Криптовалютные проекты на основе искусственного интеллекта (ИИ) привлекают внимание инвесторов как новая категория в сфере криптовалют. В данной области проекты активно конкурируют друг с другом, стремясь стать лидерами в сегменте криптостартапов, использующих ИИ.

Последнее время наблюдался ажиотаж вокруг криптотокенов, связанных с запуском ChatGPT и других чат-ботов в начале этого года. Проекты, основанные на этих токенах, используют возможности искусственного интеллекта для улучшения эффективности, точности и автоматизации в экосистеме криптовалюты.

Согласно данным CoinMarketCap, несмотря на интерес к таким криптовалютам, рыночная капитализация данного сегмента за последние 24 часа снизилась на 2,84% до $4,4 млрд. Объем торгов этими криптовалютами также уменьшился на 12,26% за день.

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В пятёрку лучших криптопроектов на основе ИИ входят The Graph (GRT), Render Token (RNDR), Injective (INJ), SingularityNET (AGIX) и Oasis Network (ROSE). Все они показали снижение за последние 24 часа, но вероятно имеют потенциал для роста.

The Graph (GRT)

На данный момент GRT торгуется по цене $0,09884, что является снижением более чем на 2% за последний день. Еженедельная производительность GRT также составляет -0,39%.

С технической точки зрения, цена GRT должна была преодолеть 9-дневную линию EMA. За последние 48 часов цена GRT удалось подняться выше этого технического индикатора, но вчерашняя торговая сессия закрылась ниже линии EMA.

Если цена GRT закроет сегодняшнюю торговую сессию выше 9-дневной линии EMA, вероятно, она будет стремиться достичь следующего уровня сопротивления на $0,1196. Если же цена закроется ниже этого технического индикатора, возможно снижение цены GRT до $0,0774.

Render Token (RNDR)

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Цена RNDR также снизилась на более чем 2% за последний день и составляет $1,95. Однако недельная производительность токена выросла примерно на 0,98%.

Текущая цена RNDR находится на уровне поддержки $1,906 и преодолела 9-дневную линию EMA за последние 48 часов, что привело к снижению цены до недельного минимума в $1,722. Вчерашняя торговая сессия закрылась ниже линии EMA, поскольку бычье давление не было достаточно сильным.

Если цена RNDR сможет закрыться выше уровня поддержки на $1,722 сегодня и завтра, на следующей неделе она может преобразовать этот уровень сопротивления в поддержку на уровне $2,317. Однако, если цена закроется ниже отметки $1,722 в течение следующих 48 часов, возможно снижение цены RNDR до $1,590.

Injective (INJ)

INJ также понёс убытки более чем на 2% за последние 24 часа, но недельная производительность токена остается положительной на уровне +3,69%. В настоящее время цена INJ составляет $6,04, находясь между 24-часовым минимумом на $5,89 и дневным максимумом на $6,26.

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На дневном графике INJ наблюдается медвежий флаг, так как дневная линия RSI пересекла дневную линию RSI SMA за последние 48 часов. Если этот медвежий флаг подтвердится, цена INJ может снизиться до $5 на следующей неделе.

Однако, если дневная свеча закроется выше 9-дневной линии EMA в течение следующих 48 часов, медвежий импульс будет отменен. В таком случае, в течение следующих 48 часов цена INJ может достичь $7,464.

SingularityNET (AGIX)

AGIX испытал наименьшие потери за последний день, снизившись всего на 1,35%. Недельная производительность криптовалюты также остается положительной на уровне более 4%. Объем торгов AGIX за последние 24 часа вырос на более чем 80% и превысил отметку в $12 млн.

Цена AGIX пытается преобразовать уровень сопротивления на $0,23481 в поддержку. Если этот уровень будет преодолен в течение следующих 2 дней, то цена AGIX может продолжить рост и достичь отметки $0,32788 на следующей неделе. Однако, если цена не сможет подняться выше этого уровня в течение следующих 48 часов, возможно снижение цены AGIX до $0,17424.

Oasis Network (ROSE)

ROSE также зарегистрировал снижение цены на 3,37% за последние 24 часа и торгуется по цене $0,04565. Однако недельная производительность ROSE остается положительной на уровне +3,37%.





Объем торгов ROSE снизился на более чем 20% и составляет примерно $28 млн. С момента достижения токеном исторического максимума в январе 2018 года, цена ROSE снизилась на 88,61%.

За последние 3 дня дневная линия RSI ROSE пересекла бычью линию RSI SMA. Однако, после того, как цена альткоина отклонилась от 9-дневной линии EMA, наклон линии RSI из положительного стал отрицательным.

Если в течение следующих 48 часов линия RSI продолжит пересечение ниже линии SMA, возможно снижение цены ROSE до $0,03770. Однако, если цена ROSE сможет закрыть дневную свечу выше 9-дневной и 20-дневной линий EMA в ближайшие 2 дня, то есть вероятность подъема цены криптовалюты до отметки $0,05.