Хотите собрать ПК и не знаете, какую видеокарту поставить? Хотите узнать точные характеристики конкретной модели? С помощью GPU-L вы можете ознакомиться со спецификациями всех графических процессоров AMD, Intel и Nvidia, а также тех, которые еще не выпущены. Кроме того, вы можете сравнить характеристики до 10 графических процессоров со спецификациями.

Предисловие

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Когда был молодым, с легкостью мог рассказать про отличие архитектуры Kepler от Maxwell. Без подсказок называл число ядер CUDA в GeForce GTX 770 и какая производительность у R9 280x. Но годы идут и иногда надо подглядывать в справочники и энциклопедии. Потребление видеокарты, максимальные частоты, варианты кристалла и прочие OEM секреты. Банальные отличия RX 470/480/570/580 и их множественные итерации. После майнинг-бума, когда каждая вторая карта — это франкенштейн, приходится снова и снова перепроверять некоторую информацию.

В августе 2023 года установил мировой рекорд по разгону Radeon RX 550, о чем поведал в нескольких обзорах, но перед событием был подготовительный процесс с изучением материала:

На пути к мировому рекорду - разгоняю Radeon RX 550

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Пришлось перерыть огромный пласт информации и отфильтровать мусор. Сухие циферки и таблички. Когда рука набита и знаешь сайты с полезной информацией — это не занимает много времени, например для написания обзора по GT 730 использовалась информация о трех разных ядрах видеокарты с различной производительностью. Дельта между самой младшей и старшей картой доходила до 500%. На видеокарты с одним названием, между прочим.

Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730

GPU-L

Компиляция информации с сайта techpowerup под удобной оболочкой. Все интуитивно просто и понятно.

Описание на сайте гласит:

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• Более 900 графических процессоров AMD, более 800 графических процессоров Nvidia и более 100 графических процессоров Intel со всеми спецификациями.

• Более 200 фотографий графических процессоров.

• Технические характеристики. В комплект входят графические процессоры консолей, такие как PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и прочих.

• Функция «Избранное»: добавляйте свои любимые графические процессоры в одном месте.

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• Обновляемая база данных через беспроводное соединение.

• Компаратор ЦП. Сравните до 10 процессоров.

• Работа в автономном режиме, не обязательно иметь активное подключение к Интернету (некоторые функции требуют подключения к Интернету).

Возле каждой видеокарты есть кнопочка в виде весов — добавить к сравнению. Добавляем и сравниваем официальную информацию. Иногда надо быстро перепроверить слова некоторых людей на достоверность и такой инструмент регулярно спасает.







В программе нет ничего уникального. Все строится на удобстве, которое она предоставляет при поиске информации.



CPU-L

Аналогичная утилита, только по процессорам. Вся информация со всех уголков мира собрана в одном месте. Через поисковик или по древу находим интересную железку и смотрим подробности. Например, не все могут вспомнить, какие процессоры устанавливаются в LGA 1200, а какие — в LGA 1700, особенно, если речь идет о Целеронах и Пентиумах.

Описание на сайте гласит:

• Более 1500 процессоров AMD и более 3300 процессоров Intel со всеми характеристиками.

• Более 600 фотографий процессоров.

• Результаты тестов: сравните производительность процессоров.

• Расширенный поиск: поиск процессоров с использованием расширенных фильтров.

• Функция «Избранное»: добавляйте свои любимые процессоры в одном месте.

• Обновляемая база данных через беспроводное соединение.

• Компаратор ЦП. Сравните до 10 процессоров.

• Работа в автономном режиме, не обязательно иметь активное подключение к Интернету (некоторые функции требуют подключения к Интернету).

Простенький и удобный поиск по параметрам. С современными "камнями" нет никаких трудностей, но апгрейд старых систем имеет свои сложности.

Еще часто нужно найти ТОП процессор для платформы. Или вариант с ограничением по тепловыделению (для компактных систем).





SoC-L

С помощью этого приложения вы сможете ознакомиться со спецификациями SoC основных производителей: Allwinner, Amlogic, Apple, Broadcom, Cavium, Freescale, HiSilicon, Intel, Leadcore, MediaTek, Nvidia, Qualcomm, Rockchip, Samsung, Spreadtrum, ST- Эрикссон, Texas Instruments и Xiaomi.

Все про телефоны. Самый большой справочник из тех, что мне попадались, хотя он самый скромный из трио.

Описание на сайте гласит:

• Более 700 SoC со всеми характеристиками.

• Фотографии SoC.

• Функция «Избранное»: добавляйте свои любимые SoC в одном месте.

• Обновляемая база данных через беспроводное соединение.

• Компаратор SoC. Сравните до 10 SoC.

• Работа в автономном режиме, не обязательно иметь активное подключение к Интернету (некоторые функции требуют подключения к Интернету).





Вместо послесловия

Многие программы редко обновляются и в них нет исчерпывающей информации, но это самый большой и самый удобный архив, что мне попадались. Если вы не связаны с "железом" и смотрите обзоры раз в год, то в жизни они вам не пригодятся. Но если вы в постоянном поиске совершенства и через ваши руки проходит огромный объем разных железок — приятное дополнение.

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