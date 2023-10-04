Маккарти заявил о готовности к отстранению с поста спикера Палаты представителей
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Спикер Палаты представителей Конгресса США, Кевин Маккарти, официально объявил о своей готовности к отставке с поста в случае положительного исхода голосования, которое запланировано на 3 октября. Эту информацию распространило агентство РИА Новости.
Маккарти выразил свои намерения журналистам непосредственно перед предстоящим голосованием, подчеркнув, что он готов принять этот шаг, если таково будет волеизъявление коллег. Он также подчеркнул свою готовность продолжить бороться за интересы американского общества.
Ранее Мэтт Гаетц, член Палаты представителей США от Республиканской партии, подал официальный запрос о досрочном отстранении Маккарти с его поста. Однако Маккарти, несмотря на критику со стороны собратьев по партии, ранее заявлял в интервью разным медиа, что намерен сохранить свой пост.
Президент США, Джо Байден, призвал к прекращению политических разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе, особенно в свете важного вопроса о поддержке Украины, подчеркивая необходимость избежать дальнейшего "балансирования на грани конфликта" в данном вопросе.
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