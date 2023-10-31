Хочешь выделиться из серой толпы? Хочешь быть на самом видном месте? Хочешь входить в различные топы? Хочешь быть в центре внимания? Социальная сеть тебе поможет, но не бесплатно. Хитрые манипуляции и игра на слабостях человека — это современный капитализм. Но есть некоторые способы и уловки, что помогут обойти часть ограничений и бесплатно поднять уровень Steam.

Предисловие

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Магазинчик Гейба Ньюэла давно перестал быть просто магазинчиком. Это место, где встречаются любопытство, эгоизм, энтузиазм и много денег. У всех есть друзья. У кого-то это 20 человек, а у кого-то — 2000. Простой алгоритм и элементарная манипуляция. В профиле пользователя одновременно можно увидеть только шестерых друзей. Остальные будут скрыты, чтобы "не захламлять интерфейс". Шесть счастливчиков из 20 или 2000. Хочешь, чтобы твои друзья всегда помнили о тебе? Набери максимальный уровень аккаунта и ты всегда будешь на виду у каждого в списке контактов.

Для обычного пользователя это мелочь, что не стоит внимания. А если ты хочешь зарабатывать? Или потешить свое "внутреннее Я"? Разносить благую весть о самых топовых играх и стримить за денежку? Продавать скинчики или постить рефералочки? Вариантов заработка миллион и маленькая тележка. Это вам не тик-ток, тут крутятся "настоящие" бизнесмены.

Новые уровни аккаунта Steam дают множество мелких бонусов. Мой самый любимый — увеличивает шанс выпадения наборов карточек. За год с бонусного выпадения (на 8 аккаунтах) выходит около 900 рублей пассивного дохода. Просто так. Мало? Пару копеек тут, пару копеек там и вот вам бесплатная ААА игра на Новый год.

Заблокированный аккаунт Steam

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Вы не поверите, но красивые сказки про замечательную социальную сеть начинаются только после того как вы заплатили 5 долларов США или эквивалент. До первого платежа на аккаунт наложены ограничения. Теоретически они связаны с "бот-фермами", но на самом деле — это острые зубки капитализма. Бот-фермы используют заброшенные аккаунты, купленные по серым схемам, а вот игроки в бесплатной Counter-Strike 2 или Dota 2 должны занести денежку. Потратить 5 долларов США можно на что угодно, главное не требовать возврата.

Разблокированный аккаунт дает следующие преимущества:

Получение уровней профиля Steam (уровень не поднимается выше нуля) и коллекционных карточек.

Публикация иллюстраций и скриншотов в общем доступе.

Использование веб-API Steam.

Публикация руководств в открытом доступе.

Размещение гиперссылки в сообществе Steam.

Размещение комментариев к предметам в Мастерской.

Размещение контента в Мастерской.

Создание групп Steam.

Создание кураторов и подписка на них.

Создание сообщений в предложениях обмена.

Частое размещение сообщений в обсуждениях Steam.

Использование чата в браузере и в мобильном клиенте.

Кроме того, пользователи с ограниченными правами не учитываются при подсчёте числа участников в группах.

Обмен предметами в сообществе Steam (коллекционными карточками, наборами карточек, самоцветами и другими).

Отправка запросов на вступление в группы.

Отправка приглашений в групповой чат.

Отправка приглашений в друзья и в группы.

Оценивание обзоров и продуктов в мастерской Steam.

Покупка и продажа на торговой площадке Steam.





После разблокировки у вас появляется возможность поднимать уровни аккаунта и использовать магазин на полную мощность.

Как поднять уровень Steam

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Существуют два стандартных способа:

За денежку без ограничений. Бесплатно, проявляя активность в сообществе.

Поднятие уровня происходит за счет набора опыта. Опыт можно получить за создание "Значков", за выполнение определенных заданий, за участие в ивентах, за увеличение своей игровой библиотеки, эксклюзивные способы.

Обязательный уровень аккаунта

Каждый пользователь Steam обязан иметь аккаунт минимум 6 уровня. Это минимальный уровень, с которого пользователя допускают к всевозможным ивентам и акциям. На Зимней и Летней распродажах проходят шикарные мероприятия, на которых можно получить множество разных плюшек. Без уровня плюшки недоступны.



Поднимаем уровень Steam за денежку

Все очень просто — нам необходимо создавать "Значки". Значок это полный набор "коллекционных" карточек к игре. К каждой игре нам автоматически выпадает 50% набора карточек. Недостающие карточки из набора необходимо покупать или выменивать. Второй вариант существует номинально, так как на "выменивание" уходит неимоверно много времени и проще заплатить. Этим Гейб Ньюэл и пользуется. Миллион карточек на 2 рубля — это 2 миллиона рублей. За создание значка выдается 100 очков опыта.

Поднимаем бесплатно уровень аккаунта Steam

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Значок "Community Leader" (лидер сообщества)



Имеет три степени. Суммарно дает 500 опыта и 5 первых уровней. Необходимо выполнить череду простых заданий. Значок направлен на знакомство пользователя с социальной сетью.

Выполнили задание, получили опыт, прокачали аккаунт. Найти можно в Профиль -> значки -> выбрать значок

Самоцветы из Steam

Еще 100 очков опыта. Выполнить можно только 1 раз. В инвентаре есть ненужные карточки или обои, что остаются после создания значков. Если они вам не нужны, то из можно продать или разобрать на самоцветы.





Из самоцветов можно создавать новые карточки. В основном на такие цели идут "дешевые" обои или карточки из игр, которые удалены из магазина.

Значок носит имя "Создатель самоцветов"

Выслуга лет - значок, который сам себе на уме. По 50 опыта за каждый полный год с момента регистрации.



После получения 6 уровня вам станут доступны ивенты на разных распродажах. Каждый из которых приносит от 100 до бесконечности очков опыта. Несколько лет назад был значок, который давал опыт за потраченную денежку в магазине. Умельцы покупали ключи в Counter-Strike: Global Offensive, продавали эти ключи на торговой площадке, и снова покупали ключи. Быстрый круговорот денег и десятки тысяч очков опыта.

Подобных значков с начислением очков опыта великое множество. Они регулярно раздаются и вы с легкостью можете поднять уровень до 25-30 уровня без вложения средств.

Коллекционер игр — за каждую игру или дополнение выдается по 1-3 очка опыта. Чем больше игр на аккаунте, тем больше опыта выдадут. Раньше к таким играм причислялись и бесплатные проекты. Игры не обязательно покупать в Steam — они могут быть активированы ключом с бесплатной промо раздачи.





Зимняя и летняя распродажа — помимо ивентов, связанных с событиями, существуют крупные сезонные распродажи. На этих распродажах за выполнение заданий выдают "коллекционные" карточки. Карточки можно либо продать, либо из них создать значок и получить опыт. Особенность такого значка — он не ограничен в уровне. Стандартные значки имеют ограничение в 5 уровней и 500 опыта, а вот на распродажах ограничения нет.





Жирный лайфхак с прокачкой

При создании значка в обычные дни вы получаете:

Опыт 100 очков.

Обои из игры 1 штуку.

Смайлики для чата.

Скидочный купон.

Куча никому не нужного мусора. Обои можно пустить на самоцветы и обменять на набор карточек.

В дни летней и зимней распродаж к вышеописанному мусору добавляется "коллекционная карточка распродажи". Фокус состоит в том, что существует определенный набор значков, себестоимость которых 3-4 рубля. Стоимость "Коллекционной карточки распродажи" примерно 3-3,5 рубля. То есть, можно закупать значки на торговой площадке, ковать их, получать опыт, а бонусный "хлам" продавать обратно. Себестоимость такого опыта стремится к нулю.

Чтобы понимать "масштабы" этих самых 3-4 рублей. Ниже приведен аккаунт, на который по самым скромным подсчетам было потрачено 5 млн рублей. Учитывая, что число игр и связанных с ними значков ограничено — стоимость этого уровня минимум 27 млн рублей.





Пример бесплатного UP

Для нормального "пацана" и за бесплатно можно сделать 30-35 уровень без вложений. Если плотно участвовать во всех ивентах, то и 40 поднять. Один из моих твинков, на который не заходил уже 10 лет. Всего 10 значков и игнорирование акций и активностей. Сам собой поднялся без непосредственного участия.

Послесловие

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Всем добра, тепла и понимания. Будьте экономны и подходите к делу с умом. Высокий уровень Steam — это не прихоть, а реальная необходимость.