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Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal

15 ноября 2023 в продажу поступает новейший аксессуар для игровых консолей PlayStation 5 и сегодня пора поговорить, зачем он нужен и почему его стоит покупать
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PlayStation Portal — это дополнительный игровой аксессуар для PlayStation 5, расширяющий его возможности и функциональность. Недорогое качественное устройство, наделяющее игровые устройства Sony новым функционалом. 

Предисловие

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В российском сегменте интернета забурлила очередная полемика о необходимости нового устройства японской корпорации. Зачем оно нужно? Кому это надо? Миллион сравнений и альтернатив. И у меня ко всей этой братии пара встречных вопросов. Зачем нужен коврик для мыши? Ведь она отлично работает без него. Можно подложить книжку или тетрадку. ФПС в играх не повышает. Вдали от рабочего стола она не используется. Без компьютера она не нужна. Зачем?

А вспомним держатели для наушников. RGB-подсветку. Кисточки для чистки клавиатуры. Удлинители. Стяжки. Короба. Миллион мелочей. Никто не говорит, что они бесполезны и не нужны. Это все мелкие аксессуары? Давайте поговорим о RTX 4090. К игровым консолям ее не подключить. Без персонального компьютера ее использовать невозможно. Стоит дорого. Сами придумайте миллион причин, почему мощная видеокарта — бесполезная вещь.

Какая польза от этой картины

Старый советский мультик "Простоквашино" ярко и четко обрисовывает всю ситуацию вокруг нового гаджета. Одни видят экран с ручками, другие аксессуар с дополнительными возможностями. Одни — ПК-бояре, другие — пользователи консолей.

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Но не будем уходить в полемику с людьми, которые не играют и не планируют играть на консолях.

Вместо прелюдии — картинка

На небольшом экране — это не самый главный параметр, но он может оказаться значимым для некоторых эстетов. Cyberpunk 2077 на PlayStation Portal будет работать 8 часов при 60 кадрах и разрешении 1080р. На самом часто упоминаемом устройстве от компании Valve вы получите максимум 1,5 часа при 30 кадрах и в разрешении 720p  с включенным FSR мылом. На этом можно было бы и закончить повествование... Но нам нужны еще аргументы.

Причина первая — экран

Стоимость обычного телевизора стартует с 300 долларов США в эквиваленте. Тут вам предоставляется замена телевизора за 200 долларов США в эквиваленте. Экономия видна невооруженным глазом. После покупки квартиры переехал в помещение с пустыми стенами. Первый телевизор купил "на кухню" и большой панели в моем доме не было еще три года. Дешевую брать не хотелось, а на дорогую не хватало денег.

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Подобная ситуация встречается часто. Либо у вас один большой телевизор и в комнате шумно. Хочется поиграть в тишине. Ставить "второй" телевизор на лоджии или комнате раздумий — бесполезные траты. Пока ты живешь один — вопросов с "дележом" не возникает, но с появлением семьи куча жаждущих оккупировать теплое местечко перед телевизором возрастает в геометрической прогрессии. Переносной гаджет за 200 или стационарный телевизор в каждой комнате?

Причина вторая — "аналогов нет"

Для сравнения чаще всего приводятся Nintendo Switch и Steam Deck. Можно взять любой устройство, что придет вам в голову. В разрезе цены, автономности, экрана вы не найдете ни одного гаджета. Ни сегодня, ни через 5 лет.

  • Автономное время работы у Sony 8-10 часов. У альтернатив менее 5 часов
  • Экран 8" 1080р. У альтернатив менее 8 и 720р
  • Цена 200. У альтернатив от 250

Банальное сравнение показывает, на сколько PlayStation Portal превосходит ближайших "конкурентов". Про сравнение с телефонами и говорить не приходится.

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А есть еще одна функция - прямое соединение с консолью. У стриминг игр есть задержки на действия пользователей. Сигнал проходит через несколько устройств, прежде чем попасть от игрока к устройству. На старте Google Stadia было множество тестов Input Lag. Задержки уничтожали самый популярный игровой жанр - в шутеры играть было невозможно. Sony решила этот вопрос.


Причина третья — эргономика

Это совокупность нескольких факторов. Основной - тут используется полноценный геймпад. Никаких урезаний и компромиссов. Полноразмерные стики. Полноразмерные кнопки и бамперы. Эргономичное расположение элементов. Форма ручек, что оптимизировалась десятилетиями и оптимизирована для "хвата". Прибавляем к этому вес и автономную работу. По всем пунктам - это лучшее устройство из возможных.

Причина четвертая — мобильность

У меня дома есть древний ноутбук HP 2570p и стационарный компьютер, что многократно производительнее ноутбука. И так получается, что 70% своего времени использую ноутбук. Я не привязан к одному месту. Готовлю еду на кухне - взял ноутбук. Настраиваю игровую консоль в зале - взял ноутбук. Смотрю киношку - взял ноутбук. Решил попариться в ванной - взял ноутбук. Только в комнату раздумий беру телефон. Мобильность упрощает множество аспектов жизни. PlayStation Portal - это вопрос об удобстве в любой ситуации. 

Причина пятая — гибкость использования

Помимо своей основной функции - удаленное воспроизведение игр, гаджет можно использовать как второй геймпад при игре в кооперативе на большом телевизоре. Отдельно геймпад стоит 60 долларов США в эквиваленте. Играя в сессионки, вы можете взять с собой устройство в соседнюю комнату и заниматься там своими делами, пока не "стартует катка", вам не надо бегать проверять, что происходит.

Сессии в том же Battlefield могут длиться по 30 минут. Отойти от экрана - непростительная ошибка и сопартийцы могут не понять. Мелочи? Много мелочей? Ну так из них и состоит комфорт использования.

Оптимизация

Маленький вопрос с большими последствиями. Никто не создает игры под "сторонние гаджеты". Как бы не нахваливали Steam Deck, но мало кто в нем пойдет играть в соревновательный режим для Dota 2 без мышки и клавиатуры. Какими бы не были устройства ввода, но игра созданная для персональных компьютеров плохо играется на сенсорной площадке 20мм на 30мм.  Трудно бегать с обрезанным геймпадом в КСГО. Управление сотен игр нужно самому настраивать и перерыть сотни тонн информации по оптимальной настройке. В устройстве Sony все готово из коробки. Включил и играешь. АЮСОЛЮТНО все игры заточены под управление гаджетом

Стоимость в 200 долларов США

На рынке сегодня нет гаджетов в ценовой нише 150-250 долларов США. У устройства нет конкурентов и оно одно единственное в своей нише. Предзаказ стартовал в первых числах октября и был моментально раскуплен. Sony удалось попасть на рынок, где нет конкурентов. Тот же Steam Deck, как бы его не нахваливали - конкурирует с россыпью китайских мини ПК, с ноутбуками, с аналогами от конкурентов.

Послесловие

У каждого устройства есть свое назначение. Гаджет, заточенный под определенную задачу, справляется с ней лучше любого универсального решения. Вариантов использования PlayStation Portal великое множество. Функция Remote Play существует больше 10 лет. Со времен PlayStation Vita технологии сделали огромный рывок. У японцев есть статистика о том, сколько пользователей регулярно включают стриминг и наслаждаются его преимуществами. Без рекламной поддержки данного направления многие не догадываются, что оно существует. После выпуска нового устройства и освещения в прессе пользователи опробуют уникальные способы взаимодействия с консолями.

И тут нужно отметить маленький нюанс. Одним из важных показателей использования сервисов является "среднее время", проведенное за игровым устройством. Если люди будут больше играть, они будут быстрее проходить игры и скорее бежать за покупками новых. Тонкая цепочка событий, что увеличивает продажи. Пока конкуренты заваливают поклонников рекламой, мастера из Страны восходящего солнца более тонко подходят к фанатам и увеличивают продажи.

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