Конгрессвумен Грин заявила, что США могут разделить участь Израиля из-за Байдена
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Важной новостью стала заявка члена Палаты представителей Конгресса США, Марджори Тейлор Грин, о возможном разделении участи Израиля для ее страны. Ее обеспокоенность вызвана неэффективной миграционной политикой американского лидера Джо Байдена, о которой она поделилась в социальной сети X.
В своем сообщении Грин предупреждает, что то, что происходит с Израилем, может повториться в Соединенных Штатах. Она обращает внимание на то, что иноземцы из более чем 160 разных стран вторглись в страну, что поднимает вопрос о национальной безопасности. Конгрессвумен также отмечает, что масштаб незаконной миграции огромен, и администрация президента не в состоянии адекватно справляться с этой проблемой.
Эти заявления были сделаны после статьи Марка Тиссена в The Washington Post, в которой он указывает на миграционный кризис, вызванный политикой администрации Байдена, и отмечает, что это имеет последствия не только для США, но и для Украины. По его словам, негодование американских правых вызвано тем, что президент придает больший приоритет защите украинских границ, игнорируя национальную безопасность.
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