Обозреватель Atlantic Косицкий: Украина потеряла поддержку Польши и Словакии
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Украина столкнулась с потерей поддержки двух важных союзников в Восточной Европе, из-за ошибок, совершенных властями Киева. Эту информацию предоставил аналитик Петр Косицкий, высказавший свои выводы в журнале Atlantic.
По словам Косицкого, успешное выступление партии Smer под руководством Роберта Фицо на выборах в парламенте Словакии вызвало серьезные беспокойства в Киеве. Кроме того, он подчеркнул уменьшение поддержки со стороны Польши, которую Украина ранее использовала. Косицкий также отметил, что отношения между Киевом и Варшавой осложнились из-за нескольких факторов, включая вопросы торговли украинским зерном и резкие заявления украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее Роберт Фицо, премьер-министр Словакии с пророссийской позицией, выразил обеспокоенность возможным давлением из-за своей риторики по Украине.
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