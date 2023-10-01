В центре Анкары, рядом с зданием Министерства внутренних дел Турции, раздался взрыв. По данным телеканала CNN Turk, в результате инцидента пострадала одна личность. В данный момент событие находится под активным наблюдением.

Согласно информации, представленной каналом, взрыв произошел в районе Кызылай, турецкой столицы, и вызвал моментальную мобилизацию сотрудников президентской охраны. Важно отметить, что на участке дороги, прилегающем к месту происшествия, введено временное ограничение движения. В настоящее время правоохранительные органы активно работают над выяснением причин и обстоятельств взрыва.

Также стоит вспомнить, что 7 августа прошлого года в порту Дериндже, который является крупным коммерческим объектом на Мраморном море в Турции, произошел другой взрыв. Местные власти первоначально предположили, что причиной могла быть детонация зерновой пыли. Глава Турецкого зернового совета, Ахмет Гюльдал, заявил, что версия о диверсии, как причине взрыва в порту, кажется неправдоподобной.

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В результате инцидента, произошедшего в порту Дериндже, администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана утверждает, что было повреждено около 20 процентов продовольственных запасов, хранящихся в порту.