Премьер-министр Молдавии, Дорин Речан, заявил о возможности присоединения страны к Евросоюзу (ЕС), он подчеркнул готовность обсуждать этот вопрос, сохраняя государственную самостоятельность. Эту информацию сообщает агентство "Sputnik Ближнее зарубежье".

В ходе политических дебатов, касающихся идеи объединения Молдавии с Румынией для автоматического членства в НАТО и Европейском союзе, Дорин Речан выразил мнение, что данная тема не является на данный момент первостепенной.

"Сейчас важно, каким образом мы продвигаемся к ЕС, нам следует сконцентрироваться на работе и стратегии достижения этой цели", - подчеркнул он.

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Ранее стало известно, что Молдавия планирует получить грант в размере 34 миллионов евро от Норвегии через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) для закупки топлива после отказа от поставок российского газа.