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Люблю необычные гаджеты. Кто-то их находит в премиальном сегменте, другие видят "под плинтусом в кладовке". В бюджетном сегменте много странных решений. Одни освещаются активно в прессе, другие проходят незаметно. Братья Китайцы удивляют своей изобретательностью, но от официальных крупных брендов - гибридные устройства попадаются редко. Мне достался стационарный системный блок на мобильном чипсете с необычной компоновкой.

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Далеко от больших городов,

Там, где нет дорогих бутиков,

Там другие люди живут,

О которых совсем не поют.



Не снимают про них сериалов -

Ведь они не в формате каналов,

И не пишет про них Интернет -

Их совсем, вроде как бы, и нет...

Предисловие

Перед написанием материала зашел в официальный ритейл московских представительств. В этом месте могла бы быть ваша реклама, но отделаюсь лишь двумя скриншотами из разных точек продаж. Мы говорим про товары в 2023 году. Характеристики системников, которые были смешными 10 лет назад. Но они до сих пор производятся и великолепно продаются. Большой прослойке пользователей достаточно таких характеристик для просмотра роликов, общения с родственниками и работы с документами. Конечно, загрузка системы за 10 секунд и за 2 минуты - две большие разницы, но для большинства - это мелочи жизни.

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Для меня есть определенный уровень комфорта использования техники - это легендарный Intel Q6600, SSD диск и 4 гигабайта оперативной памяти. Такой планки достаточно для полноценного использования всеми современными цифровыми возможностями. Или другой пример - этот текст набирается частично на нетбуке Lenovo ThinkPad X120e из 2011 года. Металлическое устройство, компактные размеры перевешивают вопрос производительности. Его достаточно для киношек и мелкой работы.

AMD A6-5200

Легендарный процессор в узких кругах. Это ТОП решение для низкобюджетного сегмента. Самый мощный Ягуар для нэтбуков. Тот самый, что стоит в консолях восьмого поколения. Четыре ядра на частоте в 2 Hz (в консолях 8 ядер на 1,7 Hz).

Его уникальность сыграла с ним злую шутку. Для бюджетных устройств он оказался слишком дорогим, а с более старшими собратьями конкурировал в вопросе "производительность на вложенный рубль". Энергоэффективные процессоры обходятся немного дороже, чем кристаллы без ограничений. В 2015-17 годах искал себе именно этот процессор для домашней медиасистемы на пассивном охлаждении. Итоговый результат - остановился на младшем А4-5000 с производительностью на 30% ниже.

Lenovo H515

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Бюджетный системный блок на ТОПовом процессоре для нэтбуков. Из скриншотов местных ритейлеров видно, что в бюджетки часто ставят процессоры AMD E- серии, реже, А4... на А6 не бывает вовсе. Идет пересечение ценника супер "дна" и настоящей "пацанской" сборки на обычных пентиумах.

AMD для малограмотных

Долго слежу за APU серией процессоров AMD. Мой основной системный блок на 5600G. Рабочий нэтбук на E350. Медиакомбайн (заменил на игровую консоль) на A4-5000. Кухонный ноутбук на A10-9600. Отличное сочетание процессорной части и видеоядра. Можно очень долго нахваливать удачную находку и реализацию Лизы Су. Вот только у всех гаджетов с начинкой от AMD есть огромнейший изъян, о котором не принято говорить. Все APU-шки ставятся в бюджетные или сверхбюджетные устройства с отвратительнейшим охлаждением. Отличные процессоры убиваются сборщиками экономией "на спичках". За 10 лет наблюдения в руках держал только 2 ноутбука с хорошей продуманной вентиляцией и без тротлинга и рева турбины. Сборщики убивают весь потанцевал ужаснейшей реализацией своих идей.

Потроха Lenovo H515

Для начала стоит упомянуть, что система собрана в стандартном mATX корпусе, где нет внутреннего блока питания. Внутри пусто и раздается эхо.

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В моей конфигурации, помимо мобильного редкого и уникального процессора, присутствует не менее редкая и уникальная видеокарта Radeon R5 235 для OEM сборщиков. В отличие от обычной R5 230, это вариант перемаркировки древней 6450, разогнанной на 20%. R5 230 кушает 18 Watt, а эта при схожей производительности до 45Watt. Странное и необъяснимое решение.

Система охлаждения

На фотографии плохо передаются размеры. Положил на кулер пальчиковую батарейку. Вентилятор 40 мм... В безразмерном корпусе поставили самый убогий из всех возможных.

Из описания на официальном сайте. Отводит 18 Watt тепла, при теплопакете A6-5200 в 25 Watt. У меня лишь один вопрос - ПОЧЕМУ?

Самый дешевый кулер в рознице стоит 4$. Учитывая, что оптовый сборщик не занимается логистикой, на крупных партиях ценник будет менее 2$.

На максимальных оборотах в стресс тесте, эта мелюзга визжит как умалишённая.

Radeon R5 235

Год назад писал обзор на моноблок с редкой видеокартой Geforce 820a. С теоретической точки зрения - бесполезная приблуда, не имеющая никакой игровой ценности.

Уникальная Geforce 820a

Но в 2011-2019 годах получившее огромное распространение. Мало кто задается вопросом, зачем нужна слабая видеокарта, если есть встроенное видеоядро схожей производительности.

В данном конкретном случае у нас есть встроенное видеоядро Radeon 8400, которое официально поддерживалось драйверами до 2021 года. ОЕМ решение, последний драйвер для которой вышел в 2016 году.

И снова в голове вопрос - ПОЧЕМУ????. Отдельная видеокарта слабее встроенной, и явно она не бесплатно досталась... Хотя...

Теоретическая производительность

Почему теоретическая? Потому что "попугаи" для меня ни о чем не говорят. Комфорт от использования ни чем не измеришь. Запустил встроенный тестер в CPU-Z. 500 баллов на многопотоке. Это примерная производительность amd athlon ii x4 620. Чего более чем достаточно для камня 10-летней давности даже сегодня.

Система установлена на SSD диск и имеет 4 гигабайта оперативной памяти (в одноканале).

Запустил ролики на видеохостинге. Стандартное 1080р проглатывается без проблем. Интересная и странная особенность - Огненная Лиса воспроизводила видео силами процессора без использования видеокарты. Возможно, старая R5 235 не поддерживается.





Ролики в 1440р идут уже со скрипом. Если что-то в фоне начинает шевелиться, то видны заикания. Про 4к комментарии оставлять не стану.

Для офисной и интернет рутины, процессора более чем достаточно. Установка Soft, браузинг и прочее - проходили комфортно. Хороший процессор, который не "выстрелил".

Встроенное видеоядро Radeon 8400

Вынул старую затычку, обновил драйвера и запустил небольшой стресстест с задействованием и видео и, ядер процессоров. Производительность процессорной части упала на 10%, но это не самое страшное.





Ужас начался в другом месте. С 65-70 градусов термометр пробил отметку в 85, а маленький Карлсон показал всю свою мощь. Эксперимент быстро был остановлен.

Старая затычка используется не только для вывода изображения, она так же снимает нагрузку и с маленького чипа, уменьшая его температуру и освобождая ресурсы на более важные моменты.

Деньги. Деньги. Деньги.

Все еще в недоумении. Почему нельзя было поставить хорошее охлаждение на чип и не упираться в шум и перегрев. Неужели, поставить дополнительную видеокарту обходится дешевле, чем разработать новый кулер? Схемы и махинации? Возможно ли так, что ОЕМ видеокарты - это чипы под списание, которые, вместо Бульдозера, отправляют в такие сборки?

Что ты такое

Двойственное впечатление от использования устройства. В ближайшее время попробую поставить более мощную видеокарту и поиграть, но сейчас...

В обычном домашнем использовании очень тихий. У устройства ноутбучный блок питания на 90 ватт без дешевого жужжащего кулера. Карлсон на алюминиевом бруске в обычном браузинге не слышен. Система отзывчивая, с акустически комфортным фоном.

И снова о Карлсоне. 2 больших минуса - большой корпус и дикий шум при высокой нагрузке на систему. Снова "экономия на спичках". Как и с ноутбуками, производитель дико экономит на системе охлаждения.18 Watt кулер ставиться на процессор с тепловыделением в 25 Watt. Безумие и глупость.





Послесловие

В интернете нет обзоров на A6-5200. Редкий и забытый процессор. Энтузиастам он не интересен, а обычные пользователи в таком не разбираются. Потенциал убитый накорню. Обидно и печально. Системник на момент выхода в ТОП конфигурации стоил 220$ с лицензионной Windows 10, аналоги на n3540 обходились в 200$ и проигрывали по всем параметрам. Мне регулярно попадаются "немощные системники "под апгрейд". Ниша офисников плотно занята серебренной линейкой селеронов и пеньков. Аналоги от AMD не попали ни в ноутбуки, ни в корпоративный сегмент, хотя очень часто вижу варианты с A4-4000 и А4-5300 из самопального наполнения досуга для белых воротничков.