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Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году

Три года назад вышла консоль Sony 9 поколения. Отличная производительность, шикарная картинка, новые возможности, плюс маркетинг вкупе с непонятной политикой. Сегодня приведу пять аргументов, которые помогут вам сэкономить много денег с минимальными потерями в комфорте
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Выбрать консоль для себя очень просто: заглядываешь в кошелек и смотришь на имеющиеся возможности. Чем больше излишков, тем лучше. А что выбрать, если финансовые возможности впритык? Стоит ли переплачивать, если можно играть на старых устройствах Sony? Много вопросов, на которые постараюсь ответить.

Предисловие

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Для начала стоит упомянуть, что в 8 поколении PlayStation выходило три вида консолей: FAT, Slim и PRO. Более подробно рассказывал в этом материале:

Справочник по PlayStation 4. Ревизии и их отличия 

Если кратко, то FAT — это старушка, которой скоро будет 10 лет. Сомнительный выбор из-за возраста. Первые ревизии часто попадают в сервисные центры из-за перегрева и выхода из строя блока питания. PRO — улучшенная версия с подводными камнями. Если не разбираешься, то можно нарваться на устройство с сильнейшим перегревом и троттлингом. Очумелые ручки разбирают гаджет и выводят его из строя. Slim — идеальная консоль во всех значениях этого слова. Давая рекомендации про консоли 8 поколения плохо разбирающемуся человеку советовать могу исключительно Slim-версию.

Сравнение с другими консолями

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В выборе из пяти представителей игровых устройств участвуют Xbox One X, Xbox One S, Nintendo Switch,  Xbox Series S и  обозреваемый предмет. Особенностью представленного перечня является цена в районе 250 долларов США (в эквиваленте). Если у вас есть сумма от 500 долларов США, то взор стоит устремить к новинкам на игровом рынке. Двукратная разница в стоимости не покрывается явным превосходством в предоставляемых возможностях. Все ниже сказанное — это сравнение пяти устройств по схожей стоимости.

Причина первая — обслуживание

Широкий перечень возможностей, что повышает надежность устройства и расширяет его гибкость. Можно было составить несколько отдельных пунктов, но объединил все в один. Приставки Sony позволяют сменить встроенный жесткий диск на более емкий и быстрый. Существуют сторонние устройства для установки винчестеров вплоть до 16 ТБ. Хороший жесткий диск ценится в приставках. Стоит отметить, что на консолях есть десяток бесплатных Free-to-play сессионок с бешеной популярностью и они занимают очень много места.

Возможность заменить диск на более емкий и быстрый — бесценна. Кроме расширения внутреннего пространства, диски часто выходят из строя. Примерно треть всех поломок связана с хранилищем данных (также частая проблема — это сломанный HDMI и перегрев). Частичный разбор консоли без вскрытия заводских пломб помогает чистить внутренности от пыли. Декоративная крышка на защелках — гениальное изобретение, отличающая консоли японцев от Xbox. Пользователь с минимальными познаниями может самостоятельно устранить половину возникающих проблем.

Причина вторая — актуальность библиотеки

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Три года прошло со старта новых консолей. Много проектов появилось исключительно для мощных современных устройств. Но самые популярные выходят и на старых. В ближайшие годы будет осуществляться полноценная поддержка Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 3, футбола и прочих спортсимов. Самые востребованные будут массово выходить везде. Популярные Free-to-play Apex Legends, Fortnite,  Roblox, Genshin Impact, WoT, Destiny 2, PUBG: Battlegrounds и подобные еще долгие годы будут цвести и пахнуть. Старички в лице GTA V, Minecraft, Mount & Blade II  получат все обновления параллельно и там и тут. Под современные консоли редко выходят сессионки без учета "Четверки".

Кто-то может заявить, что консоль ему нужна для блокбастеров, но подавляющая часть геймеров наслаждается фаст-фудом в онлайне без читеров.

Причина третья — взлом консоли

Консоль взломали пять лет назад и эксплоит допилили до идеала. Sony PlayStation 4 — это единственное игровое устройство, на котором можно играть в игры с защитой Denuvo. Подробно рассматривал вопрос в этом материале:

PlayStation 4 в 2023 - лучшая игровая платформа для жителей России 

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Вкратце: Nintendo Switch и PlayStation 4 поддерживают современные игры и в играх нет никаких методов защиты. Взломав железо один раз вы можете скачивать любые игры с пиратских сайтов и играть. Прямо сейчас на раздачах висят версии Lies of P, Assassin’s Creed Mirage, FC 24 (FIFA 24) только для одного-единственного устройства и это не персональные компьютеры.


Причина четвертая — рынок дисков

С 2013 года вышло много первоклассных игр, с которыми стоит ознакомиться. Если Jailbreak вам не подходит, то встроенный привод придёт на выручку. Тут стоит отметить важную особенность: консоли Sony часто поставлялись с "бандловыми" играми. Диски из таких наборов стоят копейки. В противовес этому конкурент в наборы докладывал коды для погашения. Объем дисков с играми для "синих" в десятки раз больше, чем для "зеленых".

Причина пятая — габариты

Впихнуть невпихуемое. Виртуальные радости часто подключаются к самому большому телевизору в доме. Наиболее частый вариант — зал или гостиная. Выставочное место с минимальным свободным пространством вокруг. Телевизор висит на стене или стоит в нише. Аккуратный ансамбль, что создавался долгие годы.

Только PlayStation можно запихнуть в любую нишу без последствий. "Очень маленькая Xbox Series S" занимает значительно больше места, чем может показаться. При длительной эксплуатации инородное устройство должно "вписаться" и радовать глаз


Послесловие

Подавляющая часть пользователей использует приставку для хорошо зарекомендовавших себя игр. Известные тайтлы от крупных издателей еще долго будут радовать игроманов. Прорыв в графике мобильных игр и повсеместный crossplay сильно затормозил переход между поколениями. Установочная база в 117 млн устройств притягивает к себе значительно больше, чем современные графические изыскания.

Разработчики цепляются за аудиторию и выпускают долгоиграющие проекты для максимально широкой аудитории. В январе 2023 года вышла hi-fi rush от Microsoft. Мультяшная игра, что запускается на "ведре с болтами" и она не вышла на устаревших устройствах. В феврале 2023 свет увидела Hogwarts Legacy, системные требования для которой были больше, чем у первой игры.

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Одна провалилась в продажах, вторая стала самой успешной одиночной игрой года. Одну тянула только Xbox Series S, вторая будет оптимизирована для Nintendo Switch. Если разработчик хочет, он ищет способы порадовать аудиторию и сейчас, и в будущем.

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