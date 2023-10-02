После ракетного удара, который произошел в Херсоне, находящемся под контролем Киева, было повреждено транспортное предприятие. Эту информацию озвучил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) по имени Александр Прокудин в своем официальном канале в Telegram.

Предварительно стало известно о серии взрывов, произошедших в Харькове. По предположениям, эти взрывы были слышны в промышленной зоне, где находятся предприятия, занимающиеся ремонтом бронетехники Вооруженных сил Украины.

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В ночь с 1 на 2 октября, украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве, Киевской области, а также в областях Чернигов, Черкассы, Кировоград, Сумы и Полтава.