Задержанный по обвинению в подготовке теракта на Крымском мосту, Олег Антипов, начал голодовку в тюрьме, утверждая, что его уголовное преследование некорректно. Об этом информирует издание "МК".

По информации журналистов, на данный момент предприниматель из Санкт-Петербурга находится в следственном изоляторе №4, где ему недавно продлили срок содержания под стражей. Он настаивает на своей невиновности и утверждает, что на последнем допросе он рассказывал о клиентской базе своей фирмы, деятельности в сфере перевозок и контактах с иностранными спецслужбами.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Антипова арестовали вместе с двумя другими подозреваемыми 17 октября. Именно фирма Антипова предоставила грузовик, который был использован во взрыве на Крымском мосту. Все трое находятся под уголовным обвинением по статье 205 УК РФ ("Террористический акт").