, что в 9-м поколении монополия только усилится. Ивенты, скидки и щедрость уменьшатся. Я верю японцам и их честности. Если самурай дал слово, он его сдержит. Но самурай может промолчать.  

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Теги

playstation 5 activision blizzard xbox one xbox series фил спенсер васютин gamesindustry отчет npd продажи playstation 5 продажи xbox series
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