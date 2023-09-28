Крупный лидер польской оппозиции и бывший глава Евросовета Дональд Туск сделал провокационное заявление, предсказывая возможный выход Польши из Европейского союза (ЕС) в случае, если на предстоящих выборах не произойдет смены власти.

В своем сообщении, опубликованном на социальной платформе X (представляющей бывший Twitter), Туск утверждает: "Пятнадцатого октября или мы выведем PiS (правящую партию Польши «Право и справедливость»), или PiS выведет нас из Евросоюза."

Ранее стало известно, что партия "Право и Справедливость" (ПиС) оказалась под угрозой потери поддержки избирателей и столкновения с другими проблемами из-за конфликта с Украиной. По данным опросов общественного мнения, около трех четвертей поляков поддерживают оказание помощи Украине и прием беженцев.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Этот конфликт между Варшавой и Киевом, вызванный блокировкой поставок зерна, также подрывает внешнеполитические успехи нынешнего польского правительства. Оно считалось одним из основных долгосрочных союзников ЕС и других ключевых стран, когда речь идет о вопросах верховенства закона, свободы СМИ и соблюдения демократических стандартов. По мнению аналитиков, решительная поддержка Украины изменила динамику в отношениях между Варшавой, Брюсселем и Вашингтоном.