Посол КНР: Путин и Си в Китае обсудят важные стратегические вопросы
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В ходе официального визита президента Российской Федерации, Владимира Путина, в Китай, будут подниматься важнейшие стратегические вопросы, по словам Чжан Ханьхуэя, посланника Китая в Российской Федерации, согласно информации ТАСС.
Чжан Ханьхуэй подчеркнул важность высокоуровневой встречи, заявив: "На этой встрече наши высшие лидеры обсудят самые актуальные и критически важные вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества и нашего стратегического влияния на мировой арене".
Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, объявил о согласовании дат визита Владимира Путина в Китай.
В сентябре председатель Китайской Народной Республики, Си Цзиньпин, пригласил российского лидера посетить его страну. Визит президента России состоится в октябре и включит участие в форуме "Один пояс — один путь".
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