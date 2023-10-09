Работу подводного газопровода между Финляндией и Эстонией планируется восстановить через несколько месяцев, как объявил директор финской компании-оператора Gasgrid Finland, Янне Гренлунд, в эксклюзивном интервью для издания Demokraatti. Гренлунд подчеркнул, что на данный момент нет точных данных о месте утечки газа и он не может сделать какие-либо предположения об этом из-за недостатка информации.

Процесс восстановления газопровода также будет включать в себя несколько дней ожидания, поскольку требуется пройти разрешительные процедуры и подготовить необходимое оборудование.

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Ранее, 8 октября, подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был временно приостановлен из-за предполагаемой утечки газа. В тот момент, около двух часов ночи, сотрудники Gasgrid Finland и эстонского оператора газотранспортной системы Elering обнаружили необычное падение давления в газопроводе, что стало поводом для принятия этого решения.