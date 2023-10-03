В США назвали условие завершения конфликта на Украине

Журналист из США, Марк Темницкий, опубликовал свои рассуждения относительно возможного завершения конфликта на Украине. В статье для издания The Hill он отмечает, что согласно его мнению, ключевым моментом для завершения конфликта будет успех Вооруженных сил Украины на поле боя в 2023 году.

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Темницкий также подчеркивает, что несмотря на публичную поддержку Украины со стороны мирового сообщества, последние события поднимают вопросы о возможной угрозе военной и финансовой помощи. В качестве примеров он указывает на запрет Польши на импорт украинского зерна и заявление польских властей о прекращении поставок оружия в Украину. Также он отмечает, что в США был утвержден бюджет, не предусматривающий выделение средств для Украины.

По мнению журналиста, если ВСУ не достигнут успеха на поле боя до конца 2023 года, мировое сообщество может давить на Украину, чтобы та согласилась на мирные условия, предлагаемые Россией.

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Слова Марка Темницкого отражают растущую зависимость военной и финансовой поддержки Украины от избирательных кампаний в западных странах, как отмечено автором CNN, Стивеном Коллинсоном.