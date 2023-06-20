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Представляете? В 2023 году, какой-то ноунейм утверждает, что древняя консоль - это самое оптимальное устройство для игр. Более того, он это не просто утверждает, но и представляет железобетонные аргументы.

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Предисловие

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса, хочется спросить у вас: "Как вы относитесь к EMPRESS? Осуждаете или одобряете ее деятельность? О каких играх с ее участием вы слышали?" Простые вопросы, понятные каждому россиянину. В них нет ничего необычного. Рассмотрю следующие варианты:

PlayStation 4 Slim или Pro PlayStation 5 ПК до 800$ Xbox series S Xbox series X ПК до 1500$

рекомендации RTX 4060 Ti за гроши в Регарде iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать





Nintendo, стриминговые сервисы и телефон пролетают мимо.

Стоимость

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Для многих пользователей стоимость устройства имеет важное значение. В это понятие входят: ящик, операционная система, органы управления. Не входят: стол, стул, акустика, монитор или телевизор.

300 $ 550$ 800$ 300 $ 550$ 1500$

Простые рамки и условности понятные многим. Как видно из таблицы, есть бюджетные устройства, а есть устройства подороже. Устоявшееся правило, выработанное много лет назад. Никто не смотрит на стоимость в моменте, так как есть множество НО. Более дорогие устройства позволяют играть с более приятной картинкой и лучшей частотой кадров.

Средняя заработная плата в России

Взял статистику по годам с сайта Росстата:

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За 2022 - 65 338 руб. За 2021 - 57 244 руб. За 2020 - 51 344 руб.

Средняя зарплата по палате составляет 65 тысяч рублей. Это грязные начисления до вычета налогов. На руки будет примерно 57 тысяч рублей.

У многих на иждивении находятся дети или родители, которым надо помогать. Население России примерно 144 млн. человек. Трудоспособное население 83 млн. человек. Иждивенцев 61 (144-83) млн. человек. Не все трудоспособные жители являются добросовестными и помогают своим родителям-пенсионерам. То есть на иждивении будет примерно 50% (30 млн человек). Средняя зарплата с учетом трат на иждивенцев составит 57 тысяч - (100 -((83-30)/83)*100)%=57 тысяч -36% на иждивенцев = 36 тысяч рублей

Справочная информация нужна для понимания средних возможных трат среднестатистического геймера.

ТОП за свои деньги

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Собрал себе персональный компьютер на Intel Core i7-12700, прикупил к нему RTX 4070, поставил 64 Гб памяти и заполнил несколькими SSD накопителями, а игры буду брать на торрентах. Именно так, наверное, думает подавляющее число пользователей. Странная ситуация. Купить дорогое устройство и брать бесплатные игры для экономии. Или лучше взять игровую консоль и покупать игры официально?

Забавный случай из жизни: мамочка бизнес-вумен продала мне видеокарту (RTX 2060). Ее дитя (17 лет) хотело видеокарту побыстрее. Привезли мне системный блок, чтобы сам вынул видеокарту. Разговорились. "Дитя" хотело RTX 4070. На что обратил внимание: пока тестировал видеокарту на артефакты, посмотрел, во что играет "дитя". Все игры с пометкой "торрентэдишен" и Free-to-play.

Финансовый вопрос

Рассмотрен вариант на 5 лет. Стоимость игры составляет 30$ или бесплатно:

ПК до 1500$ - отличная картинка. 10 игр куплено и остальное бесплатно. Итого 1800$

ПК до 800$ - шакальная картинка. 10 игр куплено и остальное бесплатно. Итого 1100$

Xbox series X - средняя картинка. 10 игр куплено плюс подписка на 5 лет. Итого 1270$ (подписка ультимативная по 7$)

PlayStation 5 - средняя картинка. 30 игр куплено. Итого 1450 $

Xbox series S - шакальная картинка. Только подписка ультимате 60 месяцев по 7$. Итого 720$

PlayStation 4 Slim или Pro - этот вопрос мы рассмотрим более пристально.

Взлом PlayStation 4

Вы будете удивлены. Но консоль взломали и вы сможете играть в любые игры. И когда говорю в ЛЮБЫЕ - это означает, что на консолях PlayStation доступны ВСЕ игры с торрентов. Многие не понимают, что это означает, постараюсь объяснить более доходчиво. На пальцах.

Denuvo Anti-Tamper

В 2022 году вышло 39 игр с системой защиты Denuvo, только 7 из них были взломаны и доступны пользователям персональных компьютеров. Скажу больше - пользователям персональных компьютеров доступны игры без обновлений. Никто не взламывал повторно игры, чтобы их пропатчить.

Empress - новости о хакерше регулярно собирают просмотры. Пользователи с предыханием следят за ее деятельностью. Ждут и надеются на чудо. Resident Evil 4 был взломан через 2 месяца после релиза... А тем временем на консолях PS4 игра была доступна через день. А как вам The Callisto Protocol? Вы уже дождались ее взлома? Сравнивали с Far Cry 6? И таких игр становится все больше и больше. А взламываются все реже и реже. Главный козырь персональных компьютеров помахал ручкой и передал "сладкий" поцелуй. Безусловно, для жителей России с доходами заметно выше средней по стране - это не проблема. Но играть любят и простые смертные.

Санкции

Тут шёпотом и мелким почерком. На торрентах санкции не работают. Вам не надо менять регионы, использовать VPN и заморачиваться с прочими косяками современной геополитики. Официально купить многие игры стало затруднительно.

Во что играть на PlayStation 4

Есть несколько категорий игр:

Онлайн проекты. Привязка к серверам. Они не взламываются и обязательна покупка. На сегодняшний день все значимые проекты (Diablo IV или CoD) выходят на старой консоли и в обозримом будущем будут выходить. Бюджетные игры. Здесь все просто - защиты нет. Выходить будут долго. Бесплатно доступны везде (кроме новых консолей). Блокбастеры. Двойственная ситуация. Появляются игры ТОЛЬКО для актуального поколения. Чем дальше - тем больше. Основная проблема таких игр - они все защищены Denuvo. На PS4 некоторое время можно будет играть в них бесплатно, на персональных компьютерах только за деньги. Но мы рассматриваем 2023 год, а не отдаленное будущее.

Устаревшая графика

Вам шашечки или ехать? Конечно, PlayStation 4 slim, с видеокартой уровня GTX 1050, делает глазам больно, но вам ничто не мешает найти PlayStation 4 Pro с графикой уровня GTX 1066, чего достаточно в большинстве игр.

Сравниваем PlayStation 4 с другими платформами

PlayStation 4 vs Xbox series X. Гораздо дороже. Игр доступно значительно больше и такой порядок вещей будет долгое время. На стороне последнего рулит качество картинки, только в блокбастерах.

PlayStation 4 vs Xbox series S. За 720$ можно купить одну взломанную консоль и одну обычную. Игр сегодня доступно больше. Картинка плюс-минус схожая. Нет преимуществ ни по одному пункту. Кто-то скажет про "Нэкстген" и получит ответ - на PS4 библиотека в разы БОЛЬШЕ и сейчас и через 5 лет.

PlayStation 4 vs PlayStation 5. У новой консоли больше библиотека, лучше картинка. Только это стоит денег. Больших денег. Переплачивать 1000$ для пары тройки блокбастеров? Ну.... явно не в ближайшие 2-3 года. И в разрезе 2023 все становится ясно.

PlayStation 4 vs ПК до 800$. В большинство ТОП игр бесплатно поиграть можно только на консоли. То есть и дороже, и в библиотеке нет никакого преимущества.

PlayStation 4 vs ПК до 1500$. Переплачивать за картинку в новых играх, которых нет на торрентах? То есть, при зарплате в 36 тысяч вы не только покупаете дорогое устройство, но и играете в инди проекты, так как ТОП не могут взломать? Безусловно, если ваша зарплата вам такое позволяет, вы можете купить хороший игровой компьютер. Но подавляющее большинство жителей России не имеют таких средств на хобби и развлечения.

Послесловие

Вопрос денег для обычного геймера - актуален был, актуален есть, и актуально будет есть. Вынося в заголовок игровое устройство, всегда думаю о кошельке. Пару дней назад на одном из игровых стримов прозвучал вопрос: "Что лучше взять PS4 Pro или Xbox series S, если они стоят примерно одинаково?". Стример с зарплатой в 5000$ в месяц рекомендовал бедному студенту взять новое устройство с перспективой новых игр. Банальное и логическое предложение. Пока не начинаешь считать деньги. Так как регулярно общаюсь с обычными людьми на барахолках, в форумах и чатах, вижу:

И такое мнение - не высказывание отщепенца. Для России это становится актуально.