Лидеры Федеративной Республики Германия, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан достигли соглашения о проведении встречи. Об этом стало известно из сообщения канцлера Германии, Олафа Шольца, размещенного на его странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

На политической арене особую значимость приобрел визит лидеров пяти государств Центральной Азии в Берлин. "Мы также договорились о планах провести подобные встречи в будущем", - подчеркнул канцлер.

Олаф Шольц ранее признал, что германские власти рассматривают Казахстан как важного торгового партнера и стремятся уменьшить зависимость страны от импорта российских энергоресурсов, путем расширения маршрутов доставки сырой нефти из Казахстана. Канцлер выразил надежду на содействие со стороны властей среднеазиатских стран в этом вопросе.

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Кроме того, он выразил признательность руководству Казахстана за их поддержку Европейского Союза в реализации политики соблюдения действующих международных санкций в отношении России.