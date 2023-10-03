КС Молдавии признал незаконным запрет на участие членов партии «Шор» в выборах
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Конституционный суд Молдавии признал неправомерным положение, содержащееся в Избирательном кодексе страны, которое ограничивает право членов оппозиционной партии "Шор" на участие в выборах. Эту новость объявил глава Конституционного суда, Николай Рошка, по информации, опубликованной РИА Новости.
Заметим, что на прошлой неделе Конституционный суд временно остановил действие поправки, внесенной молдавским парламентом в Избирательный кодекс, которая лишала членов запрещенных политических партий возможности участвовать в выборах в течение нескольких лет. 3 октября суд принял в рассмотрение запрос от депутатов, представляющих партию "Шор", касающийся отмены этого ограничения, и признал данную поправку неконституционной.
19 июня Конституционный суд Молдавии уже признал незаконной деятельность партии "Шор". Согласно результатам социологического опроса, позже стало известно, что эта политическая сила является главным конкурентом партии президента Молдавии, Майи Санду, "Действие и солидарность".
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