Конституционный суд Молдавии признал неправомерным положение, содержащееся в Избирательном кодексе страны, которое ограничивает право членов оппозиционной партии "Шор" на участие в выборах. Эту новость объявил глава Конституционного суда, Николай Рошка, по информации, опубликованной РИА Новости.

Заметим, что на прошлой неделе Конституционный суд временно остановил действие поправки, внесенной молдавским парламентом в Избирательный кодекс, которая лишала членов запрещенных политических партий возможности участвовать в выборах в течение нескольких лет. 3 октября суд принял в рассмотрение запрос от депутатов, представляющих партию "Шор", касающийся отмены этого ограничения, и признал данную поправку неконституционной.

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19 июня Конституционный суд Молдавии уже признал незаконной деятельность партии "Шор". Согласно результатам социологического опроса, позже стало известно, что эта политическая сила является главным конкурентом партии президента Молдавии, Майи Санду, "Действие и солидарность".