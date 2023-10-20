Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В Узбекистане предложили открыть в России школы и детсады для детей мигрантов

Власти Узбекистана предложили открыть в России школы для детей мигрантов
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Власти Узбекистана предлагают создать образовательные учреждения в России, такие как школы и детские сады, для мигрантов, используя средства диаспоры. Это предложение было высказано советником президента Узбекистана, Кахрамоном Куранбаевым, во время встречи с вице-спикером Госдумы России, Вячеславом Даванковым, как сообщает агентство ТАСС.

Куранбаев подчеркнул, что программы обучения в этих частных образовательных учреждениях будут соответствовать российским законам.

Советник президента Узбекистана также проявил интерес к изучению российского опыта в сфере среднего профессионального образования и попросил упростить миграционные процедуры для молодых граждан Узбекистана, прибывающих в Россию.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Согласно данным Всемирного банка, только в первом квартале текущего года в Россию прибыло более 600 тысяч граждан Узбекистана. Общее число узбекских мигрантов в России может достигать от полутора до нескольких миллионов человек.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
15
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14

Интересные материалы

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12 октября 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
17
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
1
Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
4
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
1
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
9
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
14
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
1
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
22
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+
Складной iPad может быть представлен уже в конце 2024 года
+
Командир танкового батальона РФ – бойцы с нетерпением ждут начала охоты на американские M1 Abrams
1
Российские научные достижения поднимут связь на новый уровень: создан материал для 6G
2
Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
+
Два мошенника обокрали Uber Eats на 1 млн долларов создавая фиктивные аккаунты клиентов и курьеров
+
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
3
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+
Немецкие танки Leopard 2 ВСУ замечены в районе окружаемой ВС РФ Авдеевки
+
Chrome скоро будет исправлять опечатки в URL на iOS и Android
+

Популярные статьи

AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
21
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
20
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
46
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
11
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
9
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
1
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Моё мнение о митингах и протестах в России - от крестьянских восстаний до наших времен
17

Сейчас обсуждают

Клара Исаковна
12:08
Шо тибе не понятно? Гоев сначала прогревают, потом разводят.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Manager
12:06
Я Вас не понимаю. Пишите понятным языком!
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
dpapl
12:06
на трубе уже есть тэсты, прирост в рамках погрешности, потому нет смысла переходить, только для энтузиастов)
Intel Core i5-14600 и Core i3-14100 в тестах Geekbench оказались до 23-29% быстрее предшественников
Александр Балакирев
12:01
Скорость, скорость. Когда уже начнут продавать вместительные накопители? 8 терабайт это курам насмех.
Tesla может готовить спортивный вариант обновлённой Model 3
Nickolas777
11:57
Отправил на проверку.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
spartanez
11:54
пруфы где ? кофициент кривизны земли совпадает с заявленым ? чтобы понять это нужны мозги и критическое мышление )) бггг
5 причин, по которым исследование космоса очень важно для человечества
Зю
11:51
Проверил. По умолчанию было отключено.
В Японии протестируют бесконтактную подзарядку электрокаров перед светофорами
NelEvg
11:51
Потеряли нацию, а хохлушки то были ничего так)
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
Клара Исаковна
11:48
Куда они пропадут? Вас гоев развели на мякине, этих 4090 завались, никакие эмбарго их наличие на рынке не остановят. Говорил мне Рафаэль, не развёл гоя, день зря прожил.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Bamboliny
11:48
Можно статью отредактировать и в нее включить.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем