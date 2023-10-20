В Узбекистане предложили открыть в России школы и детсады для детей мигрантов
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Власти Узбекистана предлагают создать образовательные учреждения в России, такие как школы и детские сады, для мигрантов, используя средства диаспоры. Это предложение было высказано советником президента Узбекистана, Кахрамоном Куранбаевым, во время встречи с вице-спикером Госдумы России, Вячеславом Даванковым, как сообщает агентство ТАСС.
Куранбаев подчеркнул, что программы обучения в этих частных образовательных учреждениях будут соответствовать российским законам.
Советник президента Узбекистана также проявил интерес к изучению российского опыта в сфере среднего профессионального образования и попросил упростить миграционные процедуры для молодых граждан Узбекистана, прибывающих в Россию.
Согласно данным Всемирного банка, только в первом квартале текущего года в Россию прибыло более 600 тысяч граждан Узбекистана. Общее число узбекских мигрантов в России может достигать от полутора до нескольких миллионов человек.
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