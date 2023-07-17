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Белый дом: США пока не ведут переговоры с Ираном по ядерной сделке
В США раскрыли ситуацию по ядерной сделке с Ираном

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США не ведут переговоры о ядерной сделке с Ираном, заявил представитель Белого дома.

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В интервью телеканалу Fox News Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, заявил, что на данный момент Соединенные Штаты не вовлечены в переговоры с Ираном относительно ядерной сделки. Кирби подчеркнул, что возвращение к этому вопросу не является приоритетным для американского правительства.

Однако он отметил, что США поддерживают контакты с Ираном в рамках попыток вернуть американских граждан, находящихся в Иране. В то же время, Кирби подчеркнул, что американская администрация и их союзники не ослабляют давления на Иран.

Ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Иран и США проводят неафишируемые переговоры по нормализации отношений. Лавров выразил озабоченность относительно перспектив возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).


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