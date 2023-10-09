В последних новостях, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, объявил о начале расследования США работы подпольной лаборатории в Калифорнии. Это произошло в ответ на заявления со стороны Министерства обороны России. Информация об этом была опубликована агентством РИА Новости.

Как сообщил генерал-лейтенант Кириллов, американские власти взялись за расследование после того, как российская сторона раскрыла факты незаконных биологических экспериментов, которые, по уточнению, проводились в лаборатории, находящейся в городе Ридли, штат Калифорния.

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Ранее генерал-лейтенант Игорь Кириллов вынес на обсуждение деятельность компании "Метабиота", которая является подрядчиком Министерства обороны США и, по его словам, сталкивалась с проникновением живых образцов вируса Эбола.