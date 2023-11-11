Sony - одна из самых технологичных компаний в мире. Уже двадцать лет она входит в ТОП 5 компаний по числу патентов. Многие функции PlayStation не афишируются и не рекламируются на каждом шагу. Приятные мелочи и дополнения для ежедневного использования, которые вам понравятся.

Предисловие

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Игровые приставки - это устройства для приятного времяпрепровождения. Помимо запуска игр, атмосферу создает и окружение, оболочка системы. Менюшечки, простота навигации, красивое визуальное оформление, звуки, наличие рекламы и спам рассылок. Консоли PlayStation просты до безобразия, в них все просто и понятно. За 15 лет, что знаком с продукцией из страны восходящего солнца - оформление (он же дашборд) изменился незначительно. В противовес этому, у Microsoft, за 10 последних лет оформление Xbox кардинально меняли 6 раз без видимых улучшений... А вот функциональность и простота у конкурентов сильно отличается. Все ниже сказанное связано с элементарными функциями, что позволяют наслаждаться играми во всем многообразии представлений.

PS Remote Play

15 ноября стартуют продажи PlayStation Portal. Невероятное устройство, что не поняли в российском сегменте интернета. Концепция использования и сфера применения имеет ограниченный характер. Главное отличие от прочих приблуд - это прямое соединение между устройством и консолью, что сильно уменьшает задержки во время игры и рассыпание картинки.

Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней

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Помимо нового устройства, в консолях PlayStation существует функция "Удаленного воспроизведения". Пока вы живете в маминой комнате и все, что в ней находится - ваше, функция не актуальна. Но как только у вас появляются дети, любимая жена, приезжает теща... Доступность телевизора и консоли резко сокращается. В моем случае консоль используется с монитором, у которого нет HDMI входа и есть сложности в использовании, особенно, когда к единственному источнику вывода изображения подключены еще несколько устройств. Удобный вариант - установка PS Remote Play на основной компьютер и игра в стриминге. В Battlefield играть не комфортно, но вот в World of Tanks бегается отлично.

Но у сервиса Sony есть безумная фишка. Есть список игр, что поддерживают клавиатуру и мышку. Вы можете играть в консольные проекты со своего персонального компьютера с мышки и клавиатуры. Во времена Майнинга, пролюбил свою игровую видеокарту и частенько так играл.

Суперсемплинг (она же SSAA)

Редко упоминают о данной фиче. Это режим сглаживания. Подавляющее число проектов на консолях идет без сглаживания от слова ВООБЩЕ. Лесенки режут глаза. Когда только приобрел консоль, этот момент сильно расстраивал после боярского гейминга. Теперь у вас есть возможно включить принудительно эту функцию. Особенно актуальна для игроков на стандартных мониторах с разрешением 1080р. Пробовал технологию включать на 4к мониторе, чтобы картинка принудительно рендерилась в 1080р, но со сглаживанием - разница минимальна.

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Замена винчестера

Сколько себя помню, в игровых устройствах от японцев можно было свободно вынуть винчестер и вставить другой. В 2016 году выбрал для себя самый бюджетный вариант консоли с винчестером на 500 гб. Через год установил на 2000 Гб и продолжил пользоваться. Один винтик и флешка с прошивкой. 5 минут суеты и апгрейд закончен. Любой пользователь, без потери гарантии может нарастить объем внутреннего хранилища. Xbox ведет неимоверно странную политику и перекрывает доступ кислорода рядовым пользователям. Плати или страдай. Два года назад в прошку установил SSD и получаю удовольствие от прироста скорости загрузки. Без танцев с бубном или сложных манипуляций. В PS 5 добавили отдельный слот для увеличения объёма памяти.

Динамические обои (Темы)

Люблю уют и комфорт. Приятный визуал и атмосферные звуки. Во времена Windows VISTA широкое распространение получили живые обои. Microsoft забила болт на данный вид искусства, а вот у Sony направление цветет и пахнет. Более тысячи различных тем под любой вкус. Меняются стандартные иконки, звуки, оформление и обои. В ноябре 2023 году на xbox series доступно 23 живых обоины (без иконок, звуков)...

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Недавно собрал в одном месте несколько десятков промокодов на платные темы. Часть уже не действительна, но вы можете вынуть что-то вкусное и приятное из остатков пиршества.

Бесплатные промокоды для PlayStation

Дополнительные обои можно найти в магазине PSN. Многие делюкс издания комплектуются набором аватарок, дополнительных материалов и темами оформления.





Широчайший выбор. У меня несколько аккаунтов, но чтобы не запутаться где сейчас нахожусь - красиво оформил каждый в своем стиле.

Создание папок

Гениальность в простоте. Вы можете отсортировать установленные игры и приложения по папкам. Если у вас пара игр - затея лишена смысла, но если пара десятков - идеальное решение. До установки SSD накопителя был винчестер на 2000 Гб, и число установленных приложений зашкаливало за 40 штук. Часть для меня, часть для гостей. Часть для старшего ребенка. Часть - отсев ненужного мусора, что нельзя удалить. Все аккуратно разложено и отсортировано. Консоли конкурента мучают мое чувство перфекционизма своей безалаберностью.

Выделяем игру (или приложение), зажимаем Option и в выпадающем меню отмечаем "переместить в папку". В настройках папок уже создаем и сортируем все на свой вкус и цвет.

Послесловие

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Функций и мелочей великое множество. Они не существенные, но позволяют разнообразить досуг. Не пользуюсь социальными функциями, но поставить хранитель экрана с рыбками вызывает детский восторг. Передача звука на домашние колонки через блютуз на персональном компьютере... чудо чудное при игре на мониторе без колонок. Резервирование сохранений и настроек системы, регулировка потребления энергии геймпадами. Куча мелочей, что создают уют.