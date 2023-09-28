Путин проведет встречу с президентом Южного Судана Кииром 28 сентября
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Президент России, Владимир Путин, намечает встречу с президентом Южного Судана, Салвой Кииром, который находится в официальном визите в России. Об этом информирует официальный сайт Кремля.
На встрече планируется обсудить перспективы развития отношений между Россией и Южным Суданом.
Предварительно отмечается, что ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана, Ибрагимом Раиси. В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе и процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Также было подчеркнуто, что российский лидер информировал иранского коллегу о деятельности российского миротворческого контингента в регионе и принимаемых мерах по обеспечению безопасности армянского населения.
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