Экс-министр обороны Украины Загороднюк призвал критиков в США принять участие в конфликте
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Бывший глава оборонного ведомства Украины, Андрей Загороднюк, призвал критиков украинской армии в Соединенных Штатах принять активное участие в вооруженном конфликте на Украине. Он предложил им самим приехать и взять на себя ответственность за ситуацию. Причиной неудач Вооруженных Сил Украины, по мнению бывшего директора Центрального разведывательного управления США, Дэвида Петреуса, стало хорошо организованное сопротивление российских вооруженных сил и наличие минных полей.
Пентагон также выразил свою обеспокоенность медленным прогрессом действий со стороны украинской армии. Представитель Пентагона, Дуглас Симс, подчеркнул, что США предпочли бы видеть более активное ведение боевых действий со стороны Украины.
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