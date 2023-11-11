Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Пять классных фишек PlayStation, о которых редко говорят

У консолей Sony есть несколько особенностей, что приятно удивляют фанатов, но многие о них никогда не слышали и редко используют. Сегодня хочется вспомнить несколько таких мелочей.
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

Sony - одна из самых технологичных компаний в мире. Уже двадцать лет она входит в ТОП 5 компаний по числу патентов. Многие функции PlayStation не афишируются и не рекламируются на каждом шагу. Приятные мелочи и дополнения для ежедневного использования, которые вам понравятся.

Предисловие

реклама



Игровые приставки - это устройства для приятного времяпрепровождения. Помимо запуска игр, атмосферу создает и окружение, оболочка системы. Менюшечки, простота навигации, красивое визуальное оформление, звуки, наличие рекламы и спам рассылок. Консоли PlayStation просты до безобразия, в них все просто и понятно. За 15 лет, что знаком с продукцией из страны восходящего солнца - оформление (он же дашборд) изменился незначительно. В противовес этому, у Microsoft,  за 10 последних лет оформление Xbox кардинально меняли 6 раз без видимых улучшений... А вот функциональность и простота у конкурентов сильно отличается. Все ниже сказанное связано с элементарными функциями, что позволяют наслаждаться играми во всем многообразии представлений.

PS Remote Play

15 ноября стартуют продажи PlayStation Portal. Невероятное устройство, что не поняли в российском сегменте интернета. Концепция использования и сфера применения имеет ограниченный характер. Главное отличие от прочих приблуд - это прямое соединение между устройством и консолью, что сильно уменьшает задержки во время игры и рассыпание картинки. 

Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней

реклама



Помимо нового устройства, в консолях PlayStation существует функция "Удаленного воспроизведения". Пока вы живете в маминой комнате и все, что в ней находится - ваше, функция не актуальна. Но как только у вас появляются дети, любимая жена, приезжает теща... Доступность телевизора и консоли резко сокращается. В моем случае консоль используется с монитором, у которого нет HDMI входа и есть сложности в использовании, особенно, когда к единственному источнику вывода изображения подключены еще несколько устройств. Удобный вариант - установка PS Remote Play на основной компьютер и игра в стриминге. В Battlefield играть не комфортно, но вот в World of Tanks бегается отлично.

Но у сервиса Sony есть безумная фишка. Есть список игр, что поддерживают клавиатуру и мышку. Вы можете играть в консольные проекты со своего персонального компьютера с мышки и клавиатуры. Во времена Майнинга, пролюбил свою игровую видеокарту и частенько так играл.

Суперсемплинг (она же SSAA)

Редко упоминают о данной фиче. Это режим сглаживания. Подавляющее число проектов на консолях идет без сглаживания от слова ВООБЩЕ. Лесенки режут глаза. Когда только приобрел консоль, этот момент сильно расстраивал после боярского гейминга. Теперь у вас есть возможно включить принудительно эту функцию. Особенно актуальна для игроков на стандартных мониторах с разрешением 1080р. Пробовал технологию включать на 4к мониторе, чтобы картинка принудительно рендерилась в 1080р, но со сглаживанием - разница минимальна.

реклама



Замена винчестера

Сколько себя помню, в игровых устройствах от японцев можно было свободно вынуть винчестер и вставить другой. В 2016 году выбрал для себя самый бюджетный вариант консоли с винчестером на 500 гб. Через год установил на 2000 Гб и продолжил пользоваться. Один винтик и флешка с прошивкой. 5 минут суеты и апгрейд закончен. Любой пользователь, без потери гарантии может нарастить объем внутреннего хранилища. Xbox ведет неимоверно странную политику и перекрывает доступ кислорода рядовым пользователям. Плати или страдай. Два года назад в прошку установил SSD и получаю удовольствие от прироста скорости загрузки. Без танцев с бубном или сложных манипуляций. В PS 5 добавили отдельный слот для увеличения объёма памяти.

Динамические обои (Темы)

Люблю уют и комфорт. Приятный визуал и атмосферные звуки. Во времена Windows VISTA широкое распространение получили живые обои. Microsoft забила болт на данный вид искусства, а вот у Sony направление цветет и пахнет. Более тысячи различных тем под любой вкус. Меняются стандартные иконки, звуки, оформление и обои. В ноябре 2023 году на xbox series доступно 23 живых обоины (без иконок, звуков)...

реклама



Недавно собрал в одном месте несколько десятков промокодов на платные темы. Часть уже не действительна, но вы можете вынуть что-то вкусное и приятное из остатков пиршества.

 Бесплатные промокоды для PlayStation 

Дополнительные обои можно найти в магазине PSN. Многие делюкс издания комплектуются набором аватарок, дополнительных материалов и темами оформления.


Широчайший выбор. У меня несколько аккаунтов, но чтобы не запутаться где сейчас нахожусь - красиво оформил каждый в своем стиле.

Создание папок

Гениальность в простоте. Вы можете отсортировать установленные игры и приложения по папкам. Если у вас пара игр - затея лишена смысла, но если пара десятков - идеальное решение. До установки SSD накопителя был винчестер на 2000 Гб, и число установленных приложений зашкаливало за 40 штук. Часть для меня, часть для гостей. Часть для старшего ребенка. Часть - отсев ненужного мусора, что нельзя удалить. Все аккуратно разложено и отсортировано. Консоли конкурента мучают мое чувство перфекционизма своей безалаберностью. 

Выделяем игру (или приложение), зажимаем Option и в выпадающем меню отмечаем "переместить в папку". В настройках папок уже создаем и сортируем все на свой вкус и цвет.

Послесловие

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Функций и мелочей великое множество. Они не существенные, но позволяют разнообразить досуг. Не пользуюсь социальными функциями, но поставить хранитель экрана с рыбками вызывает детский восторг. Передача звука на домашние колонки через блютуз на персональном компьютере... чудо чудное при игре на мониторе без колонок. Резервирование сохранений и настроек системы, регулировка потребления энергии геймпадами. Куча мелочей, что создают уют.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony playstation playstation 4 playstation 4 pro васютин ps remote play playstation 5 бесплатные промокоды playstation
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
9
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
11
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
15
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
68
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
14

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
24
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
9
Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
1
Лавров заявил, что Запад хочет «дружить» с Арменией против России
1
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
11
"Ланцет" обзавелся LIDAR и теперь прожигает противодронные экраны ещё на подлете к технике ВСУ
1
Впервые в мире успешно пересажено глазное яблоко человека
2
В поступивших из сектора Газы фото заметили израильский бронетранспортер «Эйтан»
1
Forbes: российские дроны-камикадзе стали применяться для непосредственной огневой поддержки пехоты
+
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
5
В GTA 6 может появиться кооперативный режим для основной кампании
+
Ростех рассказал о ракете класса "воздух-поверхность"с мультимодульными свойствами
+
WhatsApp теперь позволяет пользователям скрывать свое местоположение во время звонков
+
В Турции начался бойкот платежных систем Mastercard и Visa
2
AMD готовится прекратить поддержку всех своих видеокарт, кроме Radeon RX 5000, 6000 и 7000
7
США убедили Израиль проводить гуманитарные паузы в бомбардировках сектора Газа
2
Rocket Lab запустит гиперзвуковой аппарт в интересах Подразделения оборонных инноваций
+
РФ вышла из комиссии СБ ООН по Северным потокам – спустя год расследования так и не началось
1
Ведущие вендоры готовятся к выходу десктопных процессоров Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen 5
+
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D подешевел до 370 долларов
8

Популярные статьи

Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
27
Как сломалась моя Xbox series S
29
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
18
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
6
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
8
Canon планирует печатать самые современные микропроцессоры по технологии нанопечати
1
"Проклятие монахини 2" - классический фильм об экзорцизме, но с нюансами
1
Military Watch: недостатки F-35 заставляют ВВС США задумываться над новым истребителем
1
Пять классных фишек PlayStation, о которых редко говорят
1
Как выбрать оптимального хостинг-провайдера для стартапа и не только
+

Сейчас обсуждают

Виктория Ким
10:44
Россия вперёд!!!
Китай расширяет свое присутствие в Южно-Китайском море, стремясь защитить трафик в 5 трлн долларов
Виктория Ким
10:43
А ещё это наркокортель на Украине
В России открыли крупнейшее производство перекиси водорода за 11 млрд рублей
Виктория Ким
10:41
Вот что значит рабочая правоохранительная система
На 3 июня 2024 года назначена дата судебного процесса по делу об убийстве Тупака Шакура (2pac)
Алекей Небогин
10:32
Да, потому что несмотря на обилие релизов в 23, в основном выходила какая фигня. Но если говорить безотносительно, бг3 игра довольно спорная. Отличная как рпг и наискучнейшая тактическая часть.
Baldur’s Gate 3 стала безоговорочным триумфатором на прошедшей церемонии Golden Joystick Awards 2023
Алекей Небогин
10:29
Держи в курсе, бро
Baldur’s Gate 3 стала безоговорочным триумфатором на прошедшей церемонии Golden Joystick Awards 2023
Павел Онойко
10:25
Не половину, а гораздо меньше. У меня например прописана стандартная ставка ставка 7 центов, а с рекламодателя берут разные цены и обычно они значительно больше. Сам проверял, реклама моего клиента - ...
Google заблокирует все блокировщики рекламы – YouTube придётся смотреть с рекламой или за деньги
Алексей Петров
10:25
Японцы молодчики уважаю....
Canon планирует печатать самые современные микропроцессоры по технологии нанопечати
Артур Сигитов
10:23
2 года каждый день ношу ску на работу туда обратно, на работе все в металической пыли. прекрасно работает. ну в планах есть почистить, думаю пора. статья нытье какое то
Как сломалась моя Xbox series S
mirror1986
10:15
Абсолютно заслуженные награды.
Baldur’s Gate 3 стала безоговорочным триумфатором на прошедшей церемонии Golden Joystick Awards 2023
Блейд
10:14
хера се, можно папку создать. Вот это инновации . Странно что она в топ 5 входит по патентам. С такими технологиями как минимум топ-2 надо.
Пять классных фишек PlayStation, о которых редко говорят
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем