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GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне

Один из крупнейших архивов по видеокартам в одном месте. Характеристики, ревизии, производительность и минимальное описание — просто кладезь информации
[ ] для раздела Блоги
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Хотите собрать ПК и не знаете, какую видеокарту поставить?  Хотите узнать точные характеристики конкретной модели?  С помощью GPU-L вы можете ознакомиться со спецификациями всех графических процессоров AMD, Intel и Nvidia, а также тех, которые еще не выпущены.  Кроме того, вы можете сравнить характеристики до 10 графических процессоров со спецификациями.

Предисловие

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Когда был молодым, с легкостью мог рассказать про отличие архитектуры Kepler от Maxwell. Без подсказок называл число ядер CUDA в GeForce GTX 770 и какая производительность у R9 280x. Но годы идут и иногда надо подглядывать в справочники и энциклопедии. Потребление видеокарты, максимальные частоты, варианты кристалла и прочие OEM секреты. Банальные отличия RX 470/480/570/580 и их множественные итерации. После майнинг-бума, когда каждая вторая карта — это франкенштейн, приходится снова и снова перепроверять некоторую информацию.

В августе 2023 года установил мировой рекорд по разгону Radeon RX 550, о чем поведал в нескольких обзорах, но перед событием был подготовительный процесс с изучением материала:

На пути к мировому рекорду - разгоняю Radeon RX 550 

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Пришлось перерыть огромный пласт информации и отфильтровать мусор. Сухие циферки и таблички. Когда рука набита и знаешь сайты с полезной информацией — это не занимает много времени, например для написания обзора по GT 730 использовалась информация о трех разных ядрах видеокарты с различной производительностью. Дельта между самой младшей и старшей картой доходила до 500%. На видеокарты с одним названием, между прочим.

Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730 

GPU-L 

Компиляция информации с сайта techpowerup под удобной оболочкой. Все интуитивно просто и понятно.

Описание на сайте гласит:

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• Более 900 графических процессоров AMD, более 800 графических процессоров Nvidia и более 100 графических процессоров Intel со всеми спецификациями. 

• Более 200 фотографий графических процессоров.

• Технические характеристики. В комплект входят графические процессоры консолей, такие как PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и прочих. 

• Функция «Избранное»: добавляйте свои любимые графические процессоры в одном месте. 

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• Обновляемая база данных через беспроводное соединение. 

• Компаратор ЦП.  Сравните до 10 процессоров.

• Работа в автономном режиме, не обязательно иметь активное подключение к Интернету (некоторые функции требуют подключения к Интернету). 

Возле каждой видеокарты есть кнопочка в виде весов — добавить к сравнению. Добавляем и сравниваем официальную информацию. Иногда надо быстро перепроверить слова некоторых людей на достоверность и такой инструмент регулярно спасает.


В программе нет ничего уникального. Все строится на удобстве, которое она предоставляет при поиске информации.

CPU-L

Аналогичная утилита, только по процессорам. Вся информация со всех уголков мира собрана в одном месте. Через поисковик или по древу находим интересную железку и смотрим подробности. Например, не все могут вспомнить, какие процессоры устанавливаются в LGA 1200, а какие — в LGA 1700, особенно, если речь идет о Целеронах и Пентиумах.

Описание на сайте гласит:

• Более 1500 процессоров AMD и более 3300 процессоров Intel со всеми характеристиками.
• Более 600 фотографий процессоров.
• Результаты тестов: сравните производительность процессоров.
• Расширенный поиск: поиск процессоров с использованием расширенных фильтров.
• Функция «Избранное»: добавляйте свои любимые процессоры в одном месте.
• Обновляемая база данных через беспроводное соединение.
• Компаратор ЦП.  Сравните до 10 процессоров.
• Работа в автономном режиме, не обязательно иметь активное подключение к Интернету (некоторые функции требуют подключения к Интернету).

Простенький и удобный поиск по параметрам. С современными "камнями" нет никаких трудностей, но апгрейд старых систем имеет свои сложности. 

Еще часто нужно найти ТОП процессор для платформы. Или вариант с ограничением по тепловыделению (для компактных систем).


SoC-L

С помощью этого приложения вы сможете ознакомиться со спецификациями SoC основных производителей: Allwinner, Amlogic, Apple, Broadcom, Cavium, Freescale, HiSilicon, Intel, Leadcore, MediaTek, Nvidia, Qualcomm, Rockchip, Samsung, Spreadtrum, ST- Эрикссон, Texas Instruments и Xiaomi.

Все про телефоны. Самый большой справочник из тех, что мне попадались, хотя он самый скромный из трио.

Описание на сайте гласит:

• Более 700 SoC со всеми характеристиками.
• Фотографии SoC.
• Функция «Избранное»: добавляйте свои любимые SoC в одном месте.
• Обновляемая база данных через беспроводное соединение.
• Компаратор SoC.  Сравните до 10 SoC.
• Работа в автономном режиме, не обязательно иметь активное подключение к Интернету (некоторые функции требуют подключения к Интернету).


Вместо послесловия

Многие программы редко обновляются и в них нет исчерпывающей информации, но это самый большой и самый удобный архив, что мне попадались. Если вы не связаны с "железом" и смотрите обзоры раз в год, то в жизни они вам не пригодятся.  Но если вы в постоянном поиске совершенства и через ваши руки проходит огромный объем разных железок — приятное дополнение. 

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