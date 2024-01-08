Экс-генерал ВСУ обвинил власти Украины в «сливе» данных о военных предприятиях

Экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос, выступая на YouTube-канале "Фабрика новин", обвинил украинские власти в утечке данных о военных предприятиях. Он заявил, что информация оказалась в руках российских войск, которые, по его утверждению, нанесли удар по этим объектам. Кривонос подчеркнул, что эти предприятия, способные производить мощное оружие, понесли огромный ущерб, и никто не несет ответственности за данное событие.

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Генерал также отметил, что Министерство обороны Украины само раскрыло информацию о всех подрядчиках и компаниях, занимающихся производством вооружений, что стало причиной удара со стороны российских военных. Кривонос квалифицировал действия украинских властей как государственную измену, предостерегая о возможных последствиях для национальной безопасности.

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Ранее он также сообщил о массированном ударе 29 декабря, в результате которого российские ракеты поразили одно из крупнейших украинских предприятий. На государственных порталах была опубликована информация о контрактах завода и сотрудничающих с ним компаниях.