Чехия рассматривает возможность выхода из Организации Объединенных Наций (ООН) в свете принятой резолюции, касающейся Израиля. Министр обороны Чехии, Яна Чернохова, выразила свое несогласие с данным документом, утверждая, что он выражает поддержку террористическим организациям. По ее мнению, оставаться в организации, которая, по словам Черноховой, поддерживает терроризм и не уважает право страны на самооборону, более нецелесообразно.

Чернохова отметила, что только 14 стран, включая Чехию, однозначно осудили теракт, совершенный террористами ХАМАС против Израиля, и выразили свою недовольство действиями ООН. Она прокомментировала решение о выходе из организации, эмоционально выражая свое негодование: "Мне стыдно за ООН. Выйдем из нее!"

Министр обороны также напомнила о жертвах среди мирных жителей Израиля, нанесенных боевиками ХАМАС, и сравнила их действия с терактами, проведенными террористической организацией "Аль-Каида" в 2001 году. Резолюция, принятая Генассамблеей ООН, вызвала негодование Черноховой. Этот документ был разработан группой арабских стран и поддержан 120 государствами, включая Россию, 14 голосовали против, а 45 воздержались.

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Ранее стало известно о ранении двух миротворцев ООН при израильском обстреле Ливана. Инцидент произошел возле наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в городе Хоула.