На церемонии, посвященной 33-летию объединения Германии, Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера не увидели рядом с нынешним главой правительства Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, как сообщает Bild.

Организаторы мероприятия, включая службу протокола, решили разместить бывшего лидера Германии в зале так, чтобы он не оказался среди ведущих политиков, предостерегаясь создания возможных напряженных ситуаций.

Герхард Шредер занимал пост канцлера с 1998 по 2005 год, после чего он перешел работать в российские компании и только в прошлом году завершил свою карьеру в этой сфере. Его связи с Россией вызывали обсуждения и критику со стороны оппозиции, особенно после его встречи с президентом России Владимиром Путиным летом 2022 года.

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Также, в мае, Экс-канцлера Герхарда Шредера не пригласили на юбилей Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ), в которой он состоит, в связи с его критиковавшимися связями с Россией.